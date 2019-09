Hyundai i10 hoàn toàn mới sẽ về Việt Nam vào 2020?

Ở thế hệ mới, Hyundai i10 2020 mới đã nâng cấp toàn diện về cả ngoại hình lẫn kích thước. Các kỹ sư của Hyundai đã hạ nóc xe xuống khoảng 20 mm, nâng chiều rộng thân xe thêm 20 mm. Điều này làm thay đổi dáng xe vốn có và khiến i10 trở nên năng động, thể thao hơn. Thêm vào đó, Hyundai i10 hoàn toàn mới còn sở hữu bộ mâm đúc 16 inch thiết kế hoàn toàn mới. Được biết là dù nâng cấp kích thước nhưng i10 thế hệ mới lại nhẹ hơn bản hiện tại 30 - 40 kg Nhìn từ phía trước, lưới tản nhiệt mới của i10 tạo thành hình thang cong, bao phủ cả chi tiết đèn chạy ban ngày LED hình tròn. (Ở phiên bản tại Ấn Độ thì đèn chạy ban ngày là 2 dải đèn LED hình chữ C quay ngược vào nhau). Thân xe cơ bắp hơn và kết hợp với những đường dập đầu xe khá hợp lý. Cụm đèn hậu được nâng cấp tinh tế hơn. Điểm dễ thấy nhất là khu vực cột C của Hyundai i10 mới. Cột C của xe tạo hình chữ X và phủ sơn đen tương thích với các cửa sổ. Phần nóc xe cũng được sơn đen/ hoặc đỏ để tạo thêm nên nét cá tính cho xe. Vì là mẫu xe thành thị nên i10 2020 có rất nhiều tùy chọn màu sơn gồm: đỏ Dragon Red, đồng Brass, xanh Aqua Turquoise, đen Phantom Black, trắng Polar White, xám Star Dust, bạc Sleek Silver, xanh Champion Blue, đỏ Tomato Red, và xanh Slate Blue. Nội thất Hyundai i10 2020 cũng được nâng cấp mạnh mẽ. Có thể thấy i10 thế hệ mới có nội thất tương tự với dòng Nios vừa ra mắt tại Ấn Độ cách đây không lâu. Xe sử dụng vô lăng nhỏ gọn hơn, lấy cảm hứng từ những mẫu xe "đàn anh" trong gia đình Hyundai. Cửa gió điều hoà cũng có thiết kế mới. Tương tự như bản tại Ấn Độ, Hyundai i10 2020 cũng được trang trí họa tiết tổ ong bên trong nội thất. Xe có cụm đồng hồ bán kỹ thuật số mới 5.3 inch. Trong khi màn hình cảm ứng 8 inch sẽ được trang bị trên bản cao cấp. Màn hình này tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Thêm vào đó, hãng xe Hàn cho biết có một ứng dụng smartphone hiện đại, cho phép tài xế có thể truy cập vào những chức năng quan trọng của xe như hệ thống điều hòa nhiệt độ. Hyundai i10 2020 đi cùng với hệ thống phanh tự động khẩn cấp với chức năng phát hiện xe cộ và người đi đường. Nó còn có hệ thống phòng tránh va chạm trước (Forward Collision-Avoidance Assist), đèn pha tự động (High Beam Assist), hệ thống cảnh báo chệch làn đường (Lane Keep Assist System), cảnh báo tài xế mệt mỏi (Driver Attention Warning) và cảnh báo tốc độ giới hạn (Intelligent Speed Limit Warning). Động cơ trên Hyundai i10 2020 là động cơ xăng 3 xy lanh 1.0L. Nó có sức mạnh 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 96 Nm. Xe còn có phiên bản mạnh hơn mang động cơ 4 xy lanh MPi 1.2L cho công suất 82 mã lực và mô men xoắn cực đại 87 Nm. Đi kèm là hộp số sàn hoặc tự động 5 cấp. Hyundai i10 2020 sẽ chính thức ra mắt tại triển lãm Frankfurt Motor Show 2019 sắp tới. Nhiều thông tin về xe sẽ được tiết lộ tại sự kiện này. Xe sẽ chính thức có mặt ở thị trường châu Âu vào nửa đầu năm 2020. Hiện giá bán Hyundai i10 hoàn toàn mới chưa được công bố. Trước đó không lâu, Hyundai đã ra mắt phiên bản i10 Nios dành riêng cho thị trường Ấn Độ với ngoại hình đẹp mắt và mức giá dễ chịu chỉ từ 160 triệu đồng. Dự kiến xe sẽ sớm về Việt Nam theo đạng lắp ráp từ phía TC Motor vào năm 2020 và thống lĩnh phân khúc hạng A. Video: Hyundai i10 2020 chính thức lộ diện.

