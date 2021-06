"Xế sang" Mercedes-Benz C-Class 2022 chính thức lộ diện tại Mỹ

Mercedes-Benz vừa công bố các phiên bản cho chiếc C-Class 2022. Mẫu sedan này có 3 phiên bản gồm Premium, Exclusive và Pinnacle. Các phiên bản Mercedes-Benz C-Class 2022 mới này dành riêng cho thị trường Mỹ, các thị trường khác có thể thay đổi tên gọi hoặc có khác biệt về tùy chọn. Tất cả phiên bản Mercedes-Benz C-Class 2022 tại Mỹ đều có tùy chọn cấu hình dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 4 bánh. Sự khác biệt của các phiên bản đến từ trang bị đi kèm. Gói trang bị AMG Line cũng sẽ có sẵn cho cả 3 phiên bản, bổ sung các chi tiết thể thao như lưới tản nhiệt dạng kim cương, mâm AMG, các điểm nhấn sơn đen. Ở bên trong, gói này cung cấp vô-lăng AMG thể thao, thảm sàn AMG. Trang bị tiêu chuẩn của C-Class 2022 gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 11,9 inch được đặt dọc và nghiêng góc 6 độ về người lái để thuận tiện cho việc thao tác. Các chi tiết này lấy cảm hứng từ S-Class thế hệ mới. Ở giai đoạn đầu, C-Class 2022 chỉ có phiên bản động cơ xăng tăng áp 2.0L M254 kết hợp motor điện. C 300 và C 300 4MATIC có công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm trong khi motor điện bổ sung thêm 20 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,9 giây, tốc độ tối đa 210 km/h. Hãng xe Đức bổ sung 5 màu sơn và các tùy chọn mâm mới cho C-Class 2022. Nội thất xe cũng có các tùy chọn về vật liệu mới. Mercedes bắt đầu phân phối C-Class thế hệ mới tại Mỹ vào nửa đầu năm 2022.Mercedes-Benz C-Class 2022 thuộc thế hệ thứ 5 của dòng sedan này, ra mắt đầu năm nay. Ở thế hệ mới, C-Class được thay đổi cả về thiết kế bên ngoài, công nghệ và động cơ. Với tên mã W206, C-Class thế hệ mới có kiểu dáng như một chiếc S-Class thu nhỏ. Dễ dàng nhận ra các chi tiết lấy cảm hứng từ S-Class gồm cụm đèn trước hình thang với đèn định vị dạng móc câu, lưới tản nhiệt to và mảnh hơn, đèn hậu tạo hình đa giác. C-Class mới có chiều dài tổng thể dài hơn thế hệ cũ 65 mm, trục cơ sở dài hơn 25,4 mm. Việc thiết kế trung tính hơn và kích thước cải thiện giúp C-Class giảm đi tính thể thao so với đời cũ. Tại một số thị trường, Mercedes-Benz sẽ cung cấp thêm C-Class biến thể wagon. So với biến thể sedan, C-Class wagon có khoang hành lý phía sau lớn hơn 30 lít, giúp mẫu xe này tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn. Mức giá xe Mercedes-Benz C-Class 2022 tại Mỹ chứ được công bố. Video: Chi tiết Mercedes C-Class 2022 - xứng danh tiểu S-Class.

