Xe sang Hồng Kỳ H9 Trung Quốc động cơ 2.5L, từ 1,5 tỷ đồng

Hồng Kỳ H9 Trung Quốc hay Hongqi H9 là mẫu sedan hạng sang lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 1 năm ngoái. Sau hơn 1 năm, mẫu xe này tiếp tục được bổ sung phiên bản mới với động cơ xăng 2.5L. Cụ thể, "trái tim" của phiên bản mới này là khối động cơ xăng V6, tăng áp, dung tích 2.5L với công suất tối đa 276 mã lực. Giá xe Hồng Kỳ H9 2.5T mới bán ra khởi điểm tại thị trường Trung Quốc là 429.800 Nhân dân tệ (khoảng 1,5 tỷ đồng). Ngoài động cơ và giá bán, Hồng Kỳ H9 2.5T không có gì khác so với các phiên bản còn lại. Vào năm ngoái, xe đã có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, đồng hành với hệ thống mild hybrid 48 V, tạo ra công suất tối đa 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Thứ hai là động cơ xăng V6, siêu nạp, dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 272 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của mẫu sedan hạng sang Audi A6L, Hồng Kỳ H9 2021 mới sở hữu chiều dài 5.137 mm, chiều rộng 1.904 mm, chiều cao 1.493 mm và chiều dài cơ sở 3.060 mm. Tuy có kích thước như sedan cỡ lớn nhưng Hồng Kỳ H9 lại nhắm đến những đối thủ như BMW 5-Series và Mercedes-Benz E-Class. Bên ngoài, mẫu sedan này được áp dụng phong cách thiết kế hoàn toàn mới của thương hiệu xe Trung Quốc Hồng Kỳ. Trên đầu xe, Hồng Kỳ H9 sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn với các nan mạ crôm nằm dọc theo phong cách thác nước giống xe Rolls-Royce, cụm đèn pha Matrix LED thanh mảnh, dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L", đèn sương mù trước nằm dọc và hốc gió trung tâm kéo dài. Thêm vào đó là đường kẻ màu đỏ kéo dài lên nắp ca-pô cũng như dải đèn nối 2 đèn pha với nhau và bao quanh lưới tản nhiệt. Bên sườn, Hồng Kỳ H9 được trang bị khe gió sau chắn bùn trước, đi kèm chi tiết mạ crôm trang trí, kéo dài đến bánh sau như xe BMW. Tiếp đến là tay nắm cửa có thể "thò ra, thụt vào" khá hiện đại. Ấn tượng không kém đầu xe là thiết kế đuôi xe với đèn hậu nằm dọc, được thiết kế với cảm hứng từ Thiên An Môn, và nối với nhau bằng một dải đèn ở giữa. Bên dưới là nẹp mạ crôm nằm ngang trên cản sau, ngăn cách đèn phản quang và 2 đầu ống xả giả hình thang ngược. Nhờ kích thước lớn nên Hồng Kỳ H9 được trang bị nội thất rộng rãi và sang trọng. Những điểm nhấn trong nội thất của mẫu sedan cỡ trung này bao gồm màn hình thông tin giải trí cỡ lớn và màn hình LCD trong bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, cả hai đều có kích thước 12,3 inch. Thêm vào đó là vô lăng 3 chấu bọc da, mặt cửa và trần xe được bọc bằng chất liệu Alcantara cao cấp và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 12 inch. Tiếp đến là hệ thống âm thanh Bose với công nghệ giảm tiếng ồn, hệ thống tỏa hương thơm như những chiếc ô tô hạng sang của Đức và tính năng ra lệnh bằng giọng nói tiện dụng. Đó là chưa kể đến 2 màn hình giải trí nằm trên lưng ghế trước dành cho hành khách ngồi đằng sau. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, đỗ xe tự động và đèn pha thích ứng. Video: Xem đánh giá chi tiết xe sang Hồng Kỳ H9 Trung Quốc.

