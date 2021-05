Hồng Kỳ H9 của Trung Quốc mở bán tại Nhật, từ 1,3 tỷ đồng

Khách hàng tại Nhật Bản giờ đây sẽ có một lựa chọn rẻ hơn khi muốn mua một chiếc sedan cao cấp tương tự như Mercedes-Benz S-Class và Toyota Crown. Đó là Hồng Kỳ H9 2021 mới, với 6 biến thể, giá bán dao động từ 6.105.000 JPY (khoảng 1,29 tỷ đồng) đến 10.978.000 JPY (khoảng 2,3 tỷ đồng). Phiên bản cao cấp nhất của H9 thậm chí vẫn còn rẻ hơn đáng kể so với mẫu Mercedes-Benz S400 d ở Nhật Bản (giá từ 2,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, Hồng Kỳ H9 giá rẻ vẫn chưa thể nào thực sự được tính "chung mâm" với S-Class về cả thiết kế, trang bị, danh tiếng lẫn độ uy tín. Các số đo của H9 2021 đều nhỏ hơn một chút so với S-Class, cụ thể, mẫu sedan Trung Quốc có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.137 x 1.904 x 1.493 mm, chiều dài cơ sở 3.060 mm, trong khi thông số tương ứng của S-Class 2021 là 5.210 x 1.930 x 1.505 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.105 mm. Một số nguồn tin cho biết những chiếc Hồng Kỳ H9 đầu tiên được nhập khẩu vào Nhật Bản sẽ là loại dùng động cơ 2.0L (2.0 X và 2.0 Y rẻ nhất), sẽ không có nhiều trang bị như biến thể cao cấp hơn. Đặc biệt, mỗi năm sẽ có ít hơn 100 chiếc H9 được nhập khẩu tại Nhật Bản. Phải nói rằng Hồng Kỳ rất có niềm tin vào dòng sản phẩm H9 của mình khi quyết định "xuất ngoại" H9, lần đầu đã tới “Thiên đường siêu xe” - Dubai. Tại đây, giá xe Hồng Kỳ H9 được bán ra với mức giá dao động từ 229.900 - 309.900 AED (khoảng 1,44 - 1,95 tỷ đồng). Nhìn chung, Hồng Kỳ H9 sở hữu nhiều đường nét tương đồng với người anh em H7 khi đều được áp dụng triết lý thiết kế mới nhất của hãng. Ở khu vực đầu xe, H9 nổi bật nhờ bộ lưới tản nhiệt cỡ lớn mạ crome to bản, bao quanh bởi các dải LED chạy vòng quanh trong khi cụm đèn pha được sử dụng công nghệ Matrix LED. Logo cờ đỏ của Hongqi giờ đây đã được thiết kế trở thành một đường viền đỏ, mỏng và dẹt đặt chính giữa khu vực nắp capo và kéo dài xuống khu vực lưới tản nhiệt. Đối với không gian cabin, Hồng Kỳ H9 được bao phủ bởi các vật liệu cao cấp như da tự nhiên, ốp gỗ và nhiều chi tiết mạ crome. Danh sách các trang bị trên xe bao gồm cụm đồng hồ và màn hình trung tâm cỡ lớn 12.3 inch, hệ thống đèn viền nội thất, cần số điện tử, ghế chỉnh điện kèm massage/làm mát/sưởi ấm, màn hình HUD 12 inch, hệ thống âm thanh Bose, nước hoa trong xe và đặc biệt là cấu hình 4 chỗ ngồi độc lập như các dòng Mercedes Maybach. Video: Chi tiết sedan hạng sang Hồng Kỳ H9 thế hệ mới.

