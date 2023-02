Xe Mercedes-Benz đạt chuẩn tự lái cấp độ 3 đầu tiên tại Mỹ

Hãng xe sang Đức cũng bổ sung thêm rằng các tính năng hiện đại này sẽ có sẵn trên xe để khách hàng sử dụng ngay trong năm 2023, dự kiến Mercedes-Benz đạt chuẩn tự lái sẽ ra mắt vào khoảng nửa sau của năm. Theo phân loại của Hiệp hội Kỹ sư Ô tô (SAE), khả năng Mercedes-Benz tự lái cấp độ 3 còn được mô tả là tự động hóa có điều kiện (conditional automation). Khi đó, chiếc xe có thể tự hành gần như hoàn toàn trong một vài điều kiện lý tưởng, chẳng hạn như đường cao tốc với giải phân cách, vạch kẻ đường rõ ràng và di chuyển ở vận tốc giới hạn. Xe sẽ tự di chuyển theo lộ trình đã được định trước, đồng thời các chức năng an toàn sẽ được hệ thống điều khiển kiểm soát. Ở cấp độ 3, người lái có thể rời tay khỏi vô-lăng nhưng vẫn cần ngồi ở vị trí điều khiển để sẵn sàng lấy lại quyền kiểm soát xe khi cần thiết. Trên thực tế, mẫu xe đầu tiên bán ra thị trường với khả năng tự lái cấp độ 3 là chiếc Audi A8 vào năm 2019. Tuy nhiên, vì quy định pháp lý chưa cho phép nên Audi chưa thể trang bị chức năng này lên các xe xuất sang Mỹ. Từ đó đến nay, cũng chưa có bất cứ mẫu xe nào khác đủ đáp ứng yêu cầu, kể cả Tesla nên mới tạo điều kiện để Mercedes-Benz giành lấy cơ hội. Cụ thể, Drive Pilot mới của xe Mercedes-Benz có thể hoạt động ở vận tốc tối đa lên đến 40 dặm/giờ (64 km/h) và trên một số đoạn đường cao tốc nhất định. Nếu mọi điều kiện thuận lợi được đáp ứng, người lái có thể kích hoạt tính năng này bằng nút bấm trên vô-lăng để chiếc xe tự động kiểm soát tốc độ di chuyển, giữ khoảng cách so với các xe khác, giữ cho xe đi đúng làn đường và biết xử lý các tình huống nguy hiểm mà không cần người lái phải can thiệp. Hệ thống tự lái cấp độ 3 này khác biệt so với các hệ thống hỗ trợ người lái trước đó của Mercedes-Benz ở chỗ có thêm máy quét laser LiDAR, cùng với việc thu nhận thông tin từ camera ở kính cửa sổ sau, các mic thu âm gắn quanh xe cũng như bộ cảm biến đo lượng nước trên mặt đường được gắn tại bánh xe. Chúng đảm bảo rằng chiếc xe với Drive Pilot có thể vận hành được ngay cả khi mật độ đường cao tốc trở nên đông đúc, đồng thời nhận biết được tất cả các loại biển báo giao thông đang có ở Mỹ. Trong trường hợp hệ thống nhận thấy không còn đủ khả năng tự vận hành và cần có sự thao tác của con người, nó sẽ phát ra thông báo bằng hình ảnh và cả âm thanh. Nếu đã yêu cầu can thiệp nhưng người lái không phản ứng, Drive Pilot sẽ buộc chiếc xe dừng lại hoàn toàn, kích hoạt đèn báo khẩn cấp và mở hết khóa cửa. Trước mắt, Drive Pilot sẽ trở thành một tùy chọn cao cấp trên các dòng xe S-Class 2024 và EQS Sedan 2024 của Mercedes-Benz tại Mỹ. Sau khi được cấp phép triển khai thành công tại bang Nevada, hiện Mercedes-Benz đang tính tới việc tiếp tục xin phép tại các bang khác, bắt đầu với bang California. Video: Giới thiệu Drive Pilot mới của xe Mercedes-Benz.

Hãng xe sang Đức cũng bổ sung thêm rằng các tính năng hiện đại này sẽ có sẵn trên xe để khách hàng sử dụng ngay trong năm 2023, dự kiến Mercedes-Benz đạt chuẩn tự lái sẽ ra mắt vào khoảng nửa sau của năm. Theo phân loại của Hiệp hội Kỹ sư Ô tô (SAE), khả năng Mercedes-Benz tự lái cấp độ 3 còn được mô tả là tự động hóa có điều kiện (conditional automation). Khi đó, chiếc xe có thể tự hành gần như hoàn toàn trong một vài điều kiện lý tưởng, chẳng hạn như đường cao tốc với giải phân cách, vạch kẻ đường rõ ràng và di chuyển ở vận tốc giới hạn. Xe sẽ tự di chuyển theo lộ trình đã được định trước, đồng thời các chức năng an toàn sẽ được hệ thống điều khiển kiểm soát. Ở cấp độ 3, người lái có thể rời tay khỏi vô-lăng nhưng vẫn cần ngồi ở vị trí điều khiển để sẵn sàng lấy lại quyền kiểm soát xe khi cần thiết. Trên thực tế, mẫu xe đầu tiên bán ra thị trường với khả năng tự lái cấp độ 3 là chiếc Audi A8 vào năm 2019. Tuy nhiên, vì quy định pháp lý chưa cho phép nên Audi chưa thể trang bị chức năng này lên các xe xuất sang Mỹ. Từ đó đến nay, cũng chưa có bất cứ mẫu xe nào khác đủ đáp ứng yêu cầu, kể cả Tesla nên mới tạo điều kiện để Mercedes-Benz giành lấy cơ hội. Cụ thể, Drive Pilot mới của xe Mercedes-Benz có thể hoạt động ở vận tốc tối đa lên đến 40 dặm/giờ (64 km/h) và trên một số đoạn đường cao tốc nhất định. Nếu mọi điều kiện thuận lợi được đáp ứng, người lái có thể kích hoạt tính năng này bằng nút bấm trên vô-lăng để chiếc xe tự động kiểm soát tốc độ di chuyển, giữ khoảng cách so với các xe khác, giữ cho xe đi đúng làn đường và biết xử lý các tình huống nguy hiểm mà không cần người lái phải can thiệp. Hệ thống tự lái cấp độ 3 này khác biệt so với các hệ thống hỗ trợ người lái trước đó của Mercedes-Benz ở chỗ có thêm máy quét laser LiDAR, cùng với việc thu nhận thông tin từ camera ở kính cửa sổ sau, các mic thu âm gắn quanh xe cũng như bộ cảm biến đo lượng nước trên mặt đường được gắn tại bánh xe. Chúng đảm bảo rằng chiếc xe với Drive Pilot có thể vận hành được ngay cả khi mật độ đường cao tốc trở nên đông đúc, đồng thời nhận biết được tất cả các loại biển báo giao thông đang có ở Mỹ. Trong trường hợp hệ thống nhận thấy không còn đủ khả năng tự vận hành và cần có sự thao tác của con người, nó sẽ phát ra thông báo bằng hình ảnh và cả âm thanh. Nếu đã yêu cầu can thiệp nhưng người lái không phản ứng, Drive Pilot sẽ buộc chiếc xe dừng lại hoàn toàn, kích hoạt đèn báo khẩn cấp và mở hết khóa cửa. Trước mắt, Drive Pilot sẽ trở thành một tùy chọn cao cấp trên các dòng xe S-Class 2024 và EQS Sedan 2024 của Mercedes-Benz tại Mỹ. Sau khi được cấp phép triển khai thành công tại bang Nevada, hiện Mercedes-Benz đang tính tới việc tiếp tục xin phép tại các bang khác, bắt đầu với bang California. Video: Giới thiệu Drive Pilot mới của xe Mercedes-Benz.