Xe giá rẻ Renault Captur thế hệ mới, "đối thủ" Ford Puma

Giống như ở nhiều thị trường khác trên Thế giới hiện nay, phân khúc SUV/crossover hạng B. Vốn đã có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, phân khúc này gần đây lại càng có tính cạnh tranh gay gắt hơn với sự xuất hiện của nhiều đối thủ mới như Ford Puma. Là một "cựu binh" khi đã ra mắt lần đầu từ năm 2013, mẫu xe giá rẻ Renault Captur buộc phải thay đổi toàn diện để có thể "so găng" với những mẫu xe này. Là mẫu xe thứ hai của Renault sử dụng nền tảng chassis CMF-B mới sau Clio, Renault Captur thế hệ mới dài hơn 110mm so với thế hệ trước. Tổng thể tích của toàn bộ các hộc chứa đồ bên trong Captur 2020 cũng đạt tới 27 lít. Chỉ tính riêng hộc chứa đồ 2 bên cửa của xe bây giờ đã có thể chứa chai nước to 1,5 lít. Bên trong cabin, chi tiết ấn tượng nhất của Captur là hệ thống thông tin giải trí lấy cảm hứng từ điện thoại thông minh Easy Link mới. Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 3 cấu hình hệ thống này tuỳ phiên bản: màn hình 7 inch, 7 inch với tính năng định vị và 9,3 inch có định vị. Tất cả đều tương thích với Android Auto và Apple CarPlay. Thiết kế bảng táp-lô của xe rất giống với Clio mới, với bảng đồng hồ là màn hình7 hoặc 10 inch. Ở phía sau, băng ghế phía sau dạng trượt tương tự thế hệ trước đã quay trở lại, giúp khách hàng dễ dàng cấu hình nội thất tuỳ theo mục đích sử dụng. Chiếc crossover này sẽ được hưởng lợi từ công nghệ E-Tech Plug-in hybrid vào năm 2020. Về cơ bản tương tự như Clio mới, hệ động lực lai này cho phép Captur có tầm hoạt động lên đến 45km chỉ chạy điện, với tốc độ tối đa 135km/h. Hệ thống này kết hợp động cơ xăng 1.6 lít với hai động cơ điện và bộ pin 9,8 kWh. Cho tới khi phiên bản hybrid được bán ra vào năm sau, khách hàng sẽ có thể lựa chọn giữa ba động cơ xăng và hai động cơ diesel. Trong đó, các phiên bản chạy xăng gồm: tăng áp 3 xi-lanh TCe 100 1.0 lít tạo ra 100 PS và mô-men xoắn 160 Nm, 4 xi-lanh TCe 130 1,3 lít 130 PS/240 Nm và TCe 155 4 xi-lanh 155 PS/ 270 Nm. Captur TCe155 được trang bị hộp số ly hợp kép 7 cấp EDC (tuỳ chọn trên bản TCe 130). Renault Captur 2020 mới cũng đem tới cho khách hàng 2 lựa chọn động cơ diesel 1,5 lít Blue dCi 95 (95PS/240Nm) và Blue dCi 115 (115PS/260Nm). Phiên bản động cơ thấp hơn chỉ có hộp số sàn 6 cấp trong khi động cơ mạnh hơn cũng cung cấp tùy chọn loại 7 cấp. Toàn bộ dòng Captur sẽ chỉ có hệ dẫn động cầu trước. Do cạnh tranh trong một phân khúc rất hút khách nên Captur được Renault coi là mẫu xe chủ đạo trong kế hoạch Drive the Future giai đoạn 2017-2022). Không giống như đối thủ Puma từ Ford, dù hướng nhiều tới châu Âu nhưng Captur sẽ được Renault phân phối toàn cầu tương tự như thế hệ đầu tiên. Chính vì vậy, hãng đã mở thêm dây chuyền mới ở Trung Quốc để sản xuất. Giá xe Renault Captur thế hệ mới hiện chưa được công bố tại thị trường đông dân nhất thế giới, nhưng chắc chắn nó sẽ khá rẻ. Vidceo: Xem chi tiết Renault Captur 2020 mới.

