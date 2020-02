Xế đua Suzuki MotoGP 2020 bất ngờ thay cả dáng lẫn sắc

So với những đội đua khác tại mùa giải MotoGP 2020, Suzuki Ecstar có lẽ gây ấn tượng nhất mùa giải năm nay với mẫu xe đua Suzuki GSX-RR 2020. Chiếc xe mang diện mạo tươi mới hoàn toàn so với các mẫu xe của Repsol Honda, Monster Energy Yamaha và Ducati. Suzuki GSX-RR 2020 mới được tô điểm bởi dàn áo xanh/xám nhằm kỷ niệm 60 năm Suzuki xuất hiện trong các sự kiện đua xe thể thao. Lần đầu tiên hãng xe Nhật Bản tham dự đua xe là giải Isle of Man TT vào năm 1960, tuy nhiên đến tận 2 năm thì Suzuki mới giành được chiến thắng đầu tiên. Suzuki hy vọng Alex Rins và Joan Mir sẽ thi đấu cạnh tranh hơn trong mùa giải năm nay nhờ những kinh nghiệm của mùa giải trước và chiếc siêu môtô Suzuki GSX-RR 2020. Tay đua Alex Rins được mong chờ sẽ gây khó khăn cho các tay đua dẫn đầu như Marc Marquez, Andrea Dovizioso, Fabio Quartararo trong những chặng đua sắp tới. Davide Brivio, giám đốc đội đua Suzuki Ecstar, cho biết mùa giải 2019 có ý nghĩa rất lớn với đội khi Alex Rins giành được 2 chiến thắng chặng đúng với kế hoạch đề ra ban đầu. Tay đua Joan Mir cũng cho thấy sự tiến bộ ổn định cũng như khả năng phục hồi nhanh chóng sau chấn thương gặp phải ở Brno vào tháng 8. Mùa giải MotoGP 2020 sẽ là một năm thi đấu đặc biệt đối với đội đua Suzuki Ecstar vì đây là năm thi đấu thứ 60 của Suzuki. Tuy nhiên, sự kiện này cũng gây không ít áp lực đối với tay đua và đội ngũ kỹ thuật. Brivio cũng chia sẻ thêm rằng các kỹ sư của đội đã phát triển nhiều chi tiết trên xe bên cạnh việc phát triển động cơ trong suốt đợt chạy test vào mùa đông năm ngoái. Chặng đua MotoGP 2020 đầu tiên sẽ diễn ra tại sân đua Losail International Circuit (Qatar) vào ngày 8/3, đây là chặng đua duy nhất trong suốt mùa giải diễn ra vào buổi tối. Video: Chi tiết xế đua Suzuki MotoGP 2020.

