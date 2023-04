Xe điện Volvo EX90 vừa mở bán đã “cháy hàng”

Volvo mới đây đã phải tuyên bố ngưng nhận đặt hàng mẫu SUV chạy điện EX90 đến hết năm 2023 do nhu cầu khách hàng hiện đã vượt quá khả năng sản xuất của công ty. Mặc dù không cung cấp khung thời gian chính xác, nhưng hãng xe Thụy Điển đã trấn an người tiêu dùng rằng họ sẽ mở sổ đặt hàng trở lại trong thời gian gần, khi tình hình cầu vượt quá cung được cải thiện. Volvo EX90 ra mắt hồi tháng 11 năm ngoái và được xem là phiên bản điện hóa của mẫu xe SUV đầu bảng XC90. Mẫu EV này có giá khởi điểm đã lên tới 80.000 USD (khoảng 1,8 tỷ VNĐ) nhưng con số này không ngăn được nhu cầu của người dùng. Xe dự kiến đi vào sản xuất từ cuối năm nay tại 2 nhà máy của hãng đặt ở Nam Carolina (Mỹ) và Thành Đô (Trung Quốc). Volvo tự tin khẳng định là EX90 là mẫu ô tô an toàn và hiện đại nhất lịch sử hãng với hệ thống cảm biến và camera cho phép xe đạt khả năng tự lái cấp 3. Các trang bị này cũng là nền tảng để hãng phát triển hệ thống xe tự lái cấp 4 (gần như không cần người dùng thao tác) trong tương lai. Volvo EX90 được chế tạo dựa trên nền tảng cấu trúc khung gầm dành cho xe điện SPA2 của công ty mẹ Geely, tương tự Polestar 3. Với phiên bản tiêu chuẩn, xe được cung cấp 2 mô tơ điện với công suất 408 mã lực, mô-men xoắn 770 Nm. Cả hai phiên bản đều được trang bị cụm pin dung lượng 107 kWh cung cấp quãng đường vận hành lên tới 580 km theo tiêu chuẩn WLTP, tương đương khoảng 483 km khi sử dụng thực tế. Ngoài ra, Volvo cũng vừa mới giới thiệu phiên bản EX90 Excellence cao cấp nhất với phạm vi di chuyển lên tới khoảng 650 km. Tuy nhiên, cấu hình chi tiết về trang bị vận hành của phiên bản này, bao gồm sức mạnh động cơ điện và dung lượng pin vẫn chưa được hãng tiết lộ.

