Volvo EX90 2024 chạy tới 600km/lần sạc chính thức chào hàng

Sau một thời gian dài để người dùng chờ đợi, cuối cùng thì thế hệ mới của Volvo XC90 - mẫu xe được mệnh danh là SUV an toàn nhất thế giới - đã chính thức trình làng. Đúng như thông tin do hãng xác nhận trước đó, XC90 thế hệ mới được chuyển thành xe thuần điện và đổi tên sang Volvo EX90 2024 mới. Có thể nói, EX90 đánh dấu một thời đại mới đối với thương hiệu xe Thụy Điển khi Volvo cố gắng hoàn thành mục tiêu chỉ bán ôtô điện vào năm 2030. "Bắt đầu từ Volvo EX90 2024 chạy điện, mỗi năm, chúng tôi sẽ ra mắt 1 mẫu ô tô điện mới", Volvo khẳng định trong thông cáo báo chí. Mẫu SUV thuần điện đầu bảng của hãng Volvo sở hữu chiều dài 5.037 mm, chiều rộng 1.964 mm, chiều cao 1.747 mm và chiều dài cơ sở 2.985 mm. So với đàn anh Volvo XC90, mẫu xe này dài hơn, rộng hơn, thấp hơn trong khi chiều dài cơ sở chỉ nhỉnh hơn đúng 1 mm. Theo phương châm "thiết kế đi sau tính năng", Volvo EX90 2024 sở hữu ngoại hình về cơ bản là giống với XC90. Tuy nhiên, là ô tô điện nên mẫu SUV này có thiết kế đơn giản hơn. Trên đầu xe, Volvo EX90 2024 được trang bị cản trước nổi bật với hốc gió trung tâm màu đen và cụm đèn pha LED hình búa Thor đặc trưng. Tương tự Hyundai, đèn pha của mẫu xe điện này đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày dạng điểm ảnh (pixel), kéo dài từ nắp ca-pô xuống cản trước. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe này là cốp chứa đồ nhỏ có thể tích 37 lít. Vòng về phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp những đường dập gân thẳng thớm và tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe. Thiết kế này mang đến sự liền lạc cho sườn xe đồng thời giảm hệ số lực cản không khí. Trong khi đó, đằng sau EX90 2024 xuất hiện cụm đèn hậu hình chữ "C" tương tự xe điện hạng sang Polestar 2 cũng do Volvo sản xuất. Ở hai bên kính chắn gió sau là dải đèn nằm dọc, kéo dài đến cánh gió mui. Tương tự ngoại thất, nội thất của Volvo XC90 thế hệ mới cũng được thiết kế theo phong cách tối giản. Điều này được thể hiện qua cửa gió điều hòa nằm kéo dài trên mặt táp-lô và sự biến mất của các nút bấm cơ học. Mặt táp-lô của xe được ốp gỗ và bao quanh bằng nẹp kim loại, tạo cảm giác sang trọng. Để thay thế các nút bấm cơ học, hãng Volvo trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm 14,5 inch nằm dọc cho mẫu SUV thuần điện này. Màn hình trung tâm sử dụng hệ điều hành Android Automotive nên có nhiều tính năng Google được tích hợp sẵn. Tuy nhiên, màn hình này vẫn hỗ trợ cả Apple CarPlay. Ngoài ra, Volvo EX90 2024 còn có hệ thống kết nối 5G và 25 loa Bowers & Wilkins, mang đến chất lượng âm thanh tương đương Dolby Atmos. Đây cũng là mẫu xe Volvo đầu tiên được trang bị hệ thống âm thanh này. Tiếp theo đó là nội thất bọc bằng chất liệu thân thiện với môi trường như vỏ chai tái chế, ghế bọc len pha nỉ, chất liệu gỗ ốp bền vững, vô lăng 3 chấu tích hợp nút cảm ứng, màn hình hiển thị thông tin kính lái, núm xoay chỉnh các tính năng đa phương tiện, sạc điện thoại thông minh không dây, cổng USB Type C và hộc đựng cốc có nắp che. Những tính năng thực dụng khác của xe bao gồm công nghệ dùng điện thoại thông minh thay chìa khóa, hệ thống viễn tin và khoang hành lý có thể tích dao động từ 365 - 1.915 lít, tùy theo ghế có gập hay không. Không hổ danh là thành viên của gia đình Volvo, EX90 còn được trang bị cảm biến LiDAR của hãng Luminar trên nóc, 5 radar, 8 camera ngoại thất, 2 camera nội thất và 16 cảm biến siêu âm. Nhờ đó, mẫu SUV thuần điện này những tính năng an toàn tiêu chuẩn như hệ thống kiểm soát hành trình, đưa xe vào giữa làn đường, phanh khẩn cấp tự động, phát hiện điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Những trang bị này mang đến khả năng tự lái cấp độ 2 cho Volvo EX90 2024. Đặc biệt, xe còn có công nghệ Driver Understanding, sử dụng camera bên trong xe để liên tục giám sát các hành động và sức khỏe của người lái để hỗ trợ hoặc nhắc nhở khi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn. Điểm nhấn còn lại của Volvo EX90 2024 chính là hệ truyền động. Theo đó, mẫu xe này được chia thành 2 cấu hình, bao gồm Twin Motor và Twin Motor Performance, đều dùng 2 mô-tơ điện trên 2 cầu. Với cấu hình Twin Motor, mô-tơ điện trên cầu trước tạo ra công suất tối đa 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện trên cầu sau là 241 mã lực và 420 Nm. Tổng cộng, xe sở hữu công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Sức mạnh này cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 5,9 giây. Trong khi đó, với cấu hình Twin Motor Performance, mẫu SUV thuần điện này được trang bị mô-tơ điện trên cầu trước mạnh 268 mã lực và 490 Nm. Mô-tơ điện trên cầu sau có sức mạnh tương ứng là 241 mã lực và 420 Nm. Kết hợp với nhau, 2 mô-tơ điện mang đến công suất tổng cộng 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 910 Nm cho Volvo EX90 2024. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 4,9 giây. Cả hai phiên bản đều có vận tốc tối đa 180 km/h và sức kéo 2,2 tấn. Đồng thời, 2 phiên bản đều dùng cụm pin lithium-ion 107 kWh do công ty CATL sản xuất. Sau khi sạc đầy, pin cho phép xe chạy được 600 km ở cấu hình Twin Motor và 590 km ở cấu hình Twin Motor Performance theo tiêu chuẩn WLTP. Riêng ở thị trường Mỹ, cấu hình Twin Motor Performance sẽ sở hữu công suất tổng cộng 496 mã lực, mô-men xoắn cực đại 910 Nm và phạm vi di chuyển 483 km theo ước tính của EPA. Thời gian sạc pin từ 10% lên 80% bằng bộ sạc nhanh DC 250 kW là 30 phút. Nếu vội và chỉ chờ được 10 phút, người lái vẫn có thể chạy thêm 180 km. Bên cạnh đó là bộ sạc chậm AC 11 kW với thời gian sạc đầy pin lên đến 11 tiếng. Chưa hết, Volvo EX90 2024 còn có thể cung cấp điện cho các thiết bị trong nhà khi cần hoặc thậm chí là sạc ô tô điện khác với công suất tối đa 11 kW. Đáng tiếc là hiện giá xe Volvo EX90 2024 vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu Volvo EX90 2024 chạy điện mới.

