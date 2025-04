Top ôtô số tự động đời cao chỉ 200 triệu tại Việt Nam

Dễ lái, thao tác đơn giản, nhàn chân,... là những ưu điểm mà xe số tự động mang lại. Đây cũng là lý do xe số tự động ngày càng được khách mua xe ưa chuộng. Với chi phí 200 triệu đồng trong tay, thị trường xe cũ vẫn có nhiều lựa chọn ôtô số tự động đời cao giá rẻ cho người dùng lựa chọn. Hyundai Grand i10 AT đời 2016 Hyundai Grand i10 từng là mẫu xe ăn khách nhất thị trường Việt và là lựa chọn hàng đầu của những người mua xe phục vụ gia đình, cá nhân và chạy dịch vụ. Nhờ sức hút lớn nên nguồn cung trên thị trường xe cũ cũng dồi dào. Khảo sát trên sàn xe cũ, những chiếc Hyundai Grand i10 AT đời 2016 đang được chào bán với giá dao động từ 160- 295 triệu đồng, tuỳ vào tình trạng và cách định giá. i10 AT đời 2016 sở hữu thiết kế khá hiện đại, không lỗi mốt. Có cả bản sedan và hatchback. Ngoại hình nhỏ gọn, hoạt động linh hoạt trong không gian nhỏ hẹp của nội đô, dễ bảo dưỡng, bảo trì và tìm linh phụ kiện thay thế. Dẫu vậy, Hyundai Grand i10 2016 số tự động có nhược điểm là động cơ 1.0L yếu khi chở 4-5 người, độ cách âm kém và độ hoàn thiện không cao. Nếu không có kỹ năng đánh giá chất lượng, dễ mua nhầm xe "taxi hoàn lương". KIA Morning AT 2015

Với 200 triệu đồng trong tay, KIA Morning cũng là lựa chọn khá tốt cho những người mua xe lần đầu. KIA Morning 1.0AT 2015 đã mang phom mới đang được rao bán rộng rãi trên sàn xe cũ. Giá xe KIA Morning AT 2015 dao động từ 158 - 270 triệu đồng, tuỳ phiên bản và tình trạng xe. Ưu điểm KIA Morning là kiểu dáng hiện đại, trẻ trung, nhiều phiên bản và màu sắc lựa chọn, phù hợp thị hiếu thẩm mỹ của cả nam và nữ. Khối động cơ 1.25L vận hành tốt, ít hỏng vặt, tiết kiệm nhiên liệu. Nhờ có hệ thống đại lý phủ sóng khắp cả nước nên người dùng dễ dàng tìm kiếm phụ tùng thay thế. Uy tín thương hiệu cũng nhiều giá trị cốt lõi cũng là thế mạnh giúp Morning dễ thanh khoản. Bù lại, người dùng Morning phải chấp nhận không gian nhỏ hẹp, sức chứa hạn chế và trang bị an toàn chỉ dừng lại mức đủ dùng. Chevrolet Aveo LTZ 2018

Chevrolet Aveo là mẫu xe mỹ hiếm hoi góp mặt trong danh sách này. Tại sao nói Chevrolet Aveo là lựa chọn đáng tham khảo cho những người đang tìm mua ôtô số tự động đã qua sử dụng? câu trả lời sẽ có luôn ngay dưới đây. Trên thị trường xe cũ, Chevrolet Aveo LTZ đời 2018 có giá trên dưới 200 triệu đồng, trong khi những bản sử dụng số tự động có giá 150-190 triệu đồng. Mức giá xe Chevrolet Aveo LTZ đời 2018 khá "mềm" nhất phân khúc sedan cỡ B cùng đời. Chọn Chevrolet Aveo LTZ, người dùng dễ tiếp cận những mẫu xe đời cao, hợp tầm giá. Xe Mỹ luôn có những điểm khác biệt so với các dòng xe Hàn, đó là lớp thân vỏ đầm chắc, khả năng cách âm tốt, cốp sau rộng rãi,... Thế nhưng, nhược điểm của dòng xe này là cảm giác lái tẻ nhạt, hao xăng, trang bị tiện nghi nghèo nàn, ít hỏng vặt. Ngoài ra, Chevrolet đã rút khỏi thị trường Việt Nam nên người dùng sẽ gặp không ít trở ngại mỗi khi đưa xe đi bảo dưỡng, sửa chữa. Ford Fiesta 2011 Ford Fiesta cũng từng "làm mưa, làm gió" tại thị trường Việt Nam nhưng hiện tại đã không còn tham gia cuộc đua doanh số tại thị trường Việt Nam. Trên sàn xe cũ, Fiesta bản 1.6AT đời 2011 đang được chào bán sang tay với mức giá 168-200 triệu đồng. Một khoảng giá rất phù hợp với những người non tay lái, mua xe lần đầu. Dù đã có 14 năm vận hành nhưng Ford Fiesta 2011 vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung. Xe có cả bản sedan và hatchback. Ưu điểm của xe là tràn ngập công nghệ an toàn, khả năng cách âm khá tốt,... Một lưu ý không nên bỏ qua, đó là dòng xe này thường gặp lỗi hộp số, hay hỏng vặt. Chi phí bảo dưỡng cao, phụ tùng thay thế giá cao so với mặt bằng chung. Mazda2 S 2014 Mazda2 S cũng là một gợi ý tốt cho những người không có tiềm lực tài chính dồi dào. Với số tiền 200 triệu đồng, bạn có cũng có thể là sự lựa chọn phù hợp cho những người mua xe lần đầu với tầm tài chính không quá dồi dào. Mazda2 S số tự động đời 2014 đang được đưa lên sàn xe cũ với mức giá loanh quanh 200-230 triệu đồng. Mẫu xe này có thế mạnh về thương hiệu, có 2 lựa chọn về cấu hình (sedan hoặc hatchback), động cơ vận hành mạnh mẽ, bền bỉ, tiết kiệm và cảm giác lái tốt,... Nhược điểm của dòng xe này là phom dáng cũ kỹ, nội thất và công nghệ khá lạc hậu, giá phụ tùng chính hãng cao, hàng ghế thứ 2 hơi chật chội,... Video: Đánh giá xe Ford Focus 2014 tại Việt Nam.

