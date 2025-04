Ford Territory 2025 đã về Việt Nam, Mazda CX-5 dè chừng?

Mới đây, Ford Territory facelift 2025 mới (bản nâng cấp giữa vòng đời) một lần nữa bị bắt gặp tại thị trường Việt Nam, lần này là khi đang lăn bánh trên đường phố với nhiều chi tiết được che đậy. Khác với lần lộ diện trước đó tại trung tâm thử nghiệm khí thải - nơi phần thân xe được che kín, chiếc xe SUV Ford Territory 2025 lần này chỉ được ngụy trang phần đầu và đuôi. Điều này giúp người xem có cái nhìn rõ ràng hơn về thiết kế mới ở khu vực hông xe. Theo quan sát, bộ mâm trên phiên bản thử nghiệm lần này tương tự với chiếc Territory màu trắng từng xuất hiện trước đó, cho thấy đây có thể là trang bị tiêu chuẩn cho phiên bản facelift tại thị trường Việt Nam. Điểm đáng chú ý là cột B và C của xe được sơn cùng màu với thân, khác biệt so với bản tiền nhiệm vốn sử dụng sơn đen bóng tạo hiệu ứng "mui nổi". Phần hông sau của xe cũng được tinh chỉnh lại, mang lại cảm giác gọn gàng và liền mạch hơn. Trước đó, một số thay đổi ở mặt trước xe cũng đã được ghi nhận. Cụ thể, khu vực dưới cụm đèn chiếu sáng được sơn đồng màu với thân xe, giúp làm nổi bật dải trang trí đen bóng chạy dọc mép cản trước - khác biệt với thiết kế sơn đen toàn phần trên mẫu Territory tại Trung Quốc. Lưới tản nhiệt trên bản chạy thử tại Việt Nam cũng có chút khác biệt, cho thấy Ford đang có những điều chỉnh riêng phù hợp với thị trường trong nước. Về tổng thể, Territory 2025 được nâng cấp phần đầu xe với cụm đèn chiếu sáng chính được đưa lên cao, tích hợp dải LED hình móc câu bắt mắt. Khoang hút gió phía dưới cũng được mở rộng. Trong khi đó, thiết kế hông và đuôi xe vẫn giữ nhiều nét quen thuộc từ phiên bản hiện hành. Đáng chú ý, Ford cũng bổ sung thêm nhiều tùy chọn mâm mới cho phiên bản facelift này. Kích thước tổng thể của xe được điều chỉnh với chiều dài tăng thêm 55 mm lên mức 4.685 mm, giúp cải thiện không gian nội thất và sự bề thế của xe khi nhìn từ bên ngoài Vì chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, nội thất của Territory 2025 không thay đổi nhiều. Xe vẫn giữ cụm hai màn hình điện tử 12,3 inch nối liền trên bảng táp-lô, cụm điều khiển trung tâm bố trí đơn giản với cần số dạng núm xoay và các phím cảm ứng hiện đại. Về vận hành, nhiều khả năng Ford Territory facelift 2025 tại Việt Nam vẫn sử dụng động cơ EcoBoost 1.5L, cung cấp công suất 168 mã lực và mô-men xoắn 260 Nm. Xe sẽ sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Theo thông tin từ các đại lý, Ford Territory 2025 dự kiến sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam trong năm nay, tuy nhiên thời điểm cụ thể vẫn chưa được công bố. Trong lúc chờ đợi phiên bản mới, các đại lý đang tích cực triển khai nhiều chương trình khuyến mãi để xả hàng tồn kho của Territory đời cũ, mở đường cho bản mới sắp sửa cập bến. Tại thị trường Việt Nam, Ford Territory thuộc phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh với nhiều đối thủ đáng gờm như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Honda CR-V, Kia Sportage,... Video: Ford Territory 2025 thế hệ mới có gì hay?

