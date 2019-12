Xe điện Ford Mustang Mach-E First Edition “cháy hàng” tại Mỹ

Ngay sau khi ra mắt, Ford đã bắt đầu tiến hành cho phép khách hàng đặt trước phiên bản xe điện Ford Mustang Mach-E First Edition với mức cọc chỉ 500 USD (tương đương khoảng 11 triệu đồng). Tuy nhiên chỉ chưa đầy hai tuần, phiên bản First Edition đã lặng lẽ bị xoá khỏi trang cấu hình của Ford Mustang Mach-E 2020. Lý giải cho điều này, một đại diện của Ford cho biết do toàn bộ những chiếc First Edition đã được bán hết tại Mỹ - con số bán ra không được tiết lộ. Theo đại diện của hãng xe ôtô Ford chia sẻ với báo chí: "Chúng tôi không công bố chi tiết số lượng xe được bán ra nhưng chúng tôi khuyến khích khách hàng nhanh chóng đặt hàng cho các phiên bản khác bởi con số sản xuất trong năm đầu tiên là không nhiều". Được biết, trong năm đầu tiên sản xuất, Mustang Mach-E sẽ được chế tạo khoảng 50.000 chiếc trên toàn cầu. Lý do cho việc sản lượng thấp như vậy bởi nguồn cung về pin còn khá hạn chế. Chính vì vậy, phiên bản First Edition cũng bị giới hạn theo về số lượng. Tại Mỹ, nếu bạn là người may mắn và nhanh tay, bạn có thể sở hữu một chiếc Mustang Mach-E bản First Edition với mức giá từ 59.900 USD (Chưa bao gồm 1.100 USD phí vận chuyển và bảo hiểm). Phiên bản First Edition của Mustang Mach-E được trang bị cỗ máy với công suất tối đa 332 mã lực và 565 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với đó là hệ thống dẫn động 4 bánh và khoảng cách di chuyển 435 km với 1 lần sạc nhờ vào viên pin 98,8 kWh. First Edition cũng là phiên bản đầu tiên của Mach E được đến tay khách hàng từ cuối năm 2020. Giá xe điện Ford Mustang Mach-E First Edition ở mức 61.000 USD (Bao gồm phí vận chuyển và bảo hiểm). Video: Xe điện Ford Mustang Mach-E First Edition.

