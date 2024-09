Video: Factorial hiện đã cung cấp cho Mercedes-Benz những mẫu thử nghiệm được hoàn thiện ở cấp độ B của pin thể rắn Solstice.

Pin thể rắn được coi là bước đột phá tiếp theo trong công nghệ pin ôtô điện nói chung. Nhiều hãng sản xuất ô tô đã bắt tay với các đơn vị sản xuất pin để phát triển các loại pin thể rắn, với hy vọng sẽ thương mại hóa chúng trong tương lai nhằm loại bỏ lo ngại về quãng đường di chuyển, cải thiện an toàn và tăng tốc độ sạc. Mercedes-Benz cũng không phải là ngoại lệ.

Xe điện có thể đi xa hơn 80% nhờ pin thể rắn mới.

Hãng xe Đức đã từng dẫn đầu một vòng huy động vốn trị giá 200 triệu USD vào năm 2022 cho công ty Factorial Energy, một startup có trụ sở tại Massachusetts, Mỹ. Hai bên cũng đã ký thỏa thuận phát triển pin Mercedes-Benz thế hệ mới vào năm 2021. Sau một thời gian tập trung nghiên cứu, giờ đây Factorial đã thu được thành quả khi công bố loại pin thể rắn mới mang tên Solstice.

Factorial cho biết, loại pin mới này có mật độ năng lượng đạt mức 450 Wh/kg, tức là vượt trội so với pin 4680 nickel cobalt mangan của Tesla được lắp đặt trên Model Y có mật độ năng lượng ước tính vào khoảng 272-296 Wh/kg. Cấu trúc pin bao gồm chất điện phân dựa trên sulfide đạt được mức độ an toàn cao và giúp cho pin có thể hoạt động ổn định ở nhiệt độ lên đến 90 độ C. Công nghệ “tráng khô” được tích hợp vào quá trình sản xuất cũng làm giảm tác động tới môi trường.