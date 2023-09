Loạt thương hiệu ôtô điện đang gây chú ý nhất thế giới

So với các “ông lớn” trong ngành công nghiệp xe hơi thì tuổi đời của các công ty ôtô điện còn khá non trẻ, tuy nhiên có một số hãng xe điện đã đạt được thành tựu vô cùng ấn tượng. Dưới đây là một số thương hiệu ôtô điện gây chú ý nhất trên thế giới. Tesla

Tesla là nhà sản xuất ôtô điện và các linh kiện, phụ tùng cho xe điện có trụ sở tại Hoa Kỳ. Công ty được thành lập vào tháng 7/2003 nhưng hoạt động ẩn danh, đến năm 2006 Tesla được biết đến khi công bố ra mắt dòng xe điện đầu tiên là Roadster, mẫu xe 2 chỗ ngồi với số lượng bán ra hạn chế. Sau nhiều năm nghiên cứu và sản xuất ra nhiều dòng xe điện, Tesla đã trở thành thương hiệu dẫn đầu về xe “xanh” trên toàn cầu. Một số mẫu xe ôtô điện phổ biến nhất của hãng bao gồm Model S, Roadster, Model 3, Model X và Model Y. Hơn nữa, Tesla đã và đang đầu tư rất nhiều vào việc xây dựng mạng lưới trạm sạc nhanh có tên Supercharger, cung cấp khả năng di chuyển đường dài. Lucid Motors

Lucid được thành lập vào năm 2007 dưới tên gọi Atieva bởi Sam Weng - cựu phó Chủ tịch Tesla Motors , Bernard Tse - nhà đồng sáng lập Astoria Networks và nhà phát minh Sheaupyng Lin. Ban đầu hãng chỉ tập trung vào việc chế tạo pin xe điện và hệ thống truyền động cho các nhà sản xuất xe khác. Atieva đã được đổi tên thành Lucid Motors vào tháng 10/2016 và chính thức công bố ý định phát triển một mẫu xe hạng sang chạy hoàn toàn bằng điện, hiệu suất cao mang tên Lucid Air. Nhưng phải đến tháng 9/2021, Lucid Motors mới bắt đầu sản xuất những chiếc Air sedan chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của mình ở bang Arizona. Lucid Air được thiết kế để cạnh tranh với Tesla Model S, Fisker Karma, Porsche Taycan cũng như các loại xe điện hạng sang khác do Mercedes-Benz, BMW và Audi sản xuất. Polestar

Khi nhắc đến sự thành công và phát triển rực rỡ của xe điện tại châu Âu thì không thể bỏ qua Trung Quốc, nhà cung cấp cũng như phân phối lớn nhất cho thị trường này. Còn khi nhắc tới xe điện Trung Quốc tại châu Âu, thì không thể không nhắc tới Polestar. Polestar chính là công ty con của tập đoàn Geely, nổi tiếng trong lĩnh vực xe điện. Năm 2010, nhằm định hướng phát triển mở rộng ra thị trường quốc tế, Geely Holding Group đã mua lại hãng Volvo Cars từ Thụy Điển. Năm 2015, Volvo mua lại Polestar Performance và bắt đầu sản xuất các xe Volvo đi kèm cái tên Polestar. Năm 2018, Polestar được định hướng chuyên về sản xuất ôtô điện với sản phẩm đầu tiên mang tên Polestar 1. Geely tập trung sản xuất Polestar với công nghệ về dây chuyền vận hành tại nhà máy ở thành phố Thái Châu, nơi cũng đang có dây chuyền sản xuất xe điện Volvo. Polestar có trụ sở chính đặt tại Gothenburg của Thụy Điển và được thừa hưởng những nét tinh túy từ thiết kế sang trọng, lịch sự của Volvo. Aspark

Aspark được thành lập vào tháng 10/2005 bởi doanh nhân Nhật Bản Masanori Yoshida tại Osaka. Trong những năm tiếp theo, công ty tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho ngành ôtô, cũng như cho ngành công nghiệp nặng và ngành điện tử. Đến giữa thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21, Aspark bắt đầu nghiên cứu siêu xe điện với mục tiêu chế tạo ra một mẫu siêu xe điện phá vỡ mọi kỷ lục về hiệu suất trên thế giới. Mẫu xe “đầu tay” của Aspark là siêu xe Owl. Aspark Owl được trang bị 4 mô tơ điện sản sinh tổng công suất 1.982 mã lực và 2.000 Nm mô-men xoắn cực đại. Kết hợp với thân vỏ sợi carbon trọng lượng nhẹ, nó chỉ nặng 1,9 tấn với thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong chỉ 1,69 giây theo nhà sản xuất, Aspark Owl chính là chiếc xe gia tốc nhanh nhất trên trái đất. Nó cũng là hypercar điện hợp pháp đi đường phố thấp nhất với chiều cao chỉ 988 mm. VinFast

VinFast của Việt Nam là một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực ôtô được thành lập vào năm 2017 với sự hậu thuẫn của Tập đoàn VINGROUP – doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Ngay từ bước khởi đầu, mục tiêu của thương hiệu là có thể tạo ra những sản phẩm đẳng cấp thế giới, mang bản sắc Việt Nam. VinFast bắt đầu bằng việc chế tạo các mẫu xe chạy xăng nhưng đã dừng sản xuất xe động cơ đốt trong vào tháng 7/2022 để tập trung cho EV. Hiện VinFast đang tấn công mạnh mẽ đến thị trường SUV điện với các sản phẩm nổi bật như: VF3, VF6, VF7, VF8 và VF9. Fisker Inc.

Ít ai biết rằng, ngay trước khi VinFast chính thức lăn những dấu bánh xe đầu tiên trong chuyến đi "gõ chuông" nước Mỹ không lâu, đã có một đối thủ non trẻ vừa xuất hiện với những tham vọng tương tự như đại diện hãng xe tới từ Việt Nam. Đó chính là Fisker, hãng xe điện nội địa mới nhất nước Mỹ hiện nay. Thực tế Fisker là một hãng xe hơi khởi nghiệp không quá mới, thậm chí có khởi đầu tương tự Tesla nhưng trắc trở hơn. Năm 2007, Henrik Fisker, người đàn ông được biết tới với việc thiết kế những mẫu xe hơi hạng sang cho Ford, BMW AG và Aston Martin, đã quyết định bắt đầu sự nghiệp dấn thân vào ngành công nghiệp ôtô khi cho thành lập hãng xe Fisker Automotive. Mẫu xe đầu tay của Fisker Inc. là Ocean, một chiếc SUV điện thân thiện với môi trường và ứng dụng nhiều tính năng trong khoang nội thất, có khả năng chạy từ 400 cho tới hơn 550 km trên một lần sạc. Video: VinFast trình làng loạt xe điện cực hot tại Việt Nam.

