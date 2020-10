Wuling Victory 2021, MPV Trung Quốc rẻ bằng nửa Toyota Innova

Vào hồi tháng 8 năm nay, Wuling - thương hiệu liên doanh giữa tập đoàn General Motors, công ty SAIC và Wuling Motors - đã tung ra những hình ảnh chính thức của mẫu MPV cỡ trung hoàn toàn mới mang tên Victory. Mãi đến nay, mẫu xe này mới được tung ra thị trường Trung Quốc với giá xe Wuling Victory 2021 mới công bố bán ra từ 89.800 - 119.800 Nhân dân tệ (khoảng 310 - 413,5 triệu đồng). Có thể nói, Wuling Victory 2021 mới có giá khá hấp dẫn với một mẫu MPV cỡ trung. Sở hữu chiều dài 4.875 mm, rộng 1.880 mm, cao 1.700 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm, mẫu MPV này có kích thước ngang ngửa Toyota Innova tại Việt Nam. Thế nhưng, về giá bán thì Wuling Victory 2021 rẻ bằng một nửa so với Toyota Innova. Là xe MPV nhưng Wuling Victory 2021 lại được thiết kế theo phong cách SUV. Do đó, mẫu MPV Trung Quốc này sở hữu gầm khá cao, sườn xe "cơ bắp" và đi kèm đường dập gân nổi bật, kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu. Các cột đều được sơn màu đen, mang đến hiệu ứng nóc "lơ lửng". Trên đầu xe, Wuling Victory của Trung Quốc được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn với nhiều nan mạ crôm nằm ngang và hệ thống đèn được chia thành 2 tầng. Bên trên là cụm đèn pha LED thanh mảnh trong khi đèn sương mù với thiết kế như 4 viên đá nằm bên dưới. Tiếp đến là hốc gió trung tâm khá rộng, kéo dài gần hết cản trước. Đằng sau mẫu xe Trung Quốc này là cụm đèn hậu được thiết kế nằm ngang và nhỏ gọn với tem nổi "Wuling" ở giữa. Ngoài ra, xe còn có cửa cốp sau khá lớn, cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao và cản sau gọn gàng, giấu được cả ống xả. Bên trong Wuling Victory 2021 là không gian nội thất 6 chỗ tiêu chuẩn với thiết kế theo phong cách sang trọng. Hàng ghế thứ hai đi kèm đệm đỡ bắp chân như xe sang và có thể trượt lên xuống nhằm mang đến cảm giác thoải mái nhất cho người ngồi. Nếu chi thêm tiền, khách hàng Trung Quốc có thể mua bản 4 chỗ sang trọng hơn của mẫu MPV này. Ở bản 4 chỗ, Wuling Victory 2021 được trang bị 2 ghế độc lập phía sa, có thể ngả hẳn xuống như giường nằm và đi kèm đệm bắp chân 72 độ. Chưa hết, Wuling Victory 2021 còn được trang bị vô lăng 2 chấu... Bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 10,25 inch. Màn hình cảm ứng 10,25 inch nằm độc lập trên mặt táp-lô, cửa gió điều hòa nằm ngang. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Wuling Victory 2021 tại thị trường Trung Quốc là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống cân bằng điện tử, 6 túi khí, hệ thống cảnh báo va chạm với tính năng phát hiện người đi bộ, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường và hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ từ 0-150 km/h. Video: Chi tiết MPV Wuling Victory 2021 của Trung Quốc.

