Wuling Hongguang Mini EV Gameboy siêu rẻ, chạy 300 km/lần xạc

Wuling Hongguang Mini EV chạy điện siêu rẻ đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 7/2020. Từ đó đến nay, mẫu xe Trung Quốc này đã được bổ sung phiên bản đặc biệt mang tên Macaron với cách phối màu thời trang, phù hợp với nữ giới. Trong thời gian tới, thương hiệu Wuling thuộc liên doanh SAIC-GM-Wuling sẽ tiếp tục bổ sung phiên bản đặc biệt nữa cho mẫu ô tô điện bán chạy này, đó là Gameboy. Đúng như tên gọi, Wuling Hongguang Mini EV Gameboy 2022 mới hứa hẹn sẽ thu hút đối tượng khách hàng nam giới hơn. Nói về cái tên Gameboy, có lẽ những người sinh ra trong thập niên '80 không còn cảm thấy xa lạ. Đây là máy chơi điện tử cầm tay do hãng Nintendo tung ra vào cuối thập niên '80 và dần trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Vào hôm ngày 22/2/2022 vừa qua, hãng Wuling đã đăng ký bản quyền thương hiệu cho cái tên Gameboy tại Trung Quốc. Chẳng bao lâu sau đó, những hình ảnh đầu tiên của Wuling Hongguang Mini EV Gameboy 2022 cũng được tung ra. Qua đó, có thể thấy phiên bản này vẫn giữ lại thiết kế tổng thể vuông vức, theo phong cách kei car, của Wuling Hongguang Mini EV thông thường. Tuy nhiên, phiên bản Gameboy lại có thêm những chi tiết mới như logo Wuling phát sáng trên lưới tản nhiệt. Nối với logo này là 2 dải phát sáng, kéo dài sang đèn pha. Bên trong đèn pha là tạo hình chữ "X" mới, tạo cảm giác hiện đại hơn cho xe. Tiếp đến là baga nóc hầm hố và nam tính hơn so với bản thường. Trong khi đó, logo "GB" mới trên cột C tạo dấu hiệu nhận biết cho phiên bản đặc biệt. Ngoài ra, Wuling Hongguang Mini EV Gameboy 2022 còn có đèn hậu mới với tạo hình chữ "X" bên trong giống đèn pha. Không chỉ thay đổi thiết kế, Wuling Hongguang Mini EV Gameboy 2022 còn được tăng kích thước. Theo thông tin đăng trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, mẫu xe này sở hữu chiều dài 2.997 mm, chiều rộng 1.493 mm, chiều cao 1.604 mm cũng như chiều dài cơ sở 2.010 mm. So với bản thường, Wuling Hongguang Mini EV Gameboy 2022 dài hơn 77 mm, rộng hơn 3 mm, thấp hơn 16 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 70 mm, hứa hẹn mang đến nội thất rộng rãi hơn Tính đến thời điểm hiện tại, dòng xe Wuling Hongguang Mini EV siêu rẻ đã đạt doanh số tổng cộng 590.000 chiếc tại thị trường Trung Quốc. Với sự xuất hiện của phiên bản Gameboy, mẫu ô tô điện này hứa hẹn sẽ càng thêm ăn khách. Đáng tiếc là giá xe Wuling Hongguang Mini EV Gameboy 2022 vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu xe có giá cao hơn mức 29.800 - 38.800 Nhân dân tệ (khoảng 106 - 138 triệu đồng) của các phiên bản còn lại. Video: Chi tiết Wuling Hongguang Mini EV Gameboy 2022 của Trung Quốc.

