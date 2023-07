Wuling Hongguang Mini EV giá rẻ vừa ra mắt Việt Nam lộ bản 2024

Wuling Hongguang Mini EV vừa ra mắt Việt Nam hiện sắp có phiên bản mới tại Trung Quốc. Những hình ảnh được đăng lên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã chứng tỏ điều đó. Chiếc xe trong hình ảnh này thuộc phiên bản Macaron. Theo đó, Wuling Hongguang Mini EV 2024 mới thay đổi đáng kể về mặt thiết kế ngoại thất với thiết kế đầu xe đơn giản. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn pha hình bầu dục tròn trịa hơn và cổng sạc nằm chính giữa đầu xe. Trong khi đó, logo tích hợp đèn LED âm của hãng Wuling trên nắp cổng sạc đã biến mất. Dải đèn LED âm ở hai bên cổng sạc cũng không còn xuất hiện trên phiên bản mới. Tiếp đến là cản trước mới với khe gió hẹp nằm bên dưới giá lắp biển số. Ở hai góc cản trước là đèn sương mù hình tròn mới. Trong khi đó, khu vực bên sườn của Wuling Hongguang Mini EV 2024 vẫn giữ nguyên thiết kế như phiên bản cũ, bao gồm cả vành la-zăng. Xe vẫn dùng vành 12 inch, đi kèm 2 loại ốp mâm. Phần nóc có thể sơn màu đen hoặc trắng khác biệt với thân xe. Đèn hậu của Wuling Hongguang Mini EV 2024 cũng được thiết kế bo tròn hơn trước. Ở giữa đèn hậu là ốp màu trắng thay vì màu đen bóng như phiên bản cũ, tích hợp tem chữ nổi "Wuling". Bên dưới là cản sau mới với đèn phản quang hình tròn. Cũng như phiên bản cũ, xe có thiết kế trước/sau khá tương đồng. Theo thông tin trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Wuling Hongguang Mini EV mới sở hữu kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 3.064 mm, chiều rộng 1.493 mm, chiều cao 1.614 - 1.629 mm (tùy phiên bản) cũng như chiều dài cơ sở 2.010 mm. So với phiên bản cũ, xe dài hơn 144 mm, cao hơn 8 mm và chiều dài cơ sở tăng 70 mm. Hiện hình ảnh nội thất của Wuling Hongguang Mini EV 2024 chưa được hé lộ. Tuy nhiên, với kích thước tăng lên, nội thất của xe dự kiến sẽ rộng rãi hơn. "Trái tim" của Wuling Hongguang Mini EV 2024 tại thị trường nội địa là mô-tơ điện có công suất tối đa 30 kW (khoảng 40 mã lực) và pin lithium-sắt-photphat (LFP). So với phiên bản Macaron cũ, xe mạnh hơn 10 kW (khoảng 14 mã lực). Hiện chưa rõ thời điểm ra mắt và giá xe Wuling Hongguang Mini EV 2024 tại thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, phiên bản cũ của xe có giá dao động từ 32.800 - 99.900 Nhân dân tệ (khoảng 108 - 330 triệu đồng). Wuling Hongguang Mini EV là mẫu ôtô điện cỡ nhỏ bán chạy nhất toàn cầu trong 3 năm liên tiếp 2020, 2021 và 2022. Wuling Hongguang Mini EV tại Việt Nam có tổng cộng 4 phiên bản và giá bán dao động từ 239 - 279 triệu đồng. Sau khi được công bố, giá bán này bị nhiều người cho là quá cao so với những trang bị của xe. Wuling Hongguang Mini EV tại Việt Nam hiện do công ty TMT Motors lắp ráp. Theo kế hoạch, mẫu xe điện giá rẻ này sẽ bắt đầu được bàn giao cho khách hàng Việt Nam từ quý III năm nay. Video: Đánh giá nhanh ôtô điện Wuling MINI EV tại Việt Nam.

