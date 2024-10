Wuling Bingo đã về Việt Nam giá "không rẻ", tới 600 triệu đồng?

Mới đây, trên fanpage chính hãng, Wuling EV Việt Nam đã úp mở việc chuẩn bị ra mắt một mẫu xe mới. Qua hình ảnh duy nhất do hãng tung ra, có thể thấy mẫu xe này chính là Wuling Bingo 2024 mới. Việc Wuling Bingo ra mắt Việt Nam không còn là bí mật. Vào hồi tháng 5/2024, Wuling EV Việt Nam từng công bố thông tin về mẫu ô tô điện mới sắp ra mắt thị trường trong nước, đó là Bingo, trên trang web chính hãng. Đến tháng 6/2024, những chiếc Wuling Bingo đầu tiên về Việt Nam. Bingo sẽ là mẫu xe điện thứ hai của thương hiệu Wuling tại Việt Nam, sau Hongguang Mini EV. So với người anh em Hongguang Mini EV, Wuling Bingo có kích thước lớn hơn. Theo đó, mẫu xe này sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.950 x 1.708 x 1.580 mm và chiều dài cơ sở 2.560 mm. Không chỉ kích thước mà thiết kế của mẫu ôtô điện này cũng ấn tượng hơn Wuling Hongguang Mini EV. Bên ngoài, xe sở hữu ngoại hình mượt mà, tròn trịa và mang phong cách cổ điển. Hiện thông tin về trang bị của Wuling Bingo tại thị trường Việt Nam vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, tại thị trường nước ngoài, mẫu ô tô điện này sở hữu đèn pha LED hình giọt nước, tích hợp đèn LED định vị ban ngày, vành thép với ốp mâm màu bạc và đèn hậu LED. Bên cạnh đó là những chi tiết mạ crôm xung quanh xe nhằm tạo cảm giác cao cấp hơn. Khác với Hongguang Mini EV, Wuling Bingo được trang bị không gian nội thất 5 chỗ ngồi và có khoang hành lý riêng nhờ kích thước lớn hơn. Trang bị của mẫu ô tô điện này phong phú hơn hẳn so với Wuling Hongguang Mini EV với vô lăng 2 chấu tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch nối liền với màn hình thông tin giải trí 10,25 inch, giá để ly giữa 2 ghế trước, phanh tay điện tử, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, điều hòa kỹ thuật số, ghế lái chỉnh điện và cửa sổ đóng/mở một chạm bên ghế lái. Bên cạnh đó là những tính năng an toàn như 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, cân bằng điện tử, camera lùi, cảm biến lùi phía sau và cảnh báo áp suất lốp. Chưa rõ Wuling Bingo dùng mô-tơ điện và loại pin nào. Trong khi đó, tại thị trường Indonesia, xe được trang bị mô-tơ điện với công suất tối đa 50 kW (khoảng 67 mã lực). Ở phiên bản thấp, xe dùng pin lithium-sắt-photphat (LFP) với dung lượng 31,9 kWh, mang đến phạm vi di chuyển 333 km. Loại pin này chỉ hỗ trợ sạc chậm AC. Trong khi đó, phiên bản cao cấp được trang bị pin LFP với dung lượng 37,9 kWh và có thể chạy 410 km sau một lần sạc đầy pin. Pin của bản cao cấp hỗ trợ cả sạc chậm AC lẫn sạc nhanh DC. Với bộ sạc nhanh, thời gian tăng dung lượng pin từ 30% lên 80% là 35 phút.Giá xe Wuling Bingo tại Việt Nam vẫn còn là ẩn số. Trong khi đó, giá bán của mẫu xe này ở thị trường Indonesia dao động từ 358 - 408 triệu Rupiah (khoảng 565 - 644 triệu đồng). Theo dự đoán, Bingo ở Việt Nam sẽ có giá không quá rẻ, trên dưới 600 triệu đồng. Điều này, cộng với việc không có cơ sở hạ tầng trạm sạc công cộng, sẽ khiến tân binh của Wuling gặp không ít khó khăn tại Việt Nam. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện Wuling Bingo 2024 mới.

