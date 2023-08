Wuling Bingo 2023 từ 197 triệu đồng sẽ "hạ bệ" Hongguang Mini EV

Wuling Bingo là mẫu ôtô điện cỡ nhỏ đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 2 đầu năm nay. Kể từ khi bán ra thị trường, mẫu xe này liên tục ghi nhận doanh số cao, thậm chí còn trở thành "ngôi sao đang lên" của thương hiệu ôtô điện giá rẻ Wuling thuộc liên doanh SAIC-GM-Wuling. Trong tháng 7/2023, Bingo vẫn tiếp tục tăng trưởng khi bán ra 20.064 xe, theo công bố của Wuling. Với kết quả này, mẫu ôtô điện Trung Quốc đã lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 20.000 xe bán ra trong vòng 1 tháng ở thị trường tỷ dân. So với tháng 6/2023, doanh số Wuling Bingo 2023 đã tăng 4,6%. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, khách hàng Trung Quốc đã mua 81.336 chiếc ôtô điện này. Bingo hiện chưa phải là mẫu xe điện bán chạy nhất của thương hiệu Wuling. Danh hiệu này vẫn thuộc về Wuling Hongguang Mini EV với doanh số lũy kế trong 6 tháng đầu năm nay đạt 122.037 xe, đứng thứ 8 trên toàn thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, với phong độ ổn định như trên, Bingo rất có thể sẽ sớm "soán ngôi" người anh em của mình. So với Hongguang Mini EV, Wuling Bingo có kích thước lớn hơn, bao gồm chiều dài 3.950 mm, chiều rộng 1.708 mm, chiều cao 1.580 mm và chiều dài cơ sở 2.560 mm. Với kích thước này, xe được định vị trong phân khúc hatchback hạng B thay vì ô tô điện đô thị cỡ nhỏ như Wuling Hongguang Mini EV. Nhờ kích thước lớn hơn nên Wuling Bingo có thiết kế đẹp mắt hơn và nội thất rộng rãi hơn. Khác với Wuling Hongguang Mini EV vốn được thiết kế theo phong cách xe kei car của Nhật Bản, Bingo sở hữu ngoại hình có nhiều đường nét bo tròn, mang hơi hướng cổ điển. Thiết kế ngoại thất của Wuling Bingo bị nhận xét là lấy cảm hứng từ xe sang Porsche. Bên cạnh thiết kế khá mượt mà, Wuling Bingo còn được trang bị đèn pha và đèn hậu LED hình giọt nước cũng như đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C". Trong khi đó, cản trước của xe đi kèm hốc gió trung tâm kéo dài và có thêm nẹp màu bạc làm điểm "nhấn nhá". Trên cản sau cũng có nẹp màu bạc tương tự nhưng tích hợp thêm 2 đèn phản quang. Đáng tiếc là mẫu xe này chỉ dùng vành thép với ốp mâm màu bạc. Bên trong Wuling Bingo 2023 là không gian nội thất 4 chỗ ngồi được bọc da phối 2 màu và có nhiều chi tiết mạ crôm. Khác với người anh em Wuling Hongguang Mini EV, mẫu xe điện này có cả khoang hành lý. Ở bản cao cấp, Wuling Bingo được trang bị vô lăng tích hợp một số phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình thông tin giải trí 10,25 inch, hộc đựng cốc giữa 2 ghế trước và phanh tay điện tử. Ngoài ra, bản cao cấp còn có hệ điều hành LING OS, chìa khóa thông minh, khởi động máy từ xa, hệ thống tự động đỗ xe, kiểm soát lực kéo và hệ thống cân bằng điện tử. Tại thị trường Trung Quốc, Wuling Bingo 2023 chỉ được trang bị 1 mô-tơ điện nhưng có 2 mức sức mạnh là 30 kW (41 mã lực)/110 Nm và 50 kW (68 mã lực)/150 Nm. Đi với mô-tơ điện là pin LFP với dung lượng 17,3 kWh và 31,9 kWh. Nhờ đó, xe có quãng đường di chuyển tương ứng là 203 km và 333 km trong khi vận tốc tối đa đạt 100 km/h. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Wuling Bingo cho 7 bản trang bị dao động từ 59.800 - 84.800 Nhân dân tệ (khoảng 197 - 280 triệu đồng), đắt hơn Hongguang Mini EV. Video: Xem chi tiết ôtô điện Wuling Bingo 2023 giá rẻ.

