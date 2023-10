Wey Gaoshan - MPV dài nhất Trung Quốc chạy 175 km không "ăn" xăng

Great Wall Motor là 1 trong các ông lớn trong ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc, họ luôn tìm cách đổi mới cho phù hợp với xu hướng chung, trong đó, nhận thấy thị trường xe MPV từ tầm trung đến cao cấp rất hút khách, hãng đã ngay lập tức lập ra thương hiệu con Wey, và họ đã tạo ra sản phẩm MPV Wey Gaoshan DHT-PHEV 2023 mới. Giá xe Wey Gaoshan 2023 cho 3 phiên bản từ 335.800 đến 405.800 nhân dân tệ (tương đương 1,09 đến 1,3 tỷ đồng). Thông tin ban đầu cho biết, việc giao hàng sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm sau, ngoài ra, một mẫu phiên bản đồng sáng tạo đã chính thức được ra mắt, chiếc xe này sử dụng bố cục bốn chỗ ngồi và sẽ được nâng cấp hơn nữa về độ sang trọng và tiện nghi, cho các đại gia lắm tiền. Về hình thức, sự khác biệt giữa bản tiêu chuẩn và phiên bản mở rộng cao cấp không lớn lắm, xe có lưới tản nhiệt hút gió thẳng kiểu thác nước rất hoành tráng, logo thương hiệu Wey được gắn bên trong và được kết nối với đèn pha hai bên, tạo ra hiệu ứng hình ảnh trông rất ấn tượng khi bạn bước lên. Ngoài ra, phần cản va trước còn được trang trí thêm các thanh nẹp mạ crôm, giúp chiếc xe MPV Wey Gaoshan 2023 dày dặn hơn. Riêng phiên bản cao nhất áp dụng phong cách thiết kế hoàn toàn mới, với lưới tản nhiệt phía trước dạng gấp hình kim cương được cá nhân hóa hoàn toàn. Phần trang trí hai bên đầu xe được cho là được thiết kế với các dải đèn khiến toàn bộ phần đầu xe trông rộng hơn, đồng thời viền bao quanh đầu xe mang hơi hướng tương lai hơn so với phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Executive mở rộng. Wey Gaoshan có đường mui ở bên hông tương đối mượt mà, vòng eo áp dụng thiết kế phía trước cao và phía sau thấp giúp nâng cao cảm giác ổn định. Ở phía sau, chiếc xe MPV này áp dụng thiết kế cụm đèn xuyên suốt với hình dáng thẳng đứng ở hai bên, kết hợp với hai trang trí ống xả ở hai bên, tạo cảm giác phân lớp nổi bật. Về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của Wey Gaoshan phiên bản tiêu chuẩn lần lượt là 5045/1960/1900mm, chiều dài cơ sở 3085mm, xe được trang bị bộ la-zăng kích thước 18 inch, chạy trên cỡ lốp 245/50. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao của phiên bản mở rộng Executive lần lượt là 5.405/1.960/1.890 mm, chiều dài cơ sở là 3.275 mm, chiều dài không gian nội thất là 3.823 mm. So với phiên bản tiêu chuẩn, chiều dài, chiều rộng và chiều dài cơ sở được tăng thêm đáng kể, được biết, Wey Gaoshan là chiếc xe MPV dài nhất Trung Quốc. Về nội thất, trước tiên chúng ta hãy nhìn vào Wey Gaoshan phiên bản tiêu chuẩn, tổng thể thiết kế tương đối đơn giản với tông màu sáng, điểm nhấn lớn nhất là thiết kế màn hình kép kích thước lớn càng làm tăng thêm cảm giác công nghệ cho xe. Ngoài ra, một số lượng lớn các đường ngang được sử dụng trên xe, giúp mở rộng hơn nữa cảm giác không gian bên trong xe. Về ghế ngồi, Wey Gaoshan được trang bị ghế massage không trọng lực treo kép, có chức năng không trọng lực/đặt lại bằng một nút bấm, cũng như chức năng massage/thông gió/sưởi ấm 10 điểm tiêu chuẩn. Hàng ghế thứ 2 áp dụng thiết kế Common Rail cho hàng ghế thứ 2 và thứ 3. Ray trượt cực dài dài 1.845 mm, giúp khoảng để chân tối đa ở hàng ghế thứ 2 lên tới 1.166 mm. Trần xe phía sau được trang trí với 830 điểm sao, 680 hơi thở em bé và 5 ngôi sao băng năng động, tạo nên bầu không khí sang trọng và tiện nghi. Sau cùng còn được trang bị hệ thống hương thơm độc quyền, người dùng có thể thoải mái lựa chọn ba mùi hương theo chủ đề gió nhẹ, phong cách thành thị và sân chiều. Về sức mạnh, phiên bản tiêu chuẩn của Wey Gaoshan sẽ được trang bị hệ thống plug-in hybrid gồm động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít và một mô tơ điện, công suất động cơ xăng tối đa là 154 mã lực, công suất tổng hợp lên tới 480 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 762 Nm. Hàng ghế thứ ba cũng áp dụng thiết kế ghế dạng cánh bướm chia đôi, có thể thực hiện chức năng gập ghế theo tỷ lệ 4/6, giúp việc kết hợp ghế linh hoạt hơn và sắp xếp hành lý dễ dàng hơn. Thể tích tối đa của hành lý có thể lên tới 1.725 lít. Wey Gaoshan được trang bị tủ lạnh máy nén độc lập gắn trên xe cỡ lớn 12,5 lít, có thể điều chỉnh nhiệt độ 0-50°C và sử dụng thiết kế mở hai lớp trên và dưới, hai lớp phía trước và phía sau, đồng thời đáp ứng sự tiện lợi cho người lái và hành khách phía sau, cũng có thể đặt cùng lúc 14 chai nước uống cỡ tiêu chuẩn. Ngoài ra, tủ lạnh này vẫn có thể đạt được khả năng giữ lạnh lên đến 24 giờ sau khi tắt xe. Cuối cùng là Wey Gaoshan phiên bản mở rộng Executive, chiếc xe này có chiều dài cơ sở dài hơn và không gian nội thất rộng rãi hơn, bố trí 6 chỗ ngồi, tất cả đều là ghế chỉnh điện (có sưởi/thông gió), 2 hàng ghế đầu tiên được trang bị có chức năng massage, ghế bọc da Nappa. Tiếp đến là việc được trang bị hệ thống âm thanh hàng hiệu Harman/kardon 20 loa cao cấp hơn, có thể đạt hiệu ứng âm thanh ảo 7.1.2 kênh, đồng thời tổng công suất của amply đạt 1600w, có thể tạo ra âm thanh sống động hiệu ứng âm nhạc vòm âm thanh nổi 3D gây sốc hơn. Phiên bản Wey Gaoshan Executive được trang bị hệ thống nhận dạng giọng nói được phát triển đặc biệt cho chuyến công tác, toàn bộ xe được trang bị 6 micro thu âm, hỗ trợ nhận dạng 6 vùng âm thanh, mỗi ghế có một "Xiao Wei" riêng. Nó còn được trang bị chế độ liên lạc nội bộ trên xe và ba hàng nút gọi người dùng. Thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h của xe Wey Gaoshan chỉ là 5,7 giây. Trong các kịch bản đô thị, pin dung lượng lớn 37,96kWh lắp trên xe có phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện là 140 km trong điều kiện WLTC, và 175 theo cách đo của CTLC. Khi cắm trại, chiếc xe MPV Wey Gaoshan cũng có thể sạc cho nhiều thiết bị như tivi, điện thoại, laptop... trong 10 tiếng đồng hồ. Thông số sức mạnh của 2 bản cao nhất chưa được tiết lộ, nhưng có thể chạy được quãng đường dài 160 km mà chỉ dùng động cơ điện. Sạc nhanh tăng mức sạc từ 30% lên 80% trong 26 phút. Gần đây, nhiều nhà sản xuất Trung Quốc đã tung ra thị trường những chiếc MPV hạng sang từ trung đến cao cấp, vì thế, Wey Gaoshan sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường ngay khi ra mắt. Là mẫu plug-in hybrid, đối thủ cạnh tranh chính của nó bao gồm Denza D9 và Trumpchi E9, cùng gã khổng lồ rất được ưa chuộng với máy xăng là Toyota Alphard. Ưu điểm của Wey Gaoshan DHT-PHEV so với 2 mẫu xe này là có 2 mẫu phiên bản tiêu chuẩn 7 chỗ và phiên bản mở rộng Executive 6 chỗ, trong tương lai sẽ ra mắt phiên bản 4 chỗ VIP, với hai chiều dài cơ sở và cách bố trí ghế phong phú khiến nó có tính cạnh tranh cao ở nhiều phân khúc thị trường khác nhau. Video: Chi tiết Wey Gaoshan - MPV dài nhất Trung Quốc giá hơn 1 tỷ.

