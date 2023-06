"Chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard 2024 lộ giá bán, từ 932 triệu đồng

Toyota Alphard 2024 thế hệ mới sẽ chính thức được ra mắt vào ngày 21/6 tới đây. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm trên, dòng xe được mệnh danh là "chuyên cơ mặt đất" này đã lộ diện hoàn toàn thông qua một số hình ảnh catalog của hãng bị rò rỉ. Những hình ảnh quảng cáo cho thấy mẫu xe MPV Toyota Alphard 2024 vẫn có cụm lưới tải nhiệt cỡ lớn, bao phủ gần hết diện tích khu vực phía đầu xe. Bên trong lưới tản nhiệt là những chi tiết mạ crôm, tạo cảm giác cao cấp cho xe. Xe được trang bị cụm LED định vị ban ngày bao gồm 8 đèn mỗi bên và được chia thành 2 tầng. Cụm đèn pha có thiết kế khá hẹp, nằm phía trên đèn LED định vị ban ngày và được trang bị công nghệ đèn chiếu xa thích ứng AHS. Giống như thế hệ tiền nhiệm, Alphard 2024 có cửa bên dạng cửa trượt chỉnh điện. Mâm xe có kích thước từ 17 - 19 inch, tùy phiên bản. Khu vực phía sau của Toyota Alphard 2024 nổi bật với cụm đèn hậu nằm ngang dùng công nghệ OLED mới. Đèn hậu 2 bên được nối với nhau bằng nẹp màu đen bóng ở giữa tích hợp dòng chữ nổi "Alphard" và logo Toyota khổ lớn chạy giữa thay vì dòng chữ cỡ nhỏ đặt góc trái như trước. Kích thước cụ thể của Toyota Alphard thế hệ mới cũng đã được tiết lộ thông qua hình ảnh catalog bị rò rỉ. Theo đó, mẫu minivan này có chiều dài 4.940 mm, rộng 1.850 mm, cao 1.880 mm và chiều dài cơ sở 3.010 mm. So với thế hệ trước, xe ngắn hơn 5 mm, thấp hơn 15 mm nhưng chiều dài cơ sở tăng 10 mm Toyota Alphard mới có không gian nội thất 3 hàng ghế với cách bố trí 2+2+3. Hàng ghế thứ hai được thiết kế theo kiểu thương gia với bệ tì tay ở giữa. Mỗi ghế đều có khả năng chỉnh điện, bệ đỡ chân điều chỉnh được, hệ thống sưởi/làm mát và màn hình cảm ứng tích hợp trên bệ tỳ tay có thể điều chỉnh được nhiều chức năng trên xe. Màn hình trên Alphard 2024 cũng được nâng cấp về kích thước so với phiên bản tiền nhiệm. Cụ thể, ở phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, trong khi ở vị trí chính giữa mặt taplo là màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị gương chiếu hậu kỹ thuật số, hệ thống âm thanh vòm JBL 15 loa, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, màn hình giải trí dành cho hành khách phía sau và hệ thống đèn viền nội thất. Hình ảnh rò rỉ cũng cho biết thông tin về giá xe Toyota Alphard 2024 mới. Theo đó, xe có giá khởi điểm tương đương mức quy đổi là 932 triệu đồng và bản cao cấp nhất có giá lên tới 1,45 tỷ đồng. Xe còn được bổ sung một phiên bản thể thao có tên gọi là Vellfire. Giá khởi điểm của bản Vellfire từ 1,12 tỷ đồng, đắt hơn một chút so với bản tiêu chuẩn. Tại Nhật Bản, Toyota Alphard 2024 được phân phối với 3 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 2.5L cho công suất 182 mã lực và 235 Nm mô-men xoắn. Tùy chọn thứ hai là máy xăng 2.5L kết hợp mô tơ điện với công suất kết hợp là 246 mã lực và 316 Nm. Đi kèm với cả hai phiên bản động cơ này là hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh. Đối với phiên bản cao cấp nhất, Toyota Alphard mới được trang bị động cơ 2.4L tăng áp đi kèm mô tơ điện cho tổng công suất 367 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Tại thị trường Việt Nam, Toyota Alphard thế hệ cũ đàng được phân phối chính hãng với chỉ một phiên bản, đi kèm mức giá 4,37 tỷ đồng. Video: Lộ diện xe MPV Toyota Alphard 2024 thế hệ mới.

