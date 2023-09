Lý do "chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard 2023 cháy hàng, ngừng bán?

Toyota Alphard 2023 mới đã chính thức ra mắt thị trường Nhật Bản vào hồi tháng 6/2023. Chẳng bao lâu sau đó, các đại lý Toyota ở Nhật Bản đã đưa ra thông báo ngừng nhận cọc cho mẫu MPV hạng sang được mệnh danh "chuyên cơ mặt đất" này. Giải thích về điều này, một đại lý cho biết nguyên nhân ngừng nhận cọc Toyota Alphard 2023 là do thời gian giao xe bị kéo dài. "Vì thời gian giao xe kéo dài đến tận tháng 8/2024 nên chúng tôi quyết định ngừng nhận cọc từ phía khách hàng", nhân viên đại lý giải thích với trang tin Web CarTop của Nhật Bản. "Nếu tiếp tục nhận cọc, thời gian giao xe sẽ còn bị kéo dài hơn nữa". Hiện các đại lý ở Nhật Bản chưa đưa ra thời điểm sẽ nhận cọc trở lại cho mẫu xe MPV hạng sang Toyota Alphard 2023 mới. Tuy nhiên, nhân viên đại lý hi vọng sẽ mở cọc lại cho mẫu MPV hạng sang này ở thị trường Nhật Bản vào tháng 4 năm sau. Một phần nguyên nhân khiến thời gian giao xe bị kéo dài là do vào hồi tháng 6/2022, các đại lý cũng ngừng nhận cọc cho Toyota Alphard thế hệ cũ. Dù là mẫu xe "hot" ở thị trường Nhật Bản nhưng Toyota Alphard đã bị "đóng băng" trong thời gian suốt 1 năm. Vì lý do này nên khi Toyota Alphard thế hệ mới ra mắt, khách hàng Nhật Bản đã đổ xô đặt mua xe. Trên trang web chính hãng, Toyota chỉ đề nghị khách hàng liên hệ với đại lý để biết thêm thông tin về thời gian giao xe Alphard. Việc khách hàng không thể đặt cọc Alphard mới cũng phần nào tác động đến giá bán của thế hệ cũ. Theo trang Web CarTop, hiện một số chiếc Toyota Alphard đời 2020 đang được rao bán với giá lên đến 5,2 - 5,5 triệu Yên (khoảng 842 - 891 triệu đồng) trong khi con số tương ứng của xe đời mới nhất là từ 4,72 - 8,72 triệu Yên (764 triệu đến 1,41 tỷ đồng). Vào thời điểm năm 2020, mẫu MPV hạng sang này có giá khởi điểm 4.681.600 Yên (758 triệu đồng). Tại thị trường Nhật Bản, Toyota Alphard 2023 có 3 phiên bản, bao gồm G, Z và Executive Lounge cùng 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 235 Nm. Động cơ này đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp Super CVT-i và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 236 Nm. Ở phiên bản dẫn động 1 cầu, Toyota Alphard Hybrid 2023 sẽ dùng 1 mô-tơ điện 5NM mạnh 180 mã lực và 270 Nm nằm trên cầu trước cùng hộp số e-CVT. Tổng cộng, xe có công suất tối đa 247 mã lực và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, Toyota Alphard Hybrid 2023 bản dẫn động 4 bánh E-Four có thêm mô-tơ điện 4NM nằm trên cầu sau, cho công suất tối đa 54 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm. Dù ở phiên bản nào, Toyota Alphard Hybrid 2023 cũng dùng pin niken hyđrua kim loại (NiMH) 5 Ah. Ngoài ra, mẫu MPV hạng sang này còn có những trang bị đáng chú ý như đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày dạng ẩn, cửa lùa chỉnh điện bên sườn, vành 17 - 19 inch, đèn hậu OLED, cửa cốp chỉnh điện rảnh tay, bệ bước chân chỉnh điện Universal Steps, tay nắm ở cột C và trần xe để hỗ trợ hành khách ra/vào... Nội thất xe với ghế bọc da thật, vô lăng 3 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch, gương chiếu hậu kỹ thuật số, hệ thống âm thanh vòm JBL 15 loa, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, phanh tay điện tử, đi kèm tự động giữ phanh tạm thời. Ở giữa xe là 2 ghế thương gia có thể dịch chuyển lên/xuống, đi kèm bàn gấp, bệ đỡ bắp chân và cặp đôi màn hình cảm ứng để chỉnh các tính năng đa phương tiện/điều hòa/rèm che nắng. Bên cạnh đó là tính năng sưởi, thông gió và massage, mang đến cảm giác thoải mái cho hành khách. Cuối cùng là những tính năng an toàn như hệ thống phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ lái chủ động Proactive Driving Assist, đỗ xe điều khiển từ xa Advanced Park và hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp Advanced Drive. Hiện Toyota Alphard thế hệ mới đã ra mắt một số thị trường Đông Nam Á như Thái Lan và Indonesia. Sẽ không bất ngờ nếu mẫu MPV này cũng trình làng ở Việt Nam trong tương lai gần. Video: Xem chi tiết "chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard 2023.

