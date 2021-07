Vừa tậu Mercedes-Benz E300 AMG, chủ xe Sài Gòn "bay" ngay 200 triệu

Phiên bản Mercedes-Benz E300 AMG 2021 mới chính là phiên bản cao cấp nhất trong 3 phiên bản của dòng E-Class phiên bản nâng cấp facelift mới (E180, E200 Exclusive và E300 AMG). Với giá bán niêm yết 2,95 tỷ đồng, để lăn bánh E300 AMG 2021 tại khu vực TP.HCM, người mua sẽ chi khoảng 3,3 tỷ đồng bao gồm các chi phí như lệ phí trước bạ và bảo hiểm vật chất. Để tiết kiệm một phần chi phí mua xe, lựa chọn xe “lướt” là một gợi ý. Đơn cử, chiếc Mercedes-Benz E300 AMG 2021 chạy lướt đang được chào bán 3,099 tỷ đồng với ODO khoảng 2.000km. Nếu so với giá “đập hộp” và lăn bánh xe mới, lựa chọn E300 AMG 2021 chạy lướt sẽ giúp người mua tiết kiệm khoảng 200 triệu đồng vào chi phí lăn bánh. Hiện chưa rõ lý do gì khiến chủ xe nhanh chóng bán lại E300 2021 mới, ngoài những lý do cá nhân, có thể chủ xe đã có lựa chọn khác tốt hơn như nâng cấp lên dòng S-Class. Phiên bản E300 AMG 2021 sở hữu ngoại thất hấp dẫn theo phong cách thiết kế thể thao nhờ gói AMG Line cho ngoại thất. Nội thất xe đi kèm nhiều trang bị như hệ thống thông tin giải trí MBUX với cặp màn hình cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ lái và giải trí. Vô lăng 3 chấu thể thao, ghế trước thể thao bọc da Nappa, dàn âm thanh sử dụng loa Burmester, trang bị đèn nội thất trang trí 64 màu, điều hòa 3 vùng độc lập, 2 cửa sổ trời, cửa hít… mẫu xe sang Mercedes-Benz E300 AMG 2021 sử dụng động cơ 4cyl, dung tích 2.0L tăng áp cho công suất tối đa 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD), thông qua hộp số tự động 9 cấp (9AT). Là phiên bản cao cấp nhất trong 3 phiên bản được phân phối, E300 mang công suất mạnh mẽ hơn so với E 200 (2.0L tăng áp 197 mã lực) hay E 180 (1.5L tăng áp ~156 mã lực). Khác với các phiên bản như E180 hay E200 Exclusive, phiên bản E300 AMG thiên hướng thể thao thường được nhiều khách hàng mua xe tự cầm lái hơn là ngồi ở vị trí ông chủ. Bên cạnh đó, giá bán của 2,95 tỷ đồng Mercedes-Benz E300 AMG 2021 dễ tiếp cận hơn so với BMW 530i M Sport nhập khẩu (3,289 tỷ đồng). Nhìn chung, nhờ lợi thế lắp ráp, giá bán của cả dòng E-Class vẫn “dễ chịu” hơn so với các đối thủ nhập khẩu như Lexus ES (2,540 – 3,040 tỷ đồng) hay BMW 5 Series (2,499 – 3,289 tỷ đồng). Số đông người mua xe thường lựa chọn “đập hộp” xe mới, tuy nhiên nhiều khách hàng lại tìm đến những chiếc xe “lướt” để tiết kiệm chi phí. Hy vọng đây là gợi ý dành cho các bác đang quan tâm dòng E-Class 2021 muốn tiết kiệm trăm triệu đồng chi phí lăn bánh. Video: Đánh giá Mercedes-Benz E300 AMG 2021 tại Việt Nam.

