Volvo S90 2021 chính thức về Việt Nam, từ 2,15 tỷ đồng

Vậy là sau hơn 1 năm kể từ ngày chính thức ra mắt toàn cầu, Volvo S90 2021 mới đã được nhà phân phối chính hãng đưa về Việt Nam. Volvo S90 2021 sẽ có sẵn với 2 phiên bản: Momentum và Inscription. Giá bán của phiên bản Inscription cũng được phía đại lý chính hãng công bố ở mức 2,15 tỷ đồng - không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm. Mức giá bán này được cho là tương đối “dễ thở” do lô hàng Volvo S90 2021 được sản xuất và lắp ráp tại Malaysia. Về thiết kế, Volvo S90 thế hệ mới không có quá nhiều thay đổi do chỉ là một phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Nổi bật ở phần đầu xe vẫn là bộ lưới tản nhiệt cỡ lớn, bao gồm các nan mạ crom đặt dọc đầy cứng cáp. Ở giữa lưới tản nhiệt là biểu tượng đặc trưng của Volvo, vốn là ký hiệu của nguyên tố sắt trong văn hóa Thụy Điển. Cụm đèn sương mù trên Volvo S90 nay đã được tích hợp ngay trên cản trước, đem tới cái nhìn gọn gàng và hiện đại hơn. Thân xe có tỉ lệ các chi tiết khá hài hòa, gây ấn tượng mạnh mẽ với bộ la-zăng 19 inch có tông màu trắng/đen mang thiết kế đầy khỏe khoắn và năng động. Đuôi xe tích hợp cánh gió liền và cụm đèn hậu có thiết kế chữ C độc đáo rất quen thuộc. Tiến vào khoang cabin, Volvo S90 2021 nhận được nhiều nâng cấp và thay đổi rõ rệt hơn. Điển hình là hệ thống âm thanh với dàn loa Bowers & Wilkins có khả năng hỗ trợ giảm tiếng ồn chủ động, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm giải trí sống động và đỉnh cao hơn nữa. Tiếp đến là hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập với kiểm soát chất lượng không khí, sạc điện thoại không dây và 2 cổng sạc USB-C mới dành cho hành khách ở hàng ghế phía sau. Hệ thống thông tin giải trí của Volvo S90 2021 vẫn được hiển thị thông qua một màn hình cảm ứng 9 inch đặt dọc ở chính giữa trung tâm, tương thích với cả Apple CarPlay và Android Auto. Toàn bộ khoang nội thất của S90 đều được bọc bằng da Nappa cao cấp, với hàng ghế trước có tính năng nhớ vị trí và chỉnh điện. Nằm dưới nắp capo của Volvo S90 2021 vẫn là khối động cơ tăng áp I4 2.0L, sản sinh công suất tối đa lên đến 320 mã lực và momen xoắn cực đại 400 Nm. Toàn bộ sức mạnh này đều được truyền đến các bánh xe thông qua hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số tự động 8 cấp. Theo Volvo, S90 mất khoảng 5.9 giây để có thể đạt vận tốc 100 km/h từ vị trí xuất phát, với tốc độ tối đa 230 km/h. Được định vị trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung, tại thị trường Việt Nam, với mức giá xe Volvo S90 2021 từ hơn 2 tỷ đồng - nó sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với những cái tên lớn như Mercedes-Benz E-Class, Audi A6 và BMW 5-Series. Video: Volvo S90 2021 - thiết kế không đổi, nâng cấp vận hành.

