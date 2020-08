Volvo XC60 2016 chạy 4 năm, bán 1,5 tỷ ở Hà Nội

Những chiếc Volvo XC60 thế hệ mới tại Việt Nam không phải thuộc dạng "hàng hiếm", nhưng đối với những chiếc XC60 thế hệ cũ như xe đời 2016 đang rao bán với giá 1,5 tỷ đồng trên sàn xe cũ rất hiếm gặp. Nếu với xe thế hệ mới, giá bán lại của xe cũ có thể cao hơn tới 1 tỷ đồng so với mẫu xe thế hệ cũ. Chiếc Volvo XC60 đời 2016 trong bài viết này thuộc phiên bản thể thao T5 AWD R-Design, chiếc xe mới được chủ nhân tại Hà Nội chào bán trên sàn xe cũ khi đã chạy được khoảng 4 vạn dặm. Về tổng thể, xe có kích thước (dài x rộng x cao) lần lượt là 4.643 x 1.890 x 1.712 mm, chiều dài trục cơ sở ở mức 2.774 mm. Trên phiên bản thể thao T5 AWD R-Design này, đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt dạng nan ngang bo tròn các góc thay vì kiểu nan dọc như phiên bản Momentum và Inscription. Logo thương hiệu Volvo vẫn được đặt chéo trên lưới tản nhiệt tương tự những mẫu xe khác trong gia đình của Hãng xe Thụy Điển. Cụm đèn pha có khả năng điều chỉnh góc chiếu tự động, đèn sương mù dạng LED. Giống như các dòng SUV khác của Volvo cùng thời kỳ, XC60 có phần đuôi đơn giản với điểm nhấn là cặp đèn hậu chạy dọc theo 2 bên cột D của xe cùng dòng chữ Volvo với các ký tự tách xa nhau đặt trên hốc biển số. Hệ thống ống xả đơn đặt đối xứng 2 bên, thanh kim loại mạ chrome ốp chính giữa đi kèm dòng chữ Volvo phía trên. Gương chiếu hậu của xe được Volvo thiết kế chỉnh/gập điện, ốp kim loại màu bạc tích hợp đèn LED báo rẽ. Phiên bản thể thao R-Design vừa được nhập về Việt Nam còn có thêm một số chi tiết đóng logo này, chẳng hạn như bậc lên xuống ở bậu cửa hay vô-lăng 3 chấu..., mâm đúc 5 cánh mạnh mẽ với 2 tông màu và. Ngoài ra, phiên bản R-Design còn có hệ thống treo cứng hơn, đem tới cảm giác lái thể thao hơn. Theo đúng phong cách Bắc Âu, nội thất của Volvo XC60 được thiết kế trực quan, đơn giản nhưng hữu dụng. Tuy nhiên do đã ra đời từ năm 2008 và chỉ được cải tiến nhẹ từ 2014 cho tới nay, cabin của xe đã lộ rõ thiết kế lạc hậu hơn so với các đối thủ đồng hạng, đã trải qua 2 thế hệ khác nhau trong cùng khoảng thời gian. Khi so với các đối thủ tới từ Đức, XC60 cũng không hề thua kém về trang bị với ghế điều chỉnh điện tự do và có nhớ 3 vị trí, hệ thống thông tin giải trí hiện đại...Cabin của xe được trang trí bởi các chi tiết ốp kim loại và bọc da cao cấp. Do có giá rẻ hơn nên nội thất của xe xuất hiện nhiều chi tiết nhựa cứng hơn các dòng xe khác của Volvo. Volvo XC60 sở hữu trang bị an toàn gồm; hệ thống túi khí bảo vệ phía trước, bên hông phía trước và sau, hệ thống WHIPS bảo vệ cổ và gáy, chức năng City Safety, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, lẫy số tại vô lăng giúp kiểm soát tốc độ của xe khi lên và xuống dốc, camera hỗ trợ đỗ xe và phanh tay điện tử. Cung cấp sức mạnh cho Volvo XC60 đời 2016 vẫn là khối động cơ xăng 2.0 lít tăng áp, 4 xi lanh thẳng hàng, mang lại công suất tối đa 240 mã lực và mô men xoắn cực đại 349 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp cùng hệ thống dẫn động 4 bánh AWD của Haldex. Các thông số đều ngang ngửa với các mẫu xe đối thủ đến từ Đức. Sức mạnh của động cơ được truyền xuống các bánh xe thông qua hệ thống dẫn động 4 bánh, thế hệ mới của hãng Haldex. Ngoài ra, XC60 còn có các phiên bản dẫn động cầu trước. Là một mẫu xe Volvo, XC60 cũng đi kèm "hằng hà sa số" các công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái hiện đại, khiến chiếc xe luôn đạt số điểm cao trong tất cả các bài thử nghiệm va chạm từ nhiều tổ chức khác nhau. Tại thời điểm năm 2016, giá xe Volvo XC60 R-Design phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá bán khoảng 2,1 tỉ đồng, tương đương với các mẫu xe đối thủ Audi Q5 và BMW X3. Chiếc xe trong bài viết này hiện đang đeo biển số Hà Nội và được chủ nhân chào bán với mức giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Video: Volvo XC60 T6 Inscription có gì chinh phục khách hàng Việt?

