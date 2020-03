Volkswagen Tiguan Allspace tại Việt Nam, dùng 2 năm lỗ 200 triệu

Volkswagen Tiguan Allspace mới được công bố lần đầu tiên vào đầu năm 2018 và thu về hơn 200 đơn hàng trong những tháng đầu giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Đây được xem là mẫu xe kén khách, nhưng lại khá ổn định bởi mang trên mình thương hiệu VW. Mới đây một chủ nhân của dòng xe này tại TP HCM đã bất ngờ chào bán trên sàn xe cũ. SUV 7 chỗ Volkswagen Tiguan Allspace có chiều dài 4,7m, hơn Tiguan hiện tại 26,8 cm, phần đầu xe từ trục bánh xe trước đến hết cản trước được thiết kế khí động học hoàn hảo, ngắn hơn bản thường 2,9cm, tạo ra chỗ ngồi rất rộng rãi cho hàng ghế thứ 2 và thứ 3. Chiều dài 4,7m cũng khiến Tiguan Allspace trở thành chiếc xe rộng rãi hơn nhiều so với các xe 5+2 có trục cơ sở tiêu chuẩn. Volkswagen Tiguan Allspace đời 2018 có thiết kế sắc nét góc cạnh với các đường cong và gân dập nổi hai bên thân xe cho cấu tạo khí động học được tối ưu. Khung xe liền khối với thiết kế kết cấu thép chịu lực cho mức độ an toàn bảo vệ hành khách gần như hoàn hảo khi có va chạm. Lưới tản nhiệt thiết kế mạnh mẽ cùng với hệ thống đèn pha và logo VW lớn. Hệ thống đèn của xe ấn tượng với cụm đèn pha LED và đèn sương mù chủ động điều chỉnh khoảng chiếu sáng khi vào cua hay rẽ..., cụm đèn sau LED có độ chiếu sáng tương phản cao. Đuôi xe thể thao và tinh tế với hệ thống ống xả kép ở hai bên và dấu ấn “all space” mạ crôm in nổi. Xe sở hữu bộ mâm đúc hợp kim nhôm 19-inch 5 chấu “Victoria Falls”. Bên trong nội thất, Tiguan Allspace nổi bật với màn hình kỹ thuật số hiển thị thông tin cho người lái thay cho đồng hồ truyền thống, màn hình cảm ứng có hệ thống Car-Net và MirrorLink tích hợp, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, âm thanh cao cấp Fender... cùng ghế lái chỉnh điện 8 hướng, có tích hợp sưởi. Xe được trang bị điều hóa khí hậu 3 vùng, có cụm điều chỉnh riêng cho hàng ghế phía sau. Vô lăng điều chỉnh 4 hướng, tự thu lại khi va đập. Ghế lái chỉnh điện 14 hướng và có chức năng massage ở hàng ghế trước. Toàn bộ các ghế bọc da cao cấp. Cốp sau đóng mở bằng điện với chức năng đá cốp giúp người dùng rảnh tay khi cần mang vác hành lí. Những gia đình Việt hiện nay thường trông đợi nhiều hơn vào một chiếc xe 7 chỗ, đó là khoảng không gian để hành lý, chỗ ngồi rộng rãi an toàn cho trẻ em, hay những bữa tiệc với những người bạn. Thiết kế mới của Tiguan Allpace đã thực hiện được điều đó, với sự sắp xếp ghế linh hoạt không chỉ chở 7 người mà còn hơn thế nữa Trang bị an toàn tiêu chuẩn của Tiguan Allspace bao gồm; hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, chống trược khi tăng tốc ASR, ổn định thân xe điện tử ESC, phanh đỗ chống trôi xe Auto-Hold, ECO start/stop tái tạo năng lượng phanh, hệ thống kết nối ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX, cảnh báo suất lốp... Tiguan Allspace tại Việt Nam sẽ được trang bị khối động cơ 2.0L 4 xy lanh tăng áp TSI sản sinh công suất 180 mã lực tại 4,400 - 6,000 vòng/phút cùng mô men xoắn đạt 320Nm/1,500 – 4,400 vòng/phút. Việc đạt được công suất tối đa và mô men xoắn tối đa ở vòng tua thấp như vậy giúp giảm tiêu hao xăng và bảo vệ môi trường. Công suất từ động cơ được truyền qua hộp số tự động DSG ly hợp kép 7 cấp. Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion đảm bảo độ bám đường tối ưu trong mọi điều kiện vận hành, giúp cho chiếc xe có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 7.9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa là 198km/h (đã hạn chế bằng điện tử). Tại thị trường Việt Nam, giá xe Volkswagen Tiguan Allspace mới chính hãng đang bán ra là 1,729 tỷ đồng. Chiếc xe trong bài viết này mới được chủ nhân mua và đăng ký năm 2018 và lăn bánh khoảng 30.000km, chào hơn 1,5 tỷ đồng - chỉ lỗ khoảng hơn 200 triệu đồng sau 2 năm sử dụng. Video: Cận cảnh Tiguan Allspace Luxury tại Hà Nội.

