Volkswagen T-Cross về Việt Nam tháng 3, "đấu" Toyota Corolla Cross

Volkswagen T-Cross 2022 mới là mẫu SUV đô thị đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 10/2018. Ngay từ thời điểm ra mắt, hãng Volkswagen đã khẳng định T-Cross là mẫu xe dành cho thị trường toàn cầu. Kể từ đó đến nay, mẫu SUV cỡ B này đã được phân phối tại nhiều thị trường trên thế giới, bao gồm cả Đông Nam Á như Singapore, Philippines và Indonesia. Sang tháng sau, Volkswagen T-Cross về Việt Nam như đối thủ mới dành cho Kia Seltos, Peugeot 2008, Honda HR-V, Toyota Corolla Cross và MG ZS. Được biết, Volkswagen T-Cross dành cho thị trường Việt Nam là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Tại thị trường Ấn Độ, mẫu SUV cỡ B này vốn được biết đến dưới cái tên Volkswagen Taigun. Tại Việt Nam, Volkswagen T-Cross sẽ được trang bị động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 178 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp. Như vậy, Volkswagen T-Cross tại Việt Nam không có hộp số sàn 6 cấp như Taigun ở Ấn Độ. Ngoài ra, mẫu xe này tại Ấn Độ còn có thêm một tùy chọn động cơ nữa là máy xăng 1.5L với công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ 1.5L kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động ly hợp kép 7 cấp. Hiện chưa có thông tin về trang bị của Volkswagen T-Cross tại Việt Nam. Trong khi đó, ở Ấn Độ, mẫu SUV hạng B này được trang bị đèn pha, đèn sương mù trước và đèn hậu LED. Thêm vào đó là baga nóc, tấm ốp gầm màu bạc dưới cản trước/sau, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, vành hợp kim 17 inch phối 2 màu và ăng-ten hình vây cá. Bên trong Volkswagen T-Cross tại Ấn Độ có những trang bị đáng chú ý như màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 8 inch, cửa sổ trời chỉnh điện, hệ thống âm thanh 6 loa, tính năng làm mát ghế trước, hệ thống đèn viền nội thất, sạc điện thoại thông minh không dây và vô lăng tích hợp phím chức năng. Chưa hết, Volkswagen T-Cross tại Ấn Độ còn có những trang bị an toàn như 6 túi khí, camera lùi, cảm biến đỗ xe, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phân bổ lực phanh điện tử EBD. Volkswagen T-Cross vốn được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ MQB A0 IN giống Skoda Kushaq. Đây là cơ sở gầm bệ dành cho những mẫu xe ở các thị trường đang nổi của tập đoàn Volkswagen. Xe sở hữu chiều dài chỉ 4.110 mm, chiều cao 1.580 mm và chiều dài cơ sở 2.550 mm. Tuy được định vị trong phân khúc SUV cỡ B nhưng Volkswagen T-Cross thua kém khá nhiều về kích thước so với những đối thủ như Kia Seltos (chiều dài 4.315 mm, chiều dài cơ sở 2.610 mm) hay Toyota Corolla Cross (chiều dài 4.460 mm, chiều dài cơ sở 2.640 mm). Thậm chí, kích thước của Volkswagen T-Cross chỉ nhỉnh hơn một chút so với những mẫu SUV hạng A như Kia Sonet (chiều dài 4.120 mm, chiều dài cơ sở 2.500 mm) và Toyota Raize (chiều dài 4.030 mm, chiều dài cơ sở 2.525 mm). Đáng tiếc là giá xe Volkswagen T-Cross 2022 hiện chưa được hé lộ. Chỉ biết rằng, mẫu xe này tại Việt Nam sẽ có 2 phiên bản là Elegance và Luxury. Trong khi đó, tại Ấn Độ, 2 phiên bản dùng động cơ xăng 1.0L, hộp số tự động của mẫu xe này có giá 1.409.900 Rupee (khoảng 421 triệu đồng) và 1.590.900 Rupee (475 triệu đồng). Video: Volkswagen T-Cross 2022, SUV hạng B sắp ra mắt Việt Nam.

