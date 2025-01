Volkswagen T-Cross lăn bánh 1.000km ở TP HCM "bay ngay" 350 triệu

Chiếc Volkswagen T-Cross đã qua sử dụng được rao bán thuộc bản Luxury cao cấp nhất. Xe được sản xuất vào năm 2022 nhưng mới đăng ký vào tháng 9/2024 với odo chỉ khoảng 1.000 km. Người bán báo giá mẫu CUV/SUV cỡ B này là 799 triệu, ngang với giá mua mới của Mazda CX-5 (từ 729 triệu), Ford Territory (từ 759 triệu đồng). Mức giá xe Volkswagen T-Cross Luxury mới chính hãng đang có mức bán khởi điểm là 1,299 tỷ đồng. Hồi tháng 9/2024, nhiều đại lý đã ưu đãi lên đến 300 triệu đồng cho khách hàng mua xe này. Và chiếc xe đang được rao bán trong bài viết này cũng nằm trong lô xe được xả hàng đó. Như vậy, sau khi cộng các loại thuế phí, chủ xe SUV Volkswagen T-Cross Luxury khi đó vẫn phải chi trả khoản tiền là 1,149 tỷ đồng để xe lăn bánh. Sau chưa đầy 4 tháng sử dụng với ODO 1000km, xe mất giá khoảng 350 triệu đồng. Trên thực tế, dù có giá cao hơn khá nhiều so với các mẫu CUV/SUV cỡ B cùng phân khúc nhưng các trang bị của T-Cross bản Luxury cũng không quá nổi bật. Cụ thể, khoang cabin của xe sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình giải trí 10,1 inch, điều hòa tự động 1 vùng, sạc không dây, ghế lái chỉnh điện. Đáng tiếc, dù giá cao hơn rất nhiều so với Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Hyundai Creta nhưng Volkswagen T-Cross tại Việt Nam lại không có hệ thống an toàn chủ động. Bên cạnh đó, xe chỉ có phanh tay cơ và không được trang bị tính năng tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold. Ở phiên bản Elegance, xe thậm chí còn sử dụng chìa khoá cơ để nổ máy và đồng hồ cơ sau vô-lăng. Cung cấp sức mạnh cho Volkswagen T-Cross là động cơ xăng tăng áp dung tích 1.0 lít có công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này tiêu hao nhiên liệu khoảng 6 lít/100 km đường hỗn hợp. Gần đây, nhiều người còn phát hiện T-Cross đã bất ngờ biến mất khỏi danh mục sản phẩm trên website của Volkswagen tại Việt Nam. Không rõ hãng đang có ý định khai tử T-Cross hay do xe đang hết hàng nên tạm thời bị ẩn đi. Video: Đánh giá Volkswagen T-Cross 2022 tại Việt Nam.

Chiếc Volkswagen T-Cross đã qua sử dụng được rao bán thuộc bản Luxury cao cấp nhất. Xe được sản xuất vào năm 2022 nhưng mới đăng ký vào tháng 9/2024 với odo chỉ khoảng 1.000 km. Người bán báo giá mẫu CUV/SUV cỡ B này là 799 triệu, ngang với giá mua mới của Mazda CX-5 (từ 729 triệu), Ford Territory (từ 759 triệu đồng). Mức giá xe Volkswagen T-Cross Luxury mới chính hãng đang có mức bán khởi điểm là 1,299 tỷ đồng. Hồi tháng 9/2024, nhiều đại lý đã ưu đãi lên đến 300 triệu đồng cho khách hàng mua xe này. Và chiếc xe đang được rao bán trong bài viết này cũng nằm trong lô xe được xả hàng đó. Như vậy, sau khi cộng các loại thuế phí, chủ xe SUV Volkswagen T-Cross Luxury khi đó vẫn phải chi trả khoản tiền là 1,149 tỷ đồng để xe lăn bánh. Sau chưa đầy 4 tháng sử dụng với ODO 1000km, xe mất giá khoảng 350 triệu đồng. Trên thực tế, dù có giá cao hơn khá nhiều so với các mẫu CUV/SUV cỡ B cùng phân khúc nhưng các trang bị của T-Cross bản Luxury cũng không quá nổi bật. Cụ thể, khoang cabin của xe sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình giải trí 10,1 inch, điều hòa tự động 1 vùng, sạc không dây, ghế lái chỉnh điện. Đáng tiếc, dù giá cao hơn rất nhiều so với Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Hyundai Creta nhưng Volkswagen T-Cross tại Việt Nam lại không có hệ thống an toàn chủ động. Bên cạnh đó, xe chỉ có phanh tay cơ và không được trang bị tính năng tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold. Ở phiên bản Elegance, xe thậm chí còn sử dụng chìa khoá cơ để nổ máy và đồng hồ cơ sau vô-lăng. Cung cấp sức mạnh cho Volkswagen T-Cross là động cơ xăng tăng áp dung tích 1.0 lít có công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này tiêu hao nhiên liệu khoảng 6 lít/100 km đường hỗn hợp. Gần đây, nhiều người còn phát hiện T-Cross đã bất ngờ biến mất khỏi danh mục sản phẩm trên website của Volkswagen tại Việt Nam. Không rõ hãng đang có ý định khai tử T-Cross hay do xe đang hết hàng nên tạm thời bị ẩn đi. Video: Đánh giá Volkswagen T-Cross 2022 tại Việt Nam.