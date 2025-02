Vì sao Chu Nguyên Chương sát hại nhiều công thần sau khi lên ngôi?

Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương (1328 - 1398) là vị vua nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Ông là hoàng đế khai quốc của nhà Minh, cai trị đất nước từ năm 1368 - 1398. Thời kỳ Chu Nguyên Chương cai trị được gọi là Hồng Vũ chi trị. Mặc dù có nhiều thành tựu trong việc đưa đất nước bước vào thời kỳ thái bình thịnh vượng nhưng ông hoàng này cũng bị nhiều học giả, nhà nghiên cứu lên án vì sự cai trị độc đoán, sát hại nhiều khai quốc công thần. Cụ thể, sau khi ổn định đất nước, hoàng đế Chu Nguyên Chương phát hiện một số khai quốc công thần ỷ vào việc bản thân đã lập nhiều chiến công, giúp gây dựng nhà Minh nên được ban chức cao, kết bè kết phái, mưu đoạt lợi ích riêng. Do vậy, từ năm Hồng Vũ thứ 13, Chu Nguyên Chương đã lên kế hoạch để tiêu diệt công thần khai quốc. Trong đó, vụ án Hồ Duy Dũng xảy ra khiến hơn 15.000 quan viên có liên quan, phần lớn trong số đó này đều bị xử tội chết. Trong nhiều năm tiếp theo, Minh Thái Tổ từng bước thanh trừng hầu hết khai quốc công thần, quan viên cấp cao và quý tộc. Đa số bị xử tử chém đầu hoặc lưu đày. Nguyên nhân khiến Chu Nguyên Chương thanh trừng hầu hết công thần đã cùng vào sinh ra tử với ông hoàng này được cho là vì một số lý do. Trong đó, Chu Nguyên Chương là hoàng đế khai quốc của nhà Minh với xuất thân từ tầng lớp bình dân. Theo đó, ông hoàng này có lòng tự tôn, tự ái cao. Sau khi Chu Nguyên Chương lên ngôi vua, nhiều công thần có xuất thân quyền quý, tài năng "vượt mặt quân chủ". Minh Thái Tổ rất có thể cho rằng những công thần này sẽ không tôn kính, trung thành với mình như trước khi được ban thưởng, phong cho chức cao trong triều. Thêm nữa, những công thần đều biết rõ gốc gác, xuất thân bình dân của Chu Nguyên Chương nên ông hoàng này dễ nảy sinh tâm lý sợ hãi, muốn giấu kín điều này nhưng không thể. Ngoài ra, Chu Nguyên Chương nhận thấy những công thần này có khả năng uy hiếp đến quyền cai trị và ngai vàng của mình khi họ sử dụng những đặc quyền của mình để gây ra nhiều "sóng gió" trong triều. Những lý do trên được cho là đã khiến Chu Nguyên Chương đưa ra lựa chọn tiêu diệt công thần. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.

