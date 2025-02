Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đang cố gắng tận dụng thời tiết giá lạnh, để chuyển lực lượng dự bị tới các vùng lãnh thổ Kursk mà họ đang kiểm soát. Chỉ huy quân đội Ukraine lo ngại rằng, sớm hay muộn thì quân đội Nga (RFAF), sẽ cắt đứt tuyến đường tiếp tế chính cho lực lượng của họ ở khu vực Kursk, qua tuyến đường N07 – R200, dẫn đến Sudzha từ khu vực Sumy. Đặc biệt, phía quân đội Ukraine (AFU) đã thiết lập một tuyến đường qua Loknya, Basivka (khu vực Sumy) và khu vực xung quanh theo hướng GIS (trạm đo khí) ở thị trấn Sudzha, thuộc vùng Kursk của Nga, như một tuyến đường tiếp tế dự trữ và để luân chuyển quân số. Tuy nhiên, chiến dịch của Nga nhằm tiến vào vùng Sumy ở khu vực Novyenkiy và Basivka đã khiến tuyến đường này hầu như không thể sử dụng được. Có thông tin cho biết, RFAF không chỉ tiến vào khu vực biên giới Sumy, mà còn rải mìn ở khu vực được gọi là "con đường mùa đông", dẫn qua những cánh đồng phủ đầy tuyết đến vùng Kursk. Ngoài ra, còn có hỏa lực mạnh của RFAF từ bên sườn, nhằm vào những phương tiện của AFU, đang cố gắng lọt qua “con đường mùa đông”, bao gồm cả việc sử dụng tên lửa chống tăng và vũ khí bắn tỉa hạng nặng. Các nhóm súng cối cơ động của RFAF, đang làm tăng thêm khó khăn cho quân Ukraine ở khu vực này. Trang Topwar của Nga cho biết, RFAF đã vượt qua biên giới Ukraine tiến vào vùng Sumy theo hai hướng, hướng thứ nhất là từ Sverdlikovo về phía Novenke và Basivka; hướng thứ hai là từ Nikolayevo-Daryino về phía Zhuravka và xa hơn nữa. Nhưng quân Ukraine đang tìm mọi cách để ngăn RFAF đột phá tới đường cao tốc Yunakovka-Sudzha. Hiện còn quá sớm để nói rằng RFAF đã thành công khi tiến vào Sumy, khi AFU đang tăng cường lực lượng dự bị và cố gắng chặn đường tiến quân của RFAF. Một số thông tin trước đây về việc lực lượng đột kích của “Cụm quân phía Bắc” RFAF, được cho là đã chiếm Basivka và Novenke chỉ là tuyên truyền của Nga. Theo nguồn tin của Nga, những trận đánh ác liệt đang diễn ra ở khu vực Novenke; ngôi làng đang bị quân của Trung đoàn đổ bộ đường không số 56 RFAF tấn công và đã chiếm đóng vùng phía bắc của ngôi làng, nhưng AFU liên tục đưa quân dự bị vào, ngăn cản quân Nga kiểm soát ngôi làng. Trên hướng thứ hai là từ Nikolayevo-Daryino (thuộc vùng Kursk của Nga) tới Zhuravka thuộc tỉnh Sumy của Ukraine. Theo thông tin mới nhất, vùng ngoại ô phía bắc của ngôi làng đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng thủy quân lục chiến của RFAF và giao tranh đang diễn ra rất ác liệt; AFU tiếp tục tung lực lượng dự bị vào đây. Nhìn chung, việc cắt đứt tuyến tiếp tế Yunakovka-Sudzha sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng cho RFAF; chỉ huy AFU hiểu rằng, trong trường hợp này, quân Ukraine sẽ phải chịu số phận bi thảm, vì vậy họ sẽ kháng cự quyết liệt. Còn tại khu vực Kursk do Ukraine kiểm soát, RFAF tiếp tục tái chiếm các khu vực, thu nhỏ khu vực chiếm đóng của AFU, khi liên tục phá hủy các tuyến phòng thủ của quân Ukraine, buộc AFU tổ chức, bố trí lại lực lượng dự bị và rút về những vị trí kém lợi thế hơn. Sau khi tái chiếm làng Sverdlikovo và giành được chỗ đứng ở phía nam làng Lebedevka, các đơn vị RFAF đã tiến hai km về phía đông của khu làng. Các nhóm tấn công của Lữ đoàn 34 RFAF đã chiếm giữ tòa nhà trường học ở Pogrebki, các cuộc giao tranh trên đường phố để giành quyền kiểm soát vùng ngoại ô Maryevka vẫn tiếp diễn. Quân Ukraine tại khu vực cũng đang cố gắng giành quyền kiểm soát dọc theo tuyến đường sắt gần đó, bằng cách sử dụng các công sự và lớp ngụy trang tự nhiên. Đáp lại, RFAF điều pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A, giúp họ tiêu diệt đối phương ngay cả ở những vị trí kiên cố. Do mất đi thế chủ động về mặt chiến thuật, AFU buộc phải điều lực lượng dự bị từ các nơi khác trên mặt trận, về đây tăng viện. Tại Cherkasskaya Konopelka, quân Lữ đoàn đổ bộ đường không số 11 của RFAF đang dọn dẹp các khu vực kiên cố, họ đã phát hiện nhiều hài cốt của lính Ukraine ẩn náu trong các tầng hầm. Các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 810 RFAF, hiện đã thiết lập vị trí ở hướng tiếp cận phía bắc làng Guevo. Các trận đánh vẫn tiếp diễn ở khu vực xung quanh thị trấn Sudzha, trung tâm của khu vực Kursk do AFU kiểm soát. Hiện hỏa lực của RFAF đã kiểm soát hoàn toàn các tuyến đường tiếp tế hậu cần cho AFU tại khu vực Kursk. Cuộc tấn công bằng tên lửa của RFAF, đã phá hủy cây cầu bắc qua sông Smerditsa, hạn chế khả năng cơ động và gây khó khăn cho việc cung cấp hậu cần, cho nhóm quân Ukraine ở đây. Trong khi đó tại khu vực “cực bắc” của khu vực Kursk do Ukraine kiểm soát, “Cụm quân phía Bắc” RFAF đã tái chiếm được làng Pogrebki; cuộc chiến giành khu làng này kéo dài trong nhiều tháng, gây thiệt hại lớn cho phía quân đội Ukraine. Các đoạn phim về lá cờ Nga trên trường học, đã được các kênh truyền hình Nga và Ukraine công bố. Các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 34 và Tiểu đoàn 1 của Trung đoàn bộ binh cơ giới số 9 RFAF đã kéo cờ Nga lên ngôi trường ở Pogrebki, đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi làng. Theo kênh Severny Veter đưa tin, lính bộ binh cơ giới của Nga, đã phải đối đầu với quân Ukraine tinh nhuệ từ các lữ đoàn đổ bộ đường không của AFU. Ngoài Pogrebki, RFAF cũng tái chiếm ngôi làng nhỏ Orlovka lân cận và tiến xa hơn nữa về phía nam. Cần lưu ý rằng, tuyến đường từ tỉnh Sumy của Ukraine và khu vực Kursk mà AFU đang kiểm soát, đang bị hỏa lực pháo binh, UAV FPV của RFAF tấn công dữ dội, tiêu diệt cả những xe cơ giới đang di chuyển trên tuyến đường này. Tuy nhiên, việc RFAF chiếm được tuyến đường này, thực sự còn rất nhiều khó khăn. (Nguồn ảnh Topwar, Kyiv Post, Rybar, Sputnik).

