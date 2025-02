Skoda Kodiaq 2025 hơn 1,4 tỷ, đắt hơn đời cũ trăm triệu đồng

Mới đây, Skoda chính thức giới thiệu Kodiaq thế hệ mới (Kodiaq New Generation) tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản: Skoda Kodiaq Premium và Kodiaq Sportline. Đây là thế hệ thứ hai của Kodiaq được phân phối tại Việt Nam. So với thế hệ trước đây, Kodiaq New Generation được nâng cấp toàn diện về cả thiết kế lẫn vận hành. Kodiaq New Generation tịa Việt Nam sở hữu ngôn ngữ thiết kế Modern Solid mới với những đường nét cứng cáp, mạnh mẽ. Modern Solid là triết lý thiết kế đột phá của Skoda, kế thừa tinh thần “Simply Clever” nhưng được nâng tầm để phù hợp với xu hướng công nghệ, tích hợp những tính năng thông minh và vật liệu thân thiện với môi trường. Kích thước tổng thể của xe được gia tăng đáng kể, mang đến không gian nội thất rộng rãi và thoải mái hơn cho cả 7 hành khách. Cụ thể, Kodiaq New Generation sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.758 x 1.864 x 1.678 mm và chiều dài cơ sở 2.791 mm. Thiết kế mới với nhiều chi tiết được tinh chỉnh như cánh lướt gió trên mui xe hay khe hút gió giúp tối ưu hóa hiệu quả khí động học, giảm hệ số cản gió xuống chỉ 0.28 Cd, cải thiện 10% so với thế hệ trước và tốt nhất trong phân khúc SUV hạng D. Phiên bản Premium có thiết kế sang trọng với các chi tiết chrome mờ và màu vàng Bronx Gold đặc trưng. Phiên bản Kodiaq Sportline sở hữu ngoại hình thể thao hơn với body kit cứng cáp và các chi tiết như logo, thanh giá nóc và cột D được sơn đen bóng tôn lên vẻ khỏe khoắn nam tính. Các chi tiết như la-zăng hợp kim 19 inch và cụm đèn pha trước/sau Skoda Crystal Lighting cũng được thiết kế lại bắt mắt hơn. Dải đèn LED chạy ngang lưới tản nhiệt là một điểm nhấn giúp xe nổi bật khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng. Đặc biệt, hệ thống đèn LED Matrix thế hệ mới được nâng cấp lên 36 module (gia tăng 12 module so với thế hệ trước). Nội thất xe được thiết kế mới hoàn toàn theo hướng tối giản và sang trọng. Phiên bản Premium sử dụng 2 tùy chọn da màu đen Suite Black và màu nâu Suite Cognac. Trong khi đó, phiên bản Sportline được trang bị bộ ghế thể thao bọc da lộn Alcantara với lỗ thoáng khí. Cả 2 phiên bản đều được trang bị ghế công thái học AGR chỉnh điện 8 hướng, bơm hơi đệm lưng 4 chiều, nhớ 3 vị trí và sưởi độc lập 3 cấp độ. Xe được trang bị đồng hồ kỹ thuật số Virtual Cockpit 10 inch và màn hình giải trí 13 inch. Màn hình giải trí cùng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Cụm nút xoay thông minh Smart Dials chỉ với 3 nút cho phép điều khiển tối đa 7 chức năng một cách trực quan, tiện lợi đầy cảm xúc. Cần số điện tử dạng xoay hiện đại được chuyển lên trên cột lái. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh CANTON cao cấp với 14 loa (bao gồm 1 loa điện siêu trầm ở khoang hành lý) và bộ khuếch đại DSP 16 kênh cho công suất 725W cùng 4 chế độ tùy chỉnh âm thanh (Canton, Rock, Speech, Philharmonic). Một số trang bị nổi bật khác mang đến trải nghiệm cao cấp có thể kể đến như cửa sổ trời toàn cảnh Panorama điều khiển cảm ứng, đèn nội thất Ambient Light đa chế độ có thể thay đổi theo tâm trạng, hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập có lọc không khí Aircare. Về khả năng vận hành, cả hai phiên bản Premium và Sportline đều được trang bị động cơ xăng 2.0l Turbo TSI kết hợp với hộp số DSG 7 cấp ly hợp kép ướt. Kodiaq New Generation sản sinh công suất 190 mã lực, tăng 10 mã lực so với phiên bản tiền nhiệm và mô-men xoắn cực đại đạt 320 Nm ở dải vòng tua dài hơn 1400-4100 vòng/phút. Động cơ trên xe được trang bị công nghệ điều khiển trục cam thông minh và xupap biến thiên Audi Valvelift System (AVS), hoạt động dựa trên tốc độ và tải của động cơ nhằm tối ưu hóa hiệu suất và hiệu quả làm việc, đồng thời làm giảm tiêu hao nhiên liệu. Hệ dẫn động 4x4 thế hệ thứ 4, điều khiển cơ-điện-thủy lực đến từ nhà sản xuất Haldex cho phép tạo ra mô men xoắn ở bất kỳ thời điểm nào và phân bổ lực ra trục trước/sau theo tỉ lệ 0-100%. Hệ thống khung gầm thích ứng DCC Plus là điểm nhấn về công nghệ vận hành cao cấp với khả năng tùy biến giúp Kodiaq tối ưu độ bám đường, hệ thống tính toán và phản ứng nhanh nhạy mỗi mili giây mang lại cảm xúc trọn vẹn trên mọi hành trình cho cả người lái và người ngồi sau. Người dung có thể tùy chỉnh linh hoạt 15 cấp độ cứng/mềm của hệ thống treo theo ý muốn hoặc thay đổi tự động thông qua các chế độ lái, từ êm ái đến thể thao. Kodiaq New Generation có tới 7 chế độ lái bao gồm: Eco, Comfort, Normal, Sport, Snow, Off-road, Individual. Mức giá xe Kodiaq Premium và Kodiaq Sportline lần lượt là 1,45 tỷ và 1,48 tỷ đồng. như vậy, mức giá Skoda Kodiaq 2025 tăng khoảng hơn 200 triệu đồng so với thế hệ cũ bán ra từ 1,189 - 1,409 tỷ đồng tại Việt Nam. Video: Đánh giá Skoda Kodiaq 2025 mới tại Việt Nam.

Mới đây, Skoda chính thức giới thiệu Kodiaq thế hệ mới (Kodiaq New Generation) tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản: Skoda Kodiaq Premium và Kodiaq Sportline. Đây là thế hệ thứ hai của Kodiaq được phân phối tại Việt Nam. So với thế hệ trước đây, Kodiaq New Generation được nâng cấp toàn diện về cả thiết kế lẫn vận hành. Kodiaq New Generation tịa Việt Nam sở hữu ngôn ngữ thiết kế Modern Solid mới với những đường nét cứng cáp, mạnh mẽ. Modern Solid là triết lý thiết kế đột phá của Skoda, kế thừa tinh thần “Simply Clever” nhưng được nâng tầm để phù hợp với xu hướng công nghệ, tích hợp những tính năng thông minh và vật liệu thân thiện với môi trường. Kích thước tổng thể của xe được gia tăng đáng kể, mang đến không gian nội thất rộng rãi và thoải mái hơn cho cả 7 hành khách. Cụ thể, Kodiaq New Generation sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.758 x 1.864 x 1.678 mm và chiều dài cơ sở 2.791 mm. Thiết kế mới với nhiều chi tiết được tinh chỉnh như cánh lướt gió trên mui xe hay khe hút gió giúp tối ưu hóa hiệu quả khí động học, giảm hệ số cản gió xuống chỉ 0.28 Cd, cải thiện 10% so với thế hệ trước và tốt nhất trong phân khúc SUV hạng D. Phiên bản Premium có thiết kế sang trọng với các chi tiết chrome mờ và màu vàng Bronx Gold đặc trưng. Phiên bản Kodiaq Sportline sở hữu ngoại hình thể thao hơn với body kit cứng cáp và các chi tiết như logo, thanh giá nóc và cột D được sơn đen bóng tôn lên vẻ khỏe khoắn nam tính. Các chi tiết như la-zăng hợp kim 19 inch và cụm đèn pha trước/sau Skoda Crystal Lighting cũng được thiết kế lại bắt mắt hơn. Dải đèn LED chạy ngang lưới tản nhiệt là một điểm nhấn giúp xe nổi bật khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng. Đặc biệt, hệ thống đèn LED Matrix thế hệ mới được nâng cấp lên 36 module (gia tăng 12 module so với thế hệ trước). Nội thất xe được thiết kế mới hoàn toàn theo hướng tối giản và sang trọng. Phiên bản Premium sử dụng 2 tùy chọn da màu đen Suite Black và màu nâu Suite Cognac. Trong khi đó, phiên bản Sportline được trang bị bộ ghế thể thao bọc da lộn Alcantara với lỗ thoáng khí. Cả 2 phiên bản đều được trang bị ghế công thái học AGR chỉnh điện 8 hướng, bơm hơi đệm lưng 4 chiều, nhớ 3 vị trí và sưởi độc lập 3 cấp độ. Xe được trang bị đồng hồ kỹ thuật số Virtual Cockpit 10 inch và màn hình giải trí 13 inch. Màn hình giải trí cùng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Cụm nút xoay thông minh Smart Dials chỉ với 3 nút cho phép điều khiển tối đa 7 chức năng một cách trực quan, tiện lợi đầy cảm xúc. Cần số điện tử dạng xoay hiện đại được chuyển lên trên cột lái. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh CANTON cao cấp với 14 loa (bao gồm 1 loa điện siêu trầm ở khoang hành lý) và bộ khuếch đại DSP 16 kênh cho công suất 725W cùng 4 chế độ tùy chỉnh âm thanh (Canton, Rock, Speech, Philharmonic). Một số trang bị nổi bật khác mang đến trải nghiệm cao cấp có thể kể đến như cửa sổ trời toàn cảnh Panorama điều khiển cảm ứng, đèn nội thất Ambient Light đa chế độ có thể thay đổi theo tâm trạng, hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập có lọc không khí Aircare. Về khả năng vận hành, cả hai phiên bản Premium và Sportline đều được trang bị động cơ xăng 2.0l Turbo TSI kết hợp với hộp số DSG 7 cấp ly hợp kép ướt. Kodiaq New Generation sản sinh công suất 190 mã lực, tăng 10 mã lực so với phiên bản tiền nhiệm và mô-men xoắn cực đại đạt 320 Nm ở dải vòng tua dài hơn 1400-4100 vòng/phút. Động cơ trên xe được trang bị công nghệ điều khiển trục cam thông minh và xupap biến thiên Audi Valvelift System (AVS), hoạt động dựa trên tốc độ và tải của động cơ nhằm tối ưu hóa hiệu suất và hiệu quả làm việc, đồng thời làm giảm tiêu hao nhiên liệu. Hệ dẫn động 4x4 thế hệ thứ 4, điều khiển cơ-điện-thủy lực đến từ nhà sản xuất Haldex cho phép tạo ra mô men xoắn ở bất kỳ thời điểm nào và phân bổ lực ra trục trước/sau theo tỉ lệ 0-100%. Hệ thống khung gầm thích ứng DCC Plus là điểm nhấn về công nghệ vận hành cao cấp với khả năng tùy biến giúp Kodiaq tối ưu độ bám đường, hệ thống tính toán và phản ứng nhanh nhạy mỗi mili giây mang lại cảm xúc trọn vẹn trên mọi hành trình cho cả người lái và người ngồi sau. Người dung có thể tùy chỉnh linh hoạt 15 cấp độ cứng/mềm của hệ thống treo theo ý muốn hoặc thay đổi tự động thông qua các chế độ lái, từ êm ái đến thể thao. Kodiaq New Generation có tới 7 chế độ lái bao gồm: Eco, Comfort, Normal, Sport, Snow, Off-road, Individual. Mức giá xe Kodiaq Premium và Kodiaq Sportline lần lượt là 1,45 tỷ và 1,48 tỷ đồng. như vậy, mức giá Skoda Kodiaq 2025 tăng khoảng hơn 200 triệu đồng so với thế hệ cũ bán ra từ 1,189 - 1,409 tỷ đồng tại Việt Nam. Video: Đánh giá Skoda Kodiaq 2025 mới tại Việt Nam.