Cận cảnh Volkswagen T-Cross sắp ra mắt Việt Nam, từ 1,1 tỷ đồng?

Vốn có thông tin sẽ ra mắt vào tháng 4 vừa qua nhưng vì một số lý do phải lùi lịch hẹn, Volkswagen T-Cross 2022 mới đã được Volkswagen Việt Nam xác nhận ‘‘lên sàn’’ vào ngày 10/5 tới đây. Trước đó, các đại lý cũng đã bắt đầu nhận cọc mẫu SUV cỡ B này, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ với 2 phiên bản Elegance và Luxury cùng giá dự kiến khởi điểm từ 1,1 tỷ và cao nhất lên tới 1,3 tỷ đồng. Như vậy, so với những mẫu B-SUV đang được khách hàng Việt quan tâm như Kia Seltos hay Hyundai Creta, Volkswagen T-Cross 2022 giá bán dự kiến gần như cao gấp đôi. Điều này cho thấy T-Cross sẽ không phải là sản phẩm dành cho số đông nhưng có lẽ vẫn sẽ là ‘‘của lạ’’ dành cho những khách hàng ưa thích sự độc đáo. Ngoại trừ giá bán dự kiến và số phiên bản, tư vấn bán hàng không hé lộ thêm gì về những trang bị của Volkswagen T-Cross tại Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn vào xe tại Indonesia để tham chiếu bởi thị trường này cũng nhập khẩu T-Cross từ Ấn Độ. Cụ thể, tại Indonesia, Volkswagen T-Cross được trang bị đèn pha LED, đèn hậu LED, đèn sương mù có tính năng chiếu sáng theo hướng đánh lái, mập hợp kim 17 inch 2 tông màu, baga nóc, ăng-ten vây cá. Bên trong khoang nội thất, Volkswagen T-Cross tại thị trường này được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch sau vô lăng, màn hình giải trí 10 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, cửa sổ trời chỉnh điện, làm mát ghế trước, điều hòa tự động, đèn viền trang trí nội thất, sạc điện thoại không dây,… Về khả năng vận hành, Volkswagen T-Cross được trang bị động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.0L đi kèm hộp số tự động 6 cấp, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 178 Nm. Trang bị an toàn của xe tại Indonesia gồm có 6 túi khí, camera lùi, cảm biến đỗ xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cảnh báo áp suất lốp và kiểm soát hành trình. Video: Volkswagen T-Cross 2022 - SUV cỡ B sắp ra mắt Việt Nam.

