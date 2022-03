Volkswagen T-Cross 2022 tại Việt Nam sẽ đắt gấp đôi Hyundai Creta

Như thông tin đã đưa, dòng SUV cỡ nhỏ Volkswagen T-Cross 2022 mới sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 4 năm nay. Mức giá dự kiến của mẫu SUV cỡ B này đã được hé lộ. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Volkswagen T-Cross 2022 tại Việt Nam sẽ có giá bán dao động trong khoảng từ 1,1 - 1,3 tỷ đồng, tùy phiên bản. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ, mẫu SUV hạng B này có 2 phiên bản Elegance và Luxury tại Việt Nam. Tại thị trường Ấn Độ, xe được biết đến dưới cái tên Volkswagen Taigun. Nếu giá bán trên là chính xác thì Volkswagen T-Cross 2022 mới sẽ đắt gấp đôi so với một số đối thủ trong cùng phân khúc như Kia Seltos (639 - 724 triệu đồng) và Hyundai Creta (620 - 730 triệu đồng). Đồng thời, với giá bán này, Volkswagen T-Cross 2022 dự kiến sẽ khá kén khách tại Việt Nam. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ MQB A0 IN của tập đoàn Volkswagen, T-Cross ở Việt Nam sở hữu kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 4.221 mm, chiều rộng 1.760 mm, chiều cao 1.612 mm và chiều dài cơ sở 2.651 mm. Như vậy, xe có kích thước lớn hơn so với Volkswagen T-Cross hiện đang bán ở châu Âu. Tuy nhiên, xe vẫn ngắn hơn một số đối thủ cùng phân khúc như Kia Seltos (chiều dài 4.315 mm) và Toyota Corolla Cross (4.460 mm). "Trái tim" của Volkswagen T-Cross 2022 tại Việt Nam là khối động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 178 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 16,44 km/lít (khoảng 6,08 lít/100 km). Như vậy, Volkswagen T-Cross tại Việt Nam không có hộp số sàn 6 cấp như Taigun ở Ấn Độ. Ngoài ra, động cơ xăng 1.5L với công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm của Volkswagen Taigun tại Ấn Độ cũng không được dùng cho xe ở Việt Nam. Hiện chưa có thông tin về trang bị của Volkswagen T-Cross tại Việt Nam. Trong khi đó, Volkswagen T-Cross 2022 ở Indonesia vốn cũng nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ được trang bị lưới tản nhiệt mạ crôm, đèn pha LED, đèn sương mù có tính năng chiếu sáng theo hướng đánh lái, vành hợp kim 17 inch phối 2 màu, baga nóc, ăng-ten hình vây cá và đèn hậu LED. Bên trong là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với những trang bị đáng chú ý như màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây,... Các trang bị khác như; bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 8 inch, cửa sổ trời chỉnh điện, ghế trước có tính năng làm mát, điều hòa tự động đi kèm nút điều khiển cảm ứng, đèn viền, sạc điện thoại thông minh không dây và vô lăng bọc da, tích hợp phím chức năng. Thêm vào đó là thể tích khoang hành lý 385 lít hoặc 1.405 lít nếu ghế sau gập xuống. Các trang bị an toàn của Volkswagen T-Cross 2022 khá cơ bản gồm; trang bị an toàn như 6 túi khí, camera lùi, cảm biến đỗ xe, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cảnh báo áp suất lốp và kiểm soát hành trình. Theo nhân viên tư vấn bán hàng, Volkswagen T-Cross 2022 sẽ bắt đầu được giao cho khách hàng Việt Nam trong tháng 5 hoặc tháng 6 năm nay. Video: Volkswagen T-Cross 2022 sắp bán tại Việt Nam có gì hay?

