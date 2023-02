Volkswagen Atlas 2024 có gì để cạnh tranh với "đối thủ" Ford Explorer

Cả hai mẫu xe Volkswagen Atlas và Atlas Cross Sport 2024 mới đều nhận được những tinh chỉnh về thiết kế ngoại thất, nội thất đi cùng những nâng cấp về động cơ. Được biết, lần này là lần thứ 2 Atlas 7 chỗ được nâng cấp kể từ khi được giới thiệu vào năm 20217. Còn với Cross Sport 5 chỗ thì đây là lần đầu tiên. Ở phần đầu xe, cả Atlas 2024 và Atlas Cross Sport 2024 đều có một số thay đổi. Xe nổi bật với một cặp đèn pha lớn hơn được nối với nhau bằng một thành đèn LED phía trên biểu tượng VW được chiếu sáng. Lưới tản nhiệt được thiết kế dạng hình thang ngược khá rộng. So với phiên bản cũ, ở lần nâng cấp này lưới tản nhiệt của Volkswagen Atlas 2024 mới cũng đã bị loại bỏ các nan mạ crôm mà được sơn màu đen. Ngoài ra, phần cản trước của xe cũng được thay đổi với 2 khe gió nằm ở hai góc và tạo cảm giác nối liền nhau. Hai khe gió này còn được trang trí bằng nẹp mạ crôm hình chữ "L". Bên dưới là hốc gió trung tâm cũng có nẹp mạ crôm. Những chi tiết thiết kế nằm ngang khiến khu vực đầu xe như rộng và bề thế hơn. Hai bên thân xe vẫn giữ nguyên thiết kế như bản tiền nhiệm, ngoại trừ các thiết kế mâm xe mới có kích thước từ 18 đến 21 inch, tùy thuộc vào các biến thể. Phía đuôi xe ở cả 2 biến thể đều bổ sung một cánh gió lớn, kéo dài đường cong tổng thể của xe và tạo cho chúng một mặt bên bóng hơn. Tất cả các chi tiết trang trí cơ sở đều phản chiếu chữ ký chiếu sáng phía trước phía sau với thanh đèn chiếu sáng và logo VW nằm giữa đèn hậu LED. Các mẫu Atlas Cross Sport bổ sung bộ che nắng phía sau mạnh mẽ hơn so với thế hệ trước, giúp hai mẫu khác biệt hơn nữa. Về nội thất, Volkswagen Atlas 2024 gần như được “lột xác” với những nâng cấp đáng kể, khi sử dụng những vật liệu cao cấp hơn và được bổ sung các tính năng tiêu chuẩn. Bảng táp-lô đã được thiết kế lại với các cửa gió điều hòa được di chuyển xuống bên dưới màn hình cảm ứng thông tin giải trí 12 inch mới, kết hợp với cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 10,25 inch cùng hệ thống đèn viền nội thất 30 màu. Tất cả các phiên bản của Atlas và Atlas Cross Sport 2024 đều được trang bị các tính năng hiện đại như: buồng lái kỹ thuật số, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, ghế trước có thông gió, vô lăng có sưởi, sạc không dây, 6 cổng sạc USB-C và điều khiển bằng giọng nói. Các phiên bản cao cấp hơn còn được bọc da chần bông cao cấp với họa tiết kim cương. Về trang bị an toàn, Volkswagen Atlas 2024 được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao IQ.Drive, gói công nghệ an toàn chủ động ADAS với các tính năng như: hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và phanh tự động… “Trái tim” của Volkswagen Atlas 2024 là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L tiêu chuẩn mới. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 269 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn hoặc hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion tùy chọn. Xe dự kiến sẽ có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào đầu quý 3/2023, giá xe Volkswagen Atlas 2024 hiện chưa được công bố. Video: Ra mắt bộ đôi Volkswagen Atlas và Atlas Cross Sport 2024 mới.

Cả hai mẫu xe Volkswagen Atlas và Atlas Cross Sport 2024 mới đều nhận được những tinh chỉnh về thiết kế ngoại thất, nội thất đi cùng những nâng cấp về động cơ. Được biết, lần này là lần thứ 2 Atlas 7 chỗ được nâng cấp kể từ khi được giới thiệu vào năm 20217. Còn với Cross Sport 5 chỗ thì đây là lần đầu tiên. Ở phần đầu xe, cả Atlas 2024 và Atlas Cross Sport 2024 đều có một số thay đổi. Xe nổi bật với một cặp đèn pha lớn hơn được nối với nhau bằng một thành đèn LED phía trên biểu tượng VW được chiếu sáng. Lưới tản nhiệt được thiết kế dạng hình thang ngược khá rộng. So với phiên bản cũ, ở lần nâng cấp này lưới tản nhiệt của Volkswagen Atlas 2024 mới cũng đã bị loại bỏ các nan mạ crôm mà được sơn màu đen. Ngoài ra, phần cản trước của xe cũng được thay đổi với 2 khe gió nằm ở hai góc và tạo cảm giác nối liền nhau. Hai khe gió này còn được trang trí bằng nẹp mạ crôm hình chữ "L". Bên dưới là hốc gió trung tâm cũng có nẹp mạ crôm. Những chi tiết thiết kế nằm ngang khiến khu vực đầu xe như rộng và bề thế hơn. Hai bên thân xe vẫn giữ nguyên thiết kế như bản tiền nhiệm, ngoại trừ các thiết kế mâm xe mới có kích thước từ 18 đến 21 inch, tùy thuộc vào các biến thể. Phía đuôi xe ở cả 2 biến thể đều bổ sung một cánh gió lớn, kéo dài đường cong tổng thể của xe và tạo cho chúng một mặt bên bóng hơn. Tất cả các chi tiết trang trí cơ sở đều phản chiếu chữ ký chiếu sáng phía trước phía sau với thanh đèn chiếu sáng và logo VW nằm giữa đèn hậu LED. Các mẫu Atlas Cross Sport bổ sung bộ che nắng phía sau mạnh mẽ hơn so với thế hệ trước, giúp hai mẫu khác biệt hơn nữa. Về nội thất, Volkswagen Atlas 2024 gần như được “lột xác” với những nâng cấp đáng kể, khi sử dụng những vật liệu cao cấp hơn và được bổ sung các tính năng tiêu chuẩn. Bảng táp-lô đã được thiết kế lại với các cửa gió điều hòa được di chuyển xuống bên dưới màn hình cảm ứng thông tin giải trí 12 inch mới, kết hợp với cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 10,25 inch cùng hệ thống đèn viền nội thất 30 màu. Tất cả các phiên bản của Atlas và Atlas Cross Sport 2024 đều được trang bị các tính năng hiện đại như: buồng lái kỹ thuật số, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, ghế trước có thông gió, vô lăng có sưởi, sạc không dây, 6 cổng sạc USB-C và điều khiển bằng giọng nói. Các phiên bản cao cấp hơn còn được bọc da chần bông cao cấp với họa tiết kim cương. Về trang bị an toàn, Volkswagen Atlas 2024 được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao IQ.Drive, gói công nghệ an toàn chủ động ADAS với các tính năng như: hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và phanh tự động… “Trái tim” của Volkswagen Atlas 2024 là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L tiêu chuẩn mới. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 269 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn hoặc hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion tùy chọn. Xe dự kiến sẽ có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào đầu quý 3/2023, giá xe Volkswagen Atlas 2024 hiện chưa được công bố. Video: Ra mắt bộ đôi Volkswagen Atlas và Atlas Cross Sport 2024 mới.