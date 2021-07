Volkswagen “nhét” động cơ của Goft R vào chiếc Atlas Cross Sport

Crossover đang là dòng xe đang khá được ưa chuộng tại nhiều thị trường, tuy nhiên sự ưa chuộng này lại không đến từ sức mạnh mà đến sự tiện ích của xe. Cũng vì vậy mà nhiều người dùng thường "bỉ bôi" dòng crossover vì sức mạnh động cơ nhàm chán. Thế nhưng điều này có thể sẽ thay đổi sau khi Volkswagen Atlas Cross Sport GT Concept lộ diện. Được biết, Volkswagen Atlas Cross Sport GT mới này là sản phẩm mà hãng xe Đức phát triển dành cho người chơi "sâu", mang đến làn gió mới cho khách hàng vừa ưa chuộng sự tiện dụng của xe crossover vừa phấn khích trong từng giây đặt chân vào bàn đạp ga của xe. Theo thông tin do VW công bố, Volkswagen Atlas Cross Sport GT Concept được độ lại bởi tay độ Jamie Orr từ một chiếc Atlas Cross Sport SEL Premium R-Line. Điểm nhấn đầu tiên của xe chính là màu sắc dàn áo Xanh dương Eisvogelblau đậm chất thể thao. Màu xanh này thậm chí còn xuất hiện trên lazăng và nan lưới tản nhiệt dưới của chiếc Volkswagen Atlas Cross Sport GT Concept. Tên màu sắc Xanh Eisvogelblau có nghĩa là Xanh Cá Hoàng đế và hiện chỉ có ở dạng tùy chọn trên một số mẫu xe Volkswagen tại thị trường Châu Âu. Đi kèm với màu xanh này là một số chi tiết trang trí và chi tiết ốp màu đen như lưới tản nhiệt, ốp cản sốc, cửa cốp và giá nóc. Bên cạnh đó là huy hiệu GT thể hiện bản đặc biệt. Không chỉ có vẻ ngoài đặc biệt, Volkswagen Atlas Cross Sport GT Concept còn được nâng cấp đáng kể về mặt sức mạnh. Cụ thể, động cơ V6 3.6L nguyên bản đã được thay thế bằng động cơ TSI 4 xylanh 2.0L tăng áp turbo lấy từ mẫu VW Golf R. Cùng với đó là bộ tăng áp turbo IS38 lớn hơn và két nước tản nhiệt được bổ sung từ mẫu Golf R Mk7. Thay đổi này mang đến cho chiếc Volkswagen Atlas Cross Sport GT Concept công suất 300 mã lực, mạnh hơn 24 mã lực so với con số 276 mã lực nguyên bản. Toàn bộ sức mạnh này được truyền đến cả bốn bánh xe thông qua hộp số DSG ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4Motion Ngoài tăng công suất động cơ, chiếc Volkswagen Atlas Cross Sport GT Concept còn được nâng cấp về kết cấu khung gầm. Theo đó, Atlas Cross Sport GT Concept được trang bị hệ thống treo ST XTA Plus 3 với lò xo giảm chấn cùng màu ngoại thất và đóng logo GT; hệ thống phanh trước Tarox 8 pít-tông, bộ mâm ABT Sport HR Aerowheels và bộ lốp Yokohama Advan Sport V105 UHP. Bước vào khoang lái, thiết kế nội thất 5 chỗ được thay thế bằng bố trí 4 ghế thể thao Recaro Sportster CS. Hàng ghế sau được bổ sung thêm bệ tỳ tay kèm hộc chứa đồ cho hàng khách ngồi phía sau. Để tạo nên sự đồng bộ, màu Xanh Cá Hoàng đế tiếp tục xuất hiện trên một số chi tiết như ghế xe, nắm cần số, viền cửa, dây an toàn và thảm sàn của xe. Hiện tại, đây vẫn đang là một mẫu xe ý tưởng, chưa rõ liệu hãng xe Đức có đưa Volkswagen Atlas hoàn toàn mới vào sản xuất thương mại hay không. Nếu được thương mại hóa, chắc chắn Volkswagen Atlas Cross Sport GT Concept sẽ được sự ủng hộ từ phía người dùng. Video: Chi tiết Volkswagen Atlas Cross Sport GT Concept mới.

