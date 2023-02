Volkswagen Atlas 2024 nâng cấp mới, tăng áp lực lên Ford Explorer

Đầu năm mới thường là thời điểm để các hãng ô tô tung ra phiên bản nâng cấp của các mẫu xe. Thương hiệu Đức Volkswagen cũng không khác biệt khi ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu SUV quen thuộc Volkswagen Atlas 2024 mới trong triển lãm Ô tô Chicago năm nay. Lần này, cả Volkswagen Atlas 3 hàng ghế và Atlas Cross 2 hàng ghế đều được nâng cấp về mặt thiết kế cũng như động cơ. Sự mới mẻ về thiết kế được thể hiện rõ nhất ở khu vực đầu xe. Cụ thể, mẫu SUV đến từ Đức được bổ sung đèn pha LED cỡ lớn hơn, bao quanh lưới tản nhiệt hình thang ngược khá rộng. Khác với phiên bản cũ, lưới tản nhiệt của Volkswagen Atlas 2024 đã bị loại bỏ các nan mạ crôm mà được sơn màu đen. Chưa dừng ở đó, cụm đèn pha của mẫu xe này còn tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C". Dải đèn LED định vị ban ngày còn được kéo dài vào bên trong, nằm vắt ngang trên đỉnh lưới tản nhiệt. Ngay cả logo của hãng Volkswagen trên lưới tản nhiệt cũng có thể phát sáng, tạo hiệu ứng ấn tượng trong đêm. Trong khi đó, cản trước của xe được làm mới với 2 khe gió nằm ở hai góc và tạo cảm giác nối liền nhau. Hai khe gió này còn được trang trí bằng nẹp mạ crôm hình chữ "L". Bên dưới là hốc gió trung tâm cũng có nẹp mạ crôm. Những chi tiết thiết kế nằm ngang khiến khu vực đầu xe như rộng và bề thế hơn. Đáng tiếc là khu vực bên sườn và phía sau của Volkswagen Atlas 2024 gần như giữ nguyên như cũ. Hãng xe Đức chỉ bổ sung vành la-zăng mới với đường kính từ 18 - 20 inch, tùy phiên bản, cho mẫu SUV này. Thêm vào đó là cánh gió mui lớn hơn trước và dải đèn nằm vắt ngang trên cửa cốp mới. Riêng phiên bản R-Line cao cấp nhất sẽ dùng vành hợp kim nhôm có đường kính 21 inch. Ngoài ra, bản R-Line còn có logo riêng và những chi tiết ngoại thất màu đen bóng làm điểm nhấn. Bên trong Atlas 2024, hãng Volkswagen đã dùng chất liệu đẹp hơn trước. Trong đó, mặt táp-lô và cụm điều khiển trung tâm được bọc bằng chất liệu giả da cao cấp hơn thay vì nhựa cứng như phiên bản cũ. Chất liệu này cũng xuất hiện trên tapi cửa trước/sau. Ở bản cao cấp, xe sẽ được trang bị ghế bọc da, khâu quả trám sang trọng. Trước mặt người lái xuất hiện bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,3 inch mới... ... và màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch đặt nổi trên mặt táp-lô, thay cho loại 10,3 inch cũ. Màn hình này hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là sạc không dây, 6 cổng USB Type C và 2 cổng USB Type A tiện dụng. Điểm nhấn tiếp theo của Volkswagen Atlas 2024 là gói hỗ trợ lái nâng cao IQ.Drive được trang bị tiêu chuẩn cho xe. Gói công nghệ an toàn chủ động ADAS này mang đến những tính năng như hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và phanh tự động. Tuy nhiên, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và màn hình hiển thị thông tin kính lái vẫn chưa phải là trang bị tiêu chuẩn của xe. Mở nắp ca-pô của Volkswagen Atlas 2024, người dùng sẽ bắt gặp động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L tiêu chuẩn mới, thay cho máy V6 cũ. Động cơ mới tạo ra công suất tối đa 269 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn hoặc hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion tùy chọn. Dự kiến, xe sẽ có mặt tại đại lý vào cuối năm nay, tăng áp lực lên Ford Explorer, Honda Pilot, Kia Telluride và Hyundai Palisade. Hiện giá xe Volkswagen Atlas 2024 vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết xe SUV cỡ lớn Volkswagen Atlas 2024 mới.

