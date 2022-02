VinFast VF8 và VF9 tha hồ “chạy tẹt ga” với 2 triệu đồng thuê pin

Chính thức mở cổng nhận đặt hàng vào đầu tháng 1/2022 vừa qua, bộ đội VinFast VF8 và VF9 chạy điện đã nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng Việt do mức giá khá hợp lý nếu so với những mẫu xe chạy xăng cùng cỡ. Có được điều này là do VinFast bán xe điện theo hình thức cho thuê pin chứ không bán đứt pin cho khách hàng.

VinFast VF8 được định vị ở phân khúc SUV cỡ D nên phù hợp với nhu cầu của khách Việt hơn VF9, đó là chưa kể giá bán khởi điểm từ 1,057 tỷ và cao nhất chỉ tới 1,237 tỷ đồng.