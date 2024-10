VinFast VF7 chính thức ra mắt tại Philippines, từ 644 triệu đồng

Sự kiện khẳng định cam kết của VinFast trong việc thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh tại Philippines và tiếp tục mở rộng dải sản phẩm xe điện phong phú của hãng ở thị trường Đông Nam Á. VinFast VF7 chạy điện trở thành mẫu xe thứ 3 được bán tại thị trường Philippines, sau VF5 và VF3. Tại Philippines, VF7 sẽ có 2 phiên bản gồm VF7 Base và VF7 Plus, đem đến những sự lựa chọn đa dạng và phù hợp với từng khách hàng. Giá xe Vinfast VF7 2024 từ với gói thuê pin – 1,470,000 peso (khoảng 644 triệu đồng). VinFast VF7 Base kèm pin – 1,760,000 peso (khoảng 771 triệu đồng) VinFast VF7 Plus với gói thuê pin – 1,730,000 peso (khoảng 758 triệu đồng). VinFast VF7 Plus kèm pin – 2,380,000 peso (khoảng 1,04 tỷ đồng). Chi phí thuê pin hàng tháng cho VF7 là 6.300 peso (khoảng 2,76 triệu đồng) cho quãng đường di chuyển tối đa 1.500 km/tháng. Từ 1.500-2.500 km có mức chi phí là 9.000 peso (3,9 triệu đồng). Khoảng cách di chuyển hàng tháng trên 2,500 km tương ứng với 15,000 peso (6,5 triệu đồng). Từ ngày 24/10, khách hàng tại Philippines có thể chính thức đặt cọc mua ôtô điện Vinfast VF7 với mức 5.000 peso/xe trên website VinFast hoặc qua các cửa hàng đại lý chính hãng (cọc được áp dụng hoàn lại theo quy định của VinFast). Đặc biệt, những khách đặt hàng trước ngày 24/11/2024 sẽ nhận được ưu đãi lên tới 53.000 peso và nhiều quà tặng kèm hấp dẫn có giá trị tới 57.000 peso. Ông Cao Ngọc Nguyên Duy, Tổng Giám đốc VinFast Philippines, chia sẻ: “VF7 là một trong những mẫu xe đột phá và có dấu ấn riêng đậm nét nhất trong dải sản phẩm đa dạng của VinFast." "Mục tiêu của chúng tôi không đơn thuần là ra mắt một mẫu xe mới. VinFast đang thúc đẩy một phong cách sống tập trung vào tính bền vững, khuyến khích những thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng.", ông Nguyên Duy cho biết thêm.





Thông qua các sản phẩm của mình, VinFast mong muốn đồng hành cùng Philippines để phát triển một tương lai xanh và đóng góp vào sứ mệnh giảm lượng khí thải carbon trên quy mô toàn cầu”. Phiên bản VF7 Plus trang bị hai môtơ điện, cho tổng công suất 348,6 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian.







Pin cung cấp năng lượng cho môtơ điện trên bản này dung lượng 75,3 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 496 km sau mỗi lần sạc đầy (tiêu chuẩn NEDC). Bản VF7 Base trang bị một môtơ điện, công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm. Bộ pin đi kèm dung lượng 59,6 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 430 km/lần sạc đầy (tiêu chuẩn NEDC).







Cả hai phiên bản sở hữu các tính năng an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát chống lật. Ngoài ra, bản Plus có thêm gói hỗ trợ lái (ADAS), gồm những tính năng như giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, phanh tự động khẩn cấp phía trước, hệ thống camera 360 độ...







Ngoài hiệu suất ấn tượng, VF7 còn nổi bật với thiết kế hiện đại được chấp bút bởi Torino Design (Ý). Chiếc xe hội tụ 4 yếu tố gồm: kiểu dáng tổng thể độc đáo, có chi tiết nhận diện riêng biệt, tinh tế về hoàn thiện và đảm bảo công năng vận hành.







Bên cạnh các ưu đãi về giá và gói thuê bao pin độc đáo, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm chuyển đổi xanh cùng VinFast với một trong những chính sách hậu mãi tốt nhất thị trường, bao gồm bảo hành 10 năm/200.000 km cho xe, bảo hành pin 10 năm không giới hạn số km (áp dụng cho mua xe kèm pin), và bảo dưỡng miễn phí cùng thay thế pin nếu dung lượng pin giảm xuống dưới 70% (áp dụng cho chính sách thuê pin).



Video: Loạt xe điện Vinfast chào sân thị trường Philippines.





