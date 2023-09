VinFast VF6 xuất hiện tại Mỹ và Việt Nam, ra mắt vào ngày 29/9

Sáng 25/9, Fanpage chính thức của VinFast đăng tải đoạn video ngắn về VF6 ẩn ý việc ra mắt vào ngày 29/9 tại Việt Nam. Trước đó, những hình ảnh mới nhất của VinFast VF6 tại Việt Nam được chia sẻ “chóng mặt” trên các diễn đàn, mạng xã hội. Cùng thời điểm, mẫu SUV điện này cũng bị bắt gặp tại Mỹ, gây không ít tò mò liệu có sự khác biệt giữa 2 phiên bản tại 2 thị trường. Thoạt nhìn, hai chiếc xe sở hữu ngoại hình không mấy khác biệt và khá tương đồng với hình ảnh rò rỉ về bản thương mại trong nhà máy VinFast Hải Phòng trước đó. Qua các bức ảnh có thể nhận ra ngay dải đèn hình cánh chim đặc trưng của hãng trên đầu xe và đuôi xe. Cụm đèn trước full LED gồm cả đèn pha/cos được thiết kế khá lớn, nằm thấp ở hai góc đầu xe. Theo thông số từng công bố tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2022 (Mỹ), VinFast VF6 2024 mới sẽ có kích thước là 4.238 x 1.820 x 1.594 (mm) cùng chiều dài cơ sở ấn tượng lên đến 2.730 (mm), tương đương nhiều xe phân khúc C. Với kích thước nhỏ gọn bên ngoài nhưng rộng rãi trong cabin, VF 6 được nhiều người đánh giá phù hợp với thị hiếu của thị trường khi có thể di chuyển linh hoạt trong mọi điều kiện giao thông, vừa là không gian thoải mái, tiện nghi như “một ngôi nhà di động”. Bởi vậy, mẫu SUV này được kỳ vọng trở thành lựa chọn lý tưởng cho mọi người dùng, đặc biệt là những gia đình trẻ năng động. Tương tự ngoại thất, nội thất của VinFast VF6 bản thương mại cũng được bê nguyên từ xe concept sang. Chiếc xe trong ảnh được trang bị nội thất 2 màu đen - be tương phản và có những chi tiết màu vàng đồng làm điểm nhấn. Chiếc xe này có vẻ thuộc bản Eco tiêu chuẩn vì dùng ghế bọc da pha nỉ. Trong khi đó, phiên bản Plus sẽ dùng ghế bọc da. Trước mặt người lái là vô lăng 3 chấu với thiết kế vát đáy thể thao, tích hợp các phím chức năng. Xe không có bảng đồng hồ mà chỉ đi kèm màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch đặt nổi trên mặt táp-lô. Thêm vào đó là cửa gió điều hòa trải dài trên mặt táp-lô và nằm bên dưới màn hình thông tin giải trí. Mẫu SUV thuần điện này không có cụm điều khiển trung tâm như thông thường nên hành khách có thể di chuyển từ ghế lái sang ghế phụ lái hoặc ngược lại một cách dễ dàng. Ở giữa 2 ghế trước là bệ tì tay trung tâm và núm xoay chuyển số. Từ ngày đầu ra mắt quốc tế tại Triển lãm CES 2022 tới khi xuất hiện “bằng xương bằng thịt” trước khách hàng trong nước tại chuỗi Triển lãm “VinFast – Vì tương lai xanh”, VF 6 nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ thiết kế thời thượng, đậm nét thể thao hiện đại nhưng không kém phần tinh tế, mang đặc trưng riêng của VinFast. Ngoài ra, VinFast VF6 còn có tính năng điều khiển bằng giọng nói dạng trợ lý ảo, ứng dụng di động, cập nhật phần mềm qua WiFi, hỗ trợ lái trên đường cao tốc cấp độ 2, giữ xe ở giữa làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp... Mức giá xe Vinfast VF6 2024 mới hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Từ ngày đầu ra mắt quốc tế tại Triển lãm CES 2022 tới khi xuất hiện “bằng xương bằng thịt” trước khách hàng trong nước tại chuỗi Triển lãm “VinFast – Vì tương lai xanh”, VF6 nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ thiết kế thời thượng, đậm nét thể thao hiện đại nhưng không kém phần tinh tế, mang đặc trưng riêng của VinFast. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV điện VinFast VF6 tại Việt Nam.

Sáng 25/9, Fanpage chính thức của VinFast đăng tải đoạn video ngắn về VF6 ẩn ý việc ra mắt vào ngày 29/9 tại Việt Nam. Trước đó, những hình ảnh mới nhất của VinFast VF6 tại Việt Nam được chia sẻ “chóng mặt” trên các diễn đàn, mạng xã hội. Cùng thời điểm, mẫu SUV điện này cũng bị bắt gặp tại Mỹ, gây không ít tò mò liệu có sự khác biệt giữa 2 phiên bản tại 2 thị trường. Thoạt nhìn, hai chiếc xe sở hữu ngoại hình không mấy khác biệt và khá tương đồng với hình ảnh rò rỉ về bản thương mại trong nhà máy VinFast Hải Phòng trước đó. Qua các bức ảnh có thể nhận ra ngay dải đèn hình cánh chim đặc trưng của hãng trên đầu xe và đuôi xe. Cụm đèn trước full LED gồm cả đèn pha/cos được thiết kế khá lớn, nằm thấp ở hai góc đầu xe. Theo thông số từng công bố tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2022 (Mỹ), VinFast VF6 2024 mới sẽ có kích thước là 4.238 x 1.820 x 1.594 (mm) cùng chiều dài cơ sở ấn tượng lên đến 2.730 (mm), tương đương nhiều xe phân khúc C. Với kích thước nhỏ gọn bên ngoài nhưng rộng rãi trong cabin, VF 6 được nhiều người đánh giá phù hợp với thị hiếu của thị trường khi có thể di chuyển linh hoạt trong mọi điều kiện giao thông, vừa là không gian thoải mái, tiện nghi như “một ngôi nhà di động”. Bởi vậy, mẫu SUV này được kỳ vọng trở thành lựa chọn lý tưởng cho mọi người dùng, đặc biệt là những gia đình trẻ năng động. Tương tự ngoại thất, nội thất của VinFast VF6 bản thương mại cũng được bê nguyên từ xe concept sang. Chiếc xe trong ảnh được trang bị nội thất 2 màu đen - be tương phản và có những chi tiết màu vàng đồng làm điểm nhấn. Chiếc xe này có vẻ thuộc bản Eco tiêu chuẩn vì dùng ghế bọc da pha nỉ. Trong khi đó, phiên bản Plus sẽ dùng ghế bọc da. Trước mặt người lái là vô lăng 3 chấu với thiết kế vát đáy thể thao, tích hợp các phím chức năng. Xe không có bảng đồng hồ mà chỉ đi kèm màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch đặt nổi trên mặt táp-lô. Thêm vào đó là cửa gió điều hòa trải dài trên mặt táp-lô và nằm bên dưới màn hình thông tin giải trí. Mẫu SUV thuần điện này không có cụm điều khiển trung tâm như thông thường nên hành khách có thể di chuyển từ ghế lái sang ghế phụ lái hoặc ngược lại một cách dễ dàng. Ở giữa 2 ghế trước là bệ tì tay trung tâm và núm xoay chuyển số. Từ ngày đầu ra mắt quốc tế tại Triển lãm CES 2022 tới khi xuất hiện “bằng xương bằng thịt” trước khách hàng trong nước tại chuỗi Triển lãm “VinFast – Vì tương lai xanh”, VF 6 nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ thiết kế thời thượng, đậm nét thể thao hiện đại nhưng không kém phần tinh tế, mang đặc trưng riêng của VinFast. Ngoài ra, VinFast VF6 còn có tính năng điều khiển bằng giọng nói dạng trợ lý ảo, ứng dụng di động, cập nhật phần mềm qua WiFi, hỗ trợ lái trên đường cao tốc cấp độ 2, giữ xe ở giữa làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp... Mức giá xe Vinfast VF6 2024 mới hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Từ ngày đầu ra mắt quốc tế tại Triển lãm CES 2022 tới khi xuất hiện “bằng xương bằng thịt” trước khách hàng trong nước tại chuỗi Triển lãm “VinFast – Vì tương lai xanh”, VF6 nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ thiết kế thời thượng, đậm nét thể thao hiện đại nhưng không kém phần tinh tế, mang đặc trưng riêng của VinFast. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV điện VinFast VF6 tại Việt Nam.