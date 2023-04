VinFast VF5 giá rẻ tiếp tục lộ diện tại Việt Nam với 5 màu sơn

VinFast VF5 tại Việt Nam thời gian gần đây liên tục bị bắt gặp chạy thử trên đường phố với các màu sơn ngoại thất khác nhau. Mới đây nhất, chiếc SUV hạng A tiếp tục bị bắt gặp trong lớp “áo” màu đỏ có tên Crimson Red. Xe được phối màu sơn đỏ và nửa trên (gồm nóc xe và nửa trên gương chiếu hậu) màu bạc (Desat Silver). Như vậy, đến nay đã có 5 chiếc VinFast VF5 chạy điện, trong 5 màu “áo” khác nhau lộ diện, gồm các xe màu đỏ (Crimson Red), cam (Sunset Orange), xanh dương (VinFast Blue), trắng (Brahminy White) và đen (Jet Black). Hiện chỉ có VinFast VF5 Plus màu bạc Desat Silver là chưa xuất hiện. Về thiết kế, bên cạnh những chi tiết tương đồng với bản concept, ngoại thất của bản thương mại cũng được tinh chỉnh cho phù hợp với thực tế hơn. Cụ thể, VinFast VF5 có bộ mâm mới, có kích thước nhỏ hơn và vòm bánh xe cũng được thiết kế lại với viền nhựa đen sần. Nhìn ngang hông, có thể nhận thấy một số khác biệt ở góc cột A và gương chiếu hậu. Ở phía sau, giao diện đèn hậu cũng đã có thay đổi. Đèn lùi nằm ở dưới và chỉ có ở một bên phải, còn bên trái nhiều khả năng là đèn sương mù. Cuối cùng là thêm logo VINFAST ở cốp sau và chữ VF5, không ghi phiên bản. Hình ảnh nội thất của VinFast VF5 cũng đã lộ diện gần đây. Theo đó, xe có các tuỳ chọn nội thất màu đen, màu xanh dương-đen và cam-đen. VinFast VF5 được trang bị vô-lăng 2 chấu, thiết kế theo dáng D-cut thể thao, tích hợp các phím chức năng bên trái. Bên cạnh đó, chiếc SUV hạng A này còn có một màn hình 7 inch đặt nổi phía sau vô-lăng thay đồng hồ cơ analog, màn hình trung tâm giải trí 8 inch có thể chỉnh điều hòa ngay trên đó. Bên dưới là núm xoay chuyển số giống trên một số dòng xe đắt tiền, một cổng cắm giống cổng tẩu hoặc USB, cùng phanh tay cơ. VinFast VF5 Plus được trang bị đầy đủ những công nghệ tiên tiến như: trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, mua sắm trực tuyến trên xe, định vị xe từ xa, chẩn đoán lỗi trên xe tự động, đề xuất lịch bảo dưỡng tự động, cập nhật phần mềm từ xa… Xe được trang bị 6 túi khí, phanh đĩa trên cả 4 bánh, có cảnh báo điểm mù, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ phanh khẩn cấp, giám sát áp suất lốp… . Theo công bố của hãng, mẫu xe SUV hạng A này được trang bị một động cơ điện công suất tối đa 100 kW (134 mã lực), mô-men xoắn cực đại 135 Nm, cùng hệ dẫn động cầu trước. Xe sử dụng bộ pin Lithium dung lượng 37,23 kWh, cho quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy lên tới hơn 300km (theo tiêu chuẩn NEDC). Hãng xe Việt đã mở nhận đặt cọc VinFast VF5 Plus từ ngày 10/12/2022 và dự kiến bàn giao xe đến tay khách hàng vào tháng 4/2023. Giá xe được công bố khi ra mắt là 458 triệu đồng (không bao gồm pin) và 538 triệu đồng (đã bao gồm pin). Giá thuê pin cố định là 1,6 triệu đồng/tháng (không bao gồm chi phí sạc). Khách hàng mua xe sẽ được cố định giá thuê pin suốt vòng đời sản phẩm theo giá tại thời điểm nhận xe. VinFast VF5 Plus được bảo hành chính hãng 7 năm (hoặc 140.000km tuỳ điều kiện nào đến trước). Video: SUV điện cỡ A - VinFast VF5 lộ diện nội thất.

VinFast VF5 tại Việt Nam thời gian gần đây liên tục bị bắt gặp chạy thử trên đường phố với các màu sơn ngoại thất khác nhau. Mới đây nhất, chiếc SUV hạng A tiếp tục bị bắt gặp trong lớp “áo” màu đỏ có tên Crimson Red. Xe được phối màu sơn đỏ và nửa trên (gồm nóc xe và nửa trên gương chiếu hậu) màu bạc (Desat Silver). Như vậy, đến nay đã có 5 chiếc VinFast VF5 chạy điện, trong 5 màu “áo” khác nhau lộ diện, gồm các xe màu đỏ (Crimson Red), cam (Sunset Orange), xanh dương (VinFast Blue), trắng (Brahminy White) và đen (Jet Black). Hiện chỉ có VinFast VF5 Plus màu bạc Desat Silver là chưa xuất hiện. Về thiết kế, bên cạnh những chi tiết tương đồng với bản concept, ngoại thất của bản thương mại cũng được tinh chỉnh cho phù hợp với thực tế hơn. Cụ thể, VinFast VF5 có bộ mâm mới, có kích thước nhỏ hơn và vòm bánh xe cũng được thiết kế lại với viền nhựa đen sần. Nhìn ngang hông, có thể nhận thấy một số khác biệt ở góc cột A và gương chiếu hậu. Ở phía sau, giao diện đèn hậu cũng đã có thay đổi. Đèn lùi nằm ở dưới và chỉ có ở một bên phải, còn bên trái nhiều khả năng là đèn sương mù. Cuối cùng là thêm logo VINFAST ở cốp sau và chữ VF5, không ghi phiên bản. Hình ảnh nội thất của VinFast VF5 cũng đã lộ diện gần đây. Theo đó, xe có các tuỳ chọn nội thất màu đen, màu xanh dương-đen và cam-đen. VinFast VF5 được trang bị vô-lăng 2 chấu, thiết kế theo dáng D-cut thể thao, tích hợp các phím chức năng bên trái. Bên cạnh đó, chiếc SUV hạng A này còn có một màn hình 7 inch đặt nổi phía sau vô-lăng thay đồng hồ cơ analog, màn hình trung tâm giải trí 8 inch có thể chỉnh điều hòa ngay trên đó. Bên dưới là núm xoay chuyển số giống trên một số dòng xe đắt tiền, một cổng cắm giống cổng tẩu hoặc USB, cùng phanh tay cơ. VinFast VF5 Plus được trang bị đầy đủ những công nghệ tiên tiến như: trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, mua sắm trực tuyến trên xe, định vị xe từ xa, chẩn đoán lỗi trên xe tự động, đề xuất lịch bảo dưỡng tự động, cập nhật phần mềm từ xa… Xe được trang bị 6 túi khí, phanh đĩa trên cả 4 bánh, có cảnh báo điểm mù, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ phanh khẩn cấp, giám sát áp suất lốp… . Theo công bố của hãng, mẫu xe SUV hạng A này được trang bị một động cơ điện công suất tối đa 100 kW (134 mã lực), mô-men xoắn cực đại 135 Nm, cùng hệ dẫn động cầu trước. Xe sử dụng bộ pin Lithium dung lượng 37,23 kWh, cho quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy lên tới hơn 300km (theo tiêu chuẩn NEDC). Hãng xe Việt đã mở nhận đặt cọc VinFast VF5 Plus từ ngày 10/12/2022 và dự kiến bàn giao xe đến tay khách hàng vào tháng 4/2023. Giá xe được công bố khi ra mắt là 458 triệu đồng (không bao gồm pin) và 538 triệu đồng (đã bao gồm pin). Giá thuê pin cố định là 1,6 triệu đồng/tháng (không bao gồm chi phí sạc). Khách hàng mua xe sẽ được cố định giá thuê pin suốt vòng đời sản phẩm theo giá tại thời điểm nhận xe. VinFast VF5 Plus được bảo hành chính hãng 7 năm (hoặc 140.000km tuỳ điều kiện nào đến trước). Video: SUV điện cỡ A - VinFast VF5 lộ diện nội thất.