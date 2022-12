Cận cảnh VinFast VF5 Plus giá mềm "bằng xương bằng thịt" ở Hà Nội

Trong triển lãm hàng điện tử tiêu dùng CES 2022 diễn ra vào tháng 1 đầu năm nay, hãng VinFast đã lần đầu tiên mang mẫu ô tô điện VF5 đến giới thiệu. Sau gần 1 năm, VinFast VF5 Plus 2023 mới được trưng bày tại Việt Nam. Điều này không có gì lạ vì chỉ còn vài ngày nữa, hãng VinFast sẽ bắt đầu mở cọc dành cho mẫu ôtô điện này tại Việt Nam. Theo thông tin do VinFast công bố vào hôm 3/12/2022 vừa qua, thời gian nhận cọc dành cho khách hàng tiên phong là từ ngày 10/12/2022 đến 10/1/2023. Khách hàng Việt Nam có thể đặt cọc cam kết 20 triệu đồng hoặc 10 triệu đồng để mua xe điện VinFast VF5 Plus. Nếu đặt cọc 20 triệu đồng, khách hàng sẽ được ưu đãi giá 30 triệu đồng và ưu tiên giao xe theo thứ tự cọc cam kết trước. Khách hàng có thể chuyển nhượng cọc cho người khác nhưng không được hoàn/hủy cọc. Trong khi đó, những người đặt cọc 10 triệu đồng thì sẽ được ưu đãi giá 20 triệu đồng, có thể hoàn/hủy cọc hoặc chuyển nhượng cọc cho người khác. Tại thị trường Việt Nam, VinFast VF5 Plus có giá không kèm pin là 458 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Nếu mua kèm cả pin, khách hàng Việt cần chi số tiền 538 triệu đồng. Như vậy, bộ pin của mẫu ôtô điện này có giá chỉ 80 triệu đồng. Mức giá lăn bánh VinFast VF5 Plus là 484 triệu đồng nếu thuê pin và 564 triệu đồng nếu kèm cả pin. Trong trường hợp mua xe không kèm pin, người dùng sẽ phải trả thêm chi phí thuê pin theo gói cố định là 1,6 triệu đồng/tháng, không giới hạn số km di chuyển. Giá thuê pin sẽ được cố định suốt đời theo giá thuê pin tại thời điểm nhận xe. Khách hàng có thể sử dụng voucher được tặng trong chương trình Sống xanh của Vinhomes để thanh toán khi mua xe. Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Việt Nam sẽ nhận về mẫu xe hạng A được trang bị đèn pha và đèn hậu Halogen cũng như vành la-zăng 17 inch. Bên cạnh đó, xe còn có nội thất bọc da, vô lăng vát đáy thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm xoay về phía người lái, núm xoay chuyển số và phanh tay chỉnh cơ. Tiếp đến là những công nghệ như thiết lập, theo dõi, ghi nhớ hồ sơ người lái; định vị vị trí xe từ xa; chẩn đoán lỗi trên xe tự động; giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép; đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động… Các ứng dụng, tiện ích như trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, mua sắm trực tuyến trên xe, cập nhật phần mềm từ xa, lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng hay điều khiển các thiết bị thông minh ở nhà cũng được trang bị cho mẫu ô tô điện này. Trong khi đó, các trang bị an toàn của VinFast VF5 Plus gồm có hệ thống kiểm soát hành trình, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ đỗ xe phía sau, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảnh báo áp suất lốp. "Trái tim" của VinFast VF5 Plus là mô-tơ điện có công suất tối đa 100 kW (khoảng 134 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Mô-tơ điện kết hợp cùng cụm pin Ternary lithium với dung lượng khả dụng 37,23 kWh, cho phép xe chạy hơn 300 km sau khi sạc đầy pin theo chu trình thử nghiệm NEDC. Thời gian sạc pin bằng bộ sạc tiêu chuẩn 2,2 kW là 18 tiếng. Trong khi đó, thời gian sạc pin từ 10% lên 70% với bộ sạc nhanh là 30 phút. Dự kiến, VinFast VF5 Plus sẽ bắt đầu được giao cho khách hàng từ tháng 4/2023 với 6 màu sắc ngoại thất và 3 màu nội thất. Xe được bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 140.000 km, tuỳ điều kiện nào đến trước. Video: Diện kiến VinFast VF5 "bằng xương bằng thịt" tại Việt Nam.

Trong triển lãm hàng điện tử tiêu dùng CES 2022 diễn ra vào tháng 1 đầu năm nay, hãng VinFast đã lần đầu tiên mang mẫu ô tô điện VF5 đến giới thiệu. Sau gần 1 năm, VinFast VF5 Plus 2023 mới được trưng bày tại Việt Nam. Điều này không có gì lạ vì chỉ còn vài ngày nữa, hãng VinFast sẽ bắt đầu mở cọc dành cho mẫu ôtô điện này tại Việt Nam. Theo thông tin do VinFast công bố vào hôm 3/12/2022 vừa qua, thời gian nhận cọc dành cho khách hàng tiên phong là từ ngày 10/12/2022 đến 10/1/2023. Khách hàng Việt Nam có thể đặt cọc cam kết 20 triệu đồng hoặc 10 triệu đồng để mua xe điện VinFast VF5 Plus. Nếu đặt cọc 20 triệu đồng, khách hàng sẽ được ưu đãi giá 30 triệu đồng và ưu tiên giao xe theo thứ tự cọc cam kết trước. Khách hàng có thể chuyển nhượng cọc cho người khác nhưng không được hoàn/hủy cọc. Trong khi đó, những người đặt cọc 10 triệu đồng thì sẽ được ưu đãi giá 20 triệu đồng, có thể hoàn/hủy cọc hoặc chuyển nhượng cọc cho người khác. Tại thị trường Việt Nam, VinFast VF5 Plus có giá không kèm pin là 458 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Nếu mua kèm cả pin, khách hàng Việt cần chi số tiền 538 triệu đồng. Như vậy, bộ pin của mẫu ôtô điện này có giá chỉ 80 triệu đồng. Mức giá lăn bánh VinFast VF5 Plus là 484 triệu đồng nếu thuê pin và 564 triệu đồng nếu kèm cả pin. Trong trường hợp mua xe không kèm pin, người dùng sẽ phải trả thêm chi phí thuê pin theo gói cố định là 1,6 triệu đồng/tháng, không giới hạn số km di chuyển. Giá thuê pin sẽ được cố định suốt đời theo giá thuê pin tại thời điểm nhận xe. Khách hàng có thể sử dụng voucher được tặng trong chương trình Sống xanh của Vinhomes để thanh toán khi mua xe. Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Việt Nam sẽ nhận về mẫu xe hạng A được trang bị đèn pha và đèn hậu Halogen cũng như vành la-zăng 17 inch. Bên cạnh đó, xe còn có nội thất bọc da, vô lăng vát đáy thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm xoay về phía người lái, núm xoay chuyển số và phanh tay chỉnh cơ. Tiếp đến là những công nghệ như thiết lập, theo dõi, ghi nhớ hồ sơ người lái; định vị vị trí xe từ xa; chẩn đoán lỗi trên xe tự động; giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép; đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động… Các ứng dụng, tiện ích như trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, mua sắm trực tuyến trên xe, cập nhật phần mềm từ xa, lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng hay điều khiển các thiết bị thông minh ở nhà cũng được trang bị cho mẫu ô tô điện này. Trong khi đó, các trang bị an toàn của VinFast VF5 Plus gồm có hệ thống kiểm soát hành trình, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ đỗ xe phía sau, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảnh báo áp suất lốp. "Trái tim" của VinFast VF5 Plus là mô-tơ điện có công suất tối đa 100 kW (khoảng 134 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Mô-tơ điện kết hợp cùng cụm pin Ternary lithium với dung lượng khả dụng 37,23 kWh, cho phép xe chạy hơn 300 km sau khi sạc đầy pin theo chu trình thử nghiệm NEDC. Thời gian sạc pin bằng bộ sạc tiêu chuẩn 2,2 kW là 18 tiếng. Trong khi đó, thời gian sạc pin từ 10% lên 70% với bộ sạc nhanh là 30 phút. Dự kiến, VinFast VF5 Plus sẽ bắt đầu được giao cho khách hàng từ tháng 4/2023 với 6 màu sắc ngoại thất và 3 màu nội thất. Xe được bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 140.000 km, tuỳ điều kiện nào đến trước. Video: Diện kiến VinFast VF5 "bằng xương bằng thịt" tại Việt Nam.