VinFast Lux A2.0 dẫn đoàn siêu xe trị giá trăm tỷ tại Campuchia

Mới đây, những hình ảnh VinFast Lux A2.0 dẫn đoàn siêu xe khủng của các đại gia Campuchia tụ tập để xuất phát từ thủ đô Phnôm Pênh đi đến Siem Reap, đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nhiều nước. Lý do, hiện đây là đất nước có hoạt động bên lề sôi nổi nhất trong hành trình siêu xe lớn nhất thế giới Gumball 3000, sẽ diễn ra ở nước bạn trong 2 ngày là 16 và 17 tháng 9/2024. Thú vị ở chỗ, có đến 4 chiếc xe VinFast Lux A2.0 của cảnh sát Campuchia mang ra dẫn đoàn cho dàn siêu xe hơn 30 chiếc của các đại gia nước này di chuyển đến Siem Reap để tham dự 1 sự kiện đặc biệt, điều này đã gây bất ngờ cho không ít người. Trong sự kiện này, mọi sự chú ý đều đổ về 2 chiếc megacar của các đại gia Campuchia, đó là Bugatti Chiron bản tiêu chuẩn và Chiron Super Sport thuộc sở hữu của 1 đại gia Singapore, nhưng lại mua xe ở Campuchia và ra biển số của nước bạn, giống như Hoàng Kim Khánh làm với Koenigsegg Regera và McLaren Senna. Cặp đôi Bugatti Chiron này cũng có trong danh sách tham dự hành trình siêu xe Gumball 3000 2024, nhưng chưa rõ là có sang Việt Nam để xuất phát, hay chỉ đón đoàn di chuyển từ cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để qua cửa khẩu Bavet của nước bạn. Được biết, hãng siêu xe nước Pháp chỉ sản xuất tổng cộng 60 chiếc Bugatti Chiron Super Sport trên toàn thế giới đi kèm mức giá bán lên đến 3,9 triệu đô la, tương đương khoảng 90 tỷ đồng, cao hơn 1,3 triệu đô la so với bản tiêu chuẩn và ước tính trên 20 xe đang có mặt tại châu Á. Siêu xe Bugatti Chiron Super Sport triệu đô vẫn được trang bị khối động cơ W16, dung tích 8.0 lít, 4 bộ tăng áp,sản sinh ra công suất tối đa 1.578 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm nhưng đã được hãng xe đến từ Pháp giới hạn vận tốc tối đa xuống còn 440 km/h nhằm đảm bảo an toàn và đáp ứng quy chuẩn. Hai chiếc siêu xe nổi bật tiếp theo xuất hiện trong đoàn xe này chính là Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới nhất 992 và siêu xe giới hạn Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ, cặp đôi này cũng thuộc sở hữu của chủ nhân chiếc xe Bugatti Chiron Super Sport. Cung cấp sức mạnh cho xe Porsche 911 GT3 RS 992 vẫn là là động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên, dung tích 4.0 lít như xe đua đường phố Porsche 911 GT3 992, nhưng trên Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới lại sản sinh công suất tối đa 518 mã lực, điều này có được là nhờ trục cam mới có hệ thống nạp ga đơn và bộ truyền động van cứng có nguồn gốc từ môn đua xe thể thao. Đáng tiếc là hãng xe Porsche chỉ nghĩ ra duy nhất hộp số tự động PDK 7 cấp cho siêu xe đua đường phố 911 GT3 RS thế hệ 992 của mình thay vì thêm trang bị số sàn. Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới chỉ mất thời gian 3,2 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát đến 100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa là 296 km/h. Ngoài ra trong đoàn xe của các đại gia Campuchia lần này còn có nhiều mẫu xe nổi bật như siêu xe Lamborghini Aventador SVJ hàng hiếm bản giới hạn, Lamborghini Aventador, Lamborghini Huracan, Aston Martin DB12 cùng vô số các mẫu siêu xe, xe thể thao, SUV khác. Video: VinFast Lux A2.0 dẫn đoàn siêu xe trị giá trăm tỷ tại Campuchia.

Mới đây, những hình ảnh VinFast Lux A2.0 dẫn đoàn siêu xe khủng của các đại gia Campuchia tụ tập để xuất phát từ thủ đô Phnôm Pênh đi đến Siem Reap, đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nhiều nước. Lý do, hiện đây là đất nước có hoạt động bên lề sôi nổi nhất trong hành trình siêu xe lớn nhất thế giới Gumball 3000, sẽ diễn ra ở nước bạn trong 2 ngày là 16 và 17 tháng 9/2024. Thú vị ở chỗ, có đến 4 chiếc xe VinFast Lux A2.0 của cảnh sát Campuchia mang ra dẫn đoàn cho dàn siêu xe hơn 30 chiếc của các đại gia nước này di chuyển đến Siem Reap để tham dự 1 sự kiện đặc biệt, điều này đã gây bất ngờ cho không ít người. Trong sự kiện này, mọi sự chú ý đều đổ về 2 chiếc megacar của các đại gia Campuchia, đó là Bugatti Chiron bản tiêu chuẩn và Chiron Super Sport thuộc sở hữu của 1 đại gia Singapore, nhưng lại mua xe ở Campuchia và ra biển số của nước bạn, giống như Hoàng Kim Khánh làm với Koenigsegg Regera và McLaren Senna. Cặp đôi Bugatti Chiron này cũng có trong danh sách tham dự hành trình siêu xe Gumball 3000 2024 , nhưng chưa rõ là có sang Việt Nam để xuất phát, hay chỉ đón đoàn di chuyển từ cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để qua cửa khẩu Bavet của nước bạn. Được biết, hãng siêu xe nước Pháp chỉ sản xuất tổng cộng 60 chiếc Bugatti Chiron Super Sport trên toàn thế giới đi kèm mức giá bán lên đến 3,9 triệu đô la, tương đương khoảng 90 tỷ đồng, cao hơn 1,3 triệu đô la so với bản tiêu chuẩn và ước tính trên 20 xe đang có mặt tại châu Á. Siêu xe Bugatti Chiron Super Sport triệu đô vẫn được trang bị khối động cơ W16, dung tích 8.0 lít, 4 bộ tăng áp,sản sinh ra công suất tối đa 1.578 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm nhưng đã được hãng xe đến từ Pháp giới hạn vận tốc tối đa xuống còn 440 km/h nhằm đảm bảo an toàn và đáp ứng quy chuẩn. Hai chiếc siêu xe nổi bật tiếp theo xuất hiện trong đoàn xe này chính là Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới nhất 992 và siêu xe giới hạn Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ, cặp đôi này cũng thuộc sở hữu của chủ nhân chiếc xe Bugatti Chiron Super Sport. Cung cấp sức mạnh cho xe Porsche 911 GT3 RS 992 vẫn là là động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên, dung tích 4.0 lít như xe đua đường phố Porsche 911 GT3 992, nhưng trên Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới lại sản sinh công suất tối đa 518 mã lực, điều này có được là nhờ trục cam mới có hệ thống nạp ga đơn và bộ truyền động van cứng có nguồn gốc từ môn đua xe thể thao. Đáng tiếc là hãng xe Porsche chỉ nghĩ ra duy nhất hộp số tự động PDK 7 cấp cho siêu xe đua đường phố 911 GT3 RS thế hệ 992 của mình thay vì thêm trang bị số sàn. Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới chỉ mất thời gian 3,2 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát đến 100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa là 296 km/h. Ngoài ra trong đoàn xe của các đại gia Campuchia lần này còn có nhiều mẫu xe nổi bật như siêu xe Lamborghini Aventador SVJ hàng hiếm bản giới hạn, Lamborghini Aventador, Lamborghini Huracan, Aston Martin DB12 cùng vô số các mẫu siêu xe, xe thể thao, SUV khác. Video: VinFast Lux A2.0 dẫn đoàn siêu xe trị giá trăm tỷ tại Campuchia.