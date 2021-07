Ford Super Duty sau khi bị sét đánh trúng sẽ như thế nào?

Sự việc này có vẻ như xảy ra ở nước Mỹ. Qua những hình ảnh mới được đăng lên mạng xã hội Facebook vào hôm 20/7/2021 vừa qua, có thể thấy chiếc xe bán tải hạng nặng của hãng Ford đã bị sét đánh trúng kính lái.

Hậu quả là chiếc Ford Super Duty bị sét đánh thủng và cháy đen kính lái. Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó mà ngay cả nội thất của chiếc xe cũng bị hư hỏng nặng.

Bên trong chiếc bán tải Ford Super Duty, nhiều chi tiết đã bị tia sét chứa dòng điện 300 triệu Volt nung chảy như mặt táp-lô và gương trang điểm bên ghế phụ lái. Thậm chí, tia sét còn tạo ra một rãnh lớn, chia mặt táp-lô ra làm hai. Ngay cả biển số nằm trên mặt táp-lô của xe cũng bị cháy sém.

Rất may, vào thời điểm bị sét đánh, bên trong chiếc Ford Super Duty này không có ai. Chiếc xe bán tải đã bị sét đánh khi đang đỗ trong sân của đại lý. Do đó, không có thương vong về người trong vụ tai nạn này.

Hình ảnh chụp nội thất của chiếc Ford Super Duty bị sét đánh đã nhanh chóng thu hút 70.000 lượt chia sẻ và 5.700 lượt bình luận của cư dân mạng. Một số người đã thắc mắc vì sao túi khí của chiếc Ford Super Duty này không bung khi bị sét đánh.

Về cơ bản, ôtô, cụ thể là những chiếc xe mui cứng, là nơi trú an toàn khi gặp trời mưa dông kèm theo sấm sét. Nguyên nhân là do ôtô được trang bị khung kim loại bên trong, có tác dụng dẫn điện chạy xung quanh người ngồi trong xe rồi truyền xuống mặt đất một cách an toàn. Lúc này, ôtô về cơ bản sẽ trở thành lồng Faraday và bảo vệ bất kỳ ai ngồi bên trong xe. Tuy nhiên, xe mui trần lại không có khả năng bảo vệ người ngồi bên trong khi trời mưa dông, sấm sét vì chúng không được trang bị khung kim loại bao quanh hoàn toàn.

Khi gặp trời mưa dông kèm theo sấm sét, nếu được thì các bạn nên tấp ôtô vào lề đường và không chạm tay lên bất kỳ chi tiết bằng kim loại nào. Tốt nhất là bạn nên đặt tay lên đùi và ngồi chờ cơn mưa dông đi qua.