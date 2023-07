Tỷ phú Trung Quốc cẩu Rolls-Royce Ghost lên penthouse tầng 44... để ngắm

Khi bạn thừa tiền và muốn khoe sự giàu có của mình thì nên làm gì? Với một tỷ phú sống tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, câu trả lời chính là cẩu chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost tiền tỷ của mình lên căn hộ penthouse ở tầng 44 của một tòa nhà. Việc cẩu một chiếc xe nặng 2,6 tấn như Rolls-Royce Ghost lên tầng 44 một căn hộ cao tầng đương nhiên không dễ dàng chút nào. Do đó, tỷ phú này đã thuê một công ty cơ khí chế tạo khung bằng sắt có một không hai để cẩu chiếc Rolls-Royce Ghost lên cao. Để cẩu chiếc xe này, công ty cơ khí còn dùng 3 dây cáp cực khỏe và bền. Qua những đoạn video và hình ảnh được lan truyền trên mạng, có thể thấy chiếc Rolls-Royce Ghost cẩu lên căn hộ penthouse ở tầng 44 một cách an toàn mà không hề xây xước. Các kỹ sư của công ty cơ khí sau đó đã dùng dây thép để kéo chiếc Rolls-Royce Ghost về phía ban công rồi hạ xe xuống. Có vẻ như tỷ phú người Trung Quốc không có ý định lái chiếc xe siêu sang này. Thay vào đó, chiếc xe Anh quốc chỉ được dùng để làm vật trưng bày cho căn penthouse của vị tỷ phú chưa rõ danh tính. Tuy nhiên, thay vì nằm trong phòng, chiếc xe siêu sang này lại được đặt ở ngoài ban công của căn hộ penthouse. Nằm bên dưới chiếc Rolls-Royce Ghost là bể bơi vô cực dài 12,76 m và sâu 1,5 m. Do đó, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự lo ngại về khả năng chịu lực của ban công. Đây không phải là đại gia đầu tiên trên thế giới cẩu chiếc xế cưng của mình lên nhà. Vào hồi tháng 5/2023 vừa qua, một triệu phú sống tại Melbourne, Úc, cũng đã cẩu chiếc siêu xe McLaren Senna GTR lên căn hộ penthouse trị giá 39 triệu USD ở tầng 57 của mình. Ở thị trường Trung Quốc, giá xe Rolls-Royce Ghost 2023 hiện từ 5,03 - 5,77 triệu Nhân dân tệ (khoảng 16,6 - 19 tỷ đồng), tùy phiên bản. Xe được trang bị động cơ xăng V12, tăng áp kép, dung tích 6.75L, sản sinh công suất tối đa 571 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,8 giây và đạt vận tốc tối đa 249 km/h. Trong năm 2022, Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai trên thế giới của thương hiệu Rolls-Royce, chỉ sau Mỹ. Video: Xem tỷ phú Trung Quốc cẩu Rolls-Royce Ghost lên penthouse.

