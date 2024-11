Jaguar C-X75 mất cả triệu đô "biến hình" thành siêu xe hợp pháp

Mẫu xe ý tưởng Jaguar C-X75 từ năm 2010 có thể chưa bao giờ được đưa vào sản xuất, nhưng có bốn mẫu xe còn sót lại từ bộ phim James Bond năm 2015 Spectre đang nằm trong tay các nhà sưu tập. Công ty Callum có trụ sở tại Anh, do nhà thiết kế của C-X75 sáng lập, đã thực hiện quá trình tân trang lại chiếc xe thứ hai trong phim, bao gồm cải tiến ngoại thất, khí động học chủ động, hệ thống truyền động được thiết kế lại và cabin được đại tu. Dự án mới theo sau đơn đặt hàng đầu tiên từ tháng 2/2024, nghĩa là hai trong bốn nguyên mẫu siêu xe Jaguar C-X75 đã được xử lý theo phương pháp Callum dẫn đến tình trạng hợp pháp trên đường phố. Bản dựng mới - dựa trên Car 001 - được cho là tinh tế nhất từ trước đến nay, nhờ vào nhiều sửa đổi. Ian Callum mô tả Jaguar C-X75 là "chiếc xe đã thoát khỏi sự kìm kẹp", đồng thời nói thêm rằng nó "tràn đầy tiềm năng chưa được khai thác". Đối với bản chuyển đổi mới, nhà thiết kế cho biết: "Chúng tôi đã kết hợp mong muốn của khách hàng với các giải pháp được thiết kế cẩn thận để đưa C-X75 đến kết luận hoàn toàn thỏa mãn mà nó luôn xứng đáng có được". Nhóm đã dành hơn 1.000 giờ để hoàn thiện thân xe. Các khoảng hở giữa các tấm ốp được thu hẹp lại và chiếc xe được sơn lại bằng màu xanh Willow Green. Các chi tiết khác bao gồm viền cửa sổ bằng nhôm được chải, lưới tản nhiệt bằng kim loại đánh bóng, nắp bình xăng được thiết kế riêng và các điểm nhấn bằng sợi carbon ở phía sau. Cuối cùng, đèn hậu đã được cải thiện về khả năng khuếch tán ánh sáng và biểu tượng C-X75 đã được khắc trên ống xả. Những tinh chỉnh của Callum không chỉ làm cho siêu xe đẹp hơn. Một gói khí động học chủ động mới được cho là tăng độ ổn định và khả năng xử lý trong khi bổ sung chức năng phanh khí nén. Bánh xe hợp kim 20 inch và 21 inch của nguyên mẫu được giữ nguyên. Tiến tới phần nội thất, cabin đơn giản của chiếc xe trong phim đã được biến đổi thành không gian sang trọng, hiện đại và thoải mái. Bảng điều khiển, bảng điều khiển trung tâm và cần số đã được thiết kế lại, cùng với vô lăng tùy chỉnh và ghế xô mới. Những chiếc ghế xô này được bọc da Bridge of Weir, có tông màu xanh lá cây đậm và kem. Các nút điều khiển xoay xúc giác trên bảng điều khiển trung tâm nghiêng có màn hình cảm ứng tích hợp, với tất cả các chức năng khác được điều khiển bởi một bảng điều khiển gắn trên mái. Công nghệ đã được nâng cấp với một tấm sạc không dây, tích hợp Apple CarPlay, hệ thống âm thanh tùy chỉnh và gương chiếu hậu kỹ thuật số. Quan trọng hơn, các kỹ sư của Callum đã bổ sung một hệ thống điều hòa không khí và cải thiện mức độ NVH của siêu xe. Jaguar C-X75 vẫn giữ nguyên động cơ V8 5.0 lít tăng áp ban đầu, hiện được kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép bảy cấp mới, truyền công suất đến bánh sau. Phần mềm và thiết bị điện tử mới giúp siêu xe dễ sử dụng hơn trong việc lái xe hàng ngày, với chế độ thể thao năng động hơn có sẵn theo lệnh. Chế độ sau làm sắc nét hơn các chuyển số và phản ứng bướm ga trong khi làm cho tiếng ống xả to hơn. Hệ thống treo đã được tinh chỉnh sau khi thử nghiệm rộng rãi. Ngoài ra, hệ thống nâng thủy lực phía trước đã được bổ sung, cho phép siêu xe vượt qua các đoạn đường dốc hoặc gờ giảm tốc mà không làm xước gầm xe. Callum không tiết lộ chi phí nâng cấp cho nguyên mẫu Jaguar C-X75 thứ hai, nhưng những thứ đó không hề rẻ. Người ta vẫn chưa biết liệu chủ sở hữu của hai chiếc xe trong phim còn lại có đến thăm công ty có trụ sở tại Anh để được xử lý theo yêu cầu tương tự hay không. Video: Jaguar C-X75 biến hình thành siêu xe hợp pháp.

