Trước thềm “khai tử”, VinFast Fadil vẫn là ông vua doanh số tại Việt Nam

Dù đã được thông báo ngừng bán vào cuối năm 2022 để nhường chỗ cho xe ôtô chạy điện, nhưng trong tháng 3/2022 vừa qua mẫu xe cỡ nhỏ VinFast Fadil tại Việt Nam vẫn bán được 2.567 xe, tăng 1.870 xe so với tháng trước. Với kết quả này, Fadil trở thành mẫu xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 3/2022. Cộng dồn 3 tháng đầu năm, VinFast Fadil bán được 4.665 xe và đứng ở vị trí thứ 4 trong Top 10 xe bán chạy nhất quý I/2022. Vinfast Fadil 2021 sử dụng khối động cơ 1.4L với hai phiên bản. Hiện Fadil có giá từ 382 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn, 449 triệu cho phiên bản cao cấp nhất đối với hình thức trả thẳng. Trong tháng 03/2022 Toyota Corolla Cross bán được 2.373 xe, tăng hơn 1.000 xe so với tháng trước. Kết thúc quý I/2021, đã có 5.546 xe Corolla Cross được bán ra và trở thành mẫu xe bán chạy nhất quý. Đây là mẫu xe giữ được phong độ tốt nhất của Toyota khi liên tục giữ đỉnh bảng xếp hạng tại Việt Nam thời gian qua. Toyota Vios đạt doanh số 2.228 xe trong tháng 3/2022, tăng hơn 1.000 xe so với tháng trước. Thứ hạng của mẫu sedan hạng B tăng 1 bậc trong top 10. Dù chưa thể lấy lại vị thế dẫn đầu toàn thị trường, Toyota Vios đã vượt mặt Hyundai Accent để trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B. Với doanh số đạt 2.031 xe trong tháng 3, Hyundai Accent tăng hơn 1.000 xe so với tháng, đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng Top 10 xe bán chạy nhất tháng, tuy nhiên cộng dồng từ đầu năm đến nay đã có 5.430 xe được giao đến tay khách hàng, nhiều hơn Vios gần 600 xe, nhờ vậy Accent trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc Sedan hạng B quý I/2022. So với 771 xe bán ra trong tháng 2, doanh số của Honda City tăng gấp 2,5 lần với 1.744 xe trong tháng 3, đồng thời giúp mẫu sedan hạng B này góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất ở vị trí thứ 4. Honda City phiên bản 2021 được thiết kế mới, sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Tại Việt Nam xe bán ra 4 phiên bản là E, G, L và RS với mức giá dao động từ 499 đến 599 triệu đồng. Phân khúc MPV 7 chỗ đa dụng có giá bán dưới 700 triệu đồng tại Việt Nam vốn dĩ là sân chơi riêng của Mitsubishi Xpander trong suốt từ năm 2018 đến nay, chiếm giữ gần 50 thị phần trong phân khúc này là lời khẳng định nặng ký nhất có thể. Trong tháng 3 vừa qua, Mitsubishi Xpander đã bán được 1.622 xe tăng hơn 800 xe so với tháng trước. Cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 3.869 xe được bán ra thị trường. Mazda CX-5 trong tháng 3 đã có 1.365 xe bàn giao đến tay người tiêu dùng, tăng hơn 200 xe so với tháng trước. Kết thúc quý I/2022 đã có 3.635 xe được bán ra thị trường, với kết quả này Mazda CX-5 tiếp tục trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV tại thị trường Việt Nam. Với diện mạo được cải tiến, tăng trang bị đã mang lại thành công đáng kể về doanh số bán tại thị trường Việt, dần trở thành nỗi ám ảnh đối với các đối thủ Nhật Bản cùng phân khúc xe sedan hạng C. Trong tháng 3, K3 đã bán được 1.327 xe, và dẫn đầu phân khúc xe hạng C khi đạt được 3.576 xe bán ra trong quý I/2022. Tạo khoảng cách rất xa so với Mazda3, Honda Civic, Toyota Altis và Hyundai Elantra. Kể từ khi được Thaco lắp ráp và phân phối tại Việt Nam, Kia Seltos đã biến Ford EcoSport và Hyundai Kona trở thành “dĩ vãng” và rút lui khỏi thị trường. Với doanh số 1.280 xe bán ra trong tháng 3, tăng gần 30 xe so với tháng trước. Cộng dồn từ đầu năm tới nay đã có 3.985 xe được bán ra. Ở vị trí cuối cùng là Hyundai SantaFe, với doanh số 1.201 xe trong tháng 3, tăng gần 400 xe so với tháng trước. Cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 3.087 xe được giao đến tay khách hàng. Kể từ khi ra mắt, Hyundai Santa Fe thế hệ mới đã khẳng định và vuợt mặt Kia Sorento một cách nhanh chóng. Video: Loạt xe hấp dẫn sẽ về Việt Nam trong năm 2022.

