Trung Quốc xuất khẩu ôtô sang quốc gia nào nhiều nhất?

Năm 2021, Trung Quốc xuất khẩu ôtô tới 2,19 triệu chiếc, tăng 102%. Đà tăng trưởng của nước này tiếp tục được duy trì vào năm 2022, với doanh số xuất khẩu đạt 3,4 triệu xe, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Trong 8 tháng đầu năm 2023 giá trung bình của ôtô Trung Quốc xuất khẩu đã tăng lên 20.000 USD (~487 triệu đồng), tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2022 là 18.000 USD (~438 triệu đồng) của cùng kỳ năm 2022. Như vậy, xuất khẩu ô tô của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm nay tăng khoảng 85% về giá trị và 65% về số lượng. Ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể trên thị trường xuất khẩu toàn cầu trong những năm gần đây. Kể từ năm 2021, giữa những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra, việc sản xuất ôtô ở một số quốc gia đã sụt giảm nghiêm trọng. Nắm bắt cơ hội, các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng thị phần với ngành xuất khẩu ôtô. Thành công của Trung Quốc trong lĩnh vực xuất khẩu ô tô đến từ việc chinh phục các thị trường như Nga và một số nước châu Mỹ Latinh ở châu Mỹ. Năm 2022, Trung Quốc xuất khẩu 160.000 chiếc sang Nga. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, Trung Quốc đã xuất khẩu 544.000 chiếc sang Nga, mức tăng đáng kinh ngạc so với cùng kỳ năm ngoái là 664%. Chỉ riêng tháng 8 năm 2023, Trung Quốc đã xuất khẩu 80.000 xe sang Nga, tăng 1.340% so với cùng kỳ năm ngoái, dù ghi nhận mức giảm 15% so với tháng 7/2023. Xe tải hạng nặng và máy kéo là những mẫu xe đã thúc đẩy đáng kể sự tăng trưởng này. Các nước Trung Á như Uzbekistan và Kyrgyzstan cũng trở thành tâm điểm mới cho Trung Quốc xuất khẩu ôtô. Mặt khác, xe điện của Trung Quốc lại “mạnh” chủ yếu ở thị trường Tây Âu và Đông Nam Á. Trong hai năm qua, Bỉ, Tây Ban Nha, Slovenia và Vương quốc Anh là những nước nhập khẩu nhiều xe Trung Quốc nhất ở khu vực Tây và Nam Âu. Năm nay, việc xuất khẩu xe sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan đã có dấu hiệu tăng mạnh. Các thương hiệu nội địa như SAIC Passenger Cars và BYD đã đóng góp đáng kể vào việc xuất khẩu xe điện. Hiện việc xuất khẩu xe điện sang châu Âu tạm thời chậm lại trong tháng 8 nhưng dự kiến sẽ sớm phục hồi. Tuy nhiên, xe ôtô do Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu có thể phải đối mặt với những thách thức tiềm ẩn phía trước. Ủy ban châu Âu (EC) gần đây đã tiết lộ kế hoạch điều tra chống trợ cấp đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ áp dụng một số biện pháp hạn chế, gây khó cho ôtô Trung Quốc xuất khẩu sang thị trường này. Đã có ý kiến lo ngại rằng các biện pháp này sẽ làm suy giảm sức sáng tạo và cạnh tranh của các công ty châu Âu. Sản lượng xuất khẩu ôtô của Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2023. Có hai lý do chính giúp Trung Quốc “thống trị” thị trường này, đó là do các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây đối với Nga khiến xuất khẩu ôtô của Trung Quốc sang Nga tăng vọt. Thứ hai là nhu cầu toàn cầu về xe điện đang tăng lên và Trung Quốc hiện đang là nhà sản xuất pin điện và xe điện rất lớn mạnh. Video: Các nhà xuất khẩu ôtô Trung Quốc nỗ lực cạnh tranh với phương Tây.

Năm 2021, Trung Quốc xuất khẩu ôtô tới 2,19 triệu chiếc, tăng 102%. Đà tăng trưởng của nước này tiếp tục được duy trì vào năm 2022, với doanh số xuất khẩu đạt 3,4 triệu xe, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Trong 8 tháng đầu năm 2023 giá trung bình của ôtô Trung Quốc xuất khẩu đã tăng lên 20.000 USD (~487 triệu đồng), tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2022 là 18.000 USD (~438 triệu đồng) của cùng kỳ năm 2022. Như vậy, xuất khẩu ô tô của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm nay tăng khoảng 85% về giá trị và 65% về số lượng. Ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể trên thị trường xuất khẩu toàn cầu trong những năm gần đây. Kể từ năm 2021, giữa những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra, việc sản xuất ôtô ở một số quốc gia đã sụt giảm nghiêm trọng. Nắm bắt cơ hội, các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng thị phần với ngành xuất khẩu ôtô. Thành công của Trung Quốc trong lĩnh vực xuất khẩu ô tô đến từ việc chinh phục các thị trường như Nga và một số nước châu Mỹ Latinh ở châu Mỹ. Năm 2022, Trung Quốc xuất khẩu 160.000 chiếc sang Nga. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, Trung Quốc đã xuất khẩu 544.000 chiếc sang Nga, mức tăng đáng kinh ngạc so với cùng kỳ năm ngoái là 664%. Chỉ riêng tháng 8 năm 2023, Trung Quốc đã xuất khẩu 80.000 xe sang Nga, tăng 1.340% so với cùng kỳ năm ngoái, dù ghi nhận mức giảm 15% so với tháng 7/2023. Xe tải hạng nặng và máy kéo là những mẫu xe đã thúc đẩy đáng kể sự tăng trưởng này. Các nước Trung Á như Uzbekistan và Kyrgyzstan cũng trở thành tâm điểm mới cho Trung Quốc xuất khẩu ôtô. Mặt khác, xe điện của Trung Quốc lại “mạnh” chủ yếu ở thị trường Tây Âu và Đông Nam Á. Trong hai năm qua, Bỉ, Tây Ban Nha, Slovenia và Vương quốc Anh là những nước nhập khẩu nhiều xe Trung Quốc nhất ở khu vực Tây và Nam Âu. Năm nay, việc xuất khẩu xe sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan đã có dấu hiệu tăng mạnh. Các thương hiệu nội địa như SAIC Passenger Cars và BYD đã đóng góp đáng kể vào việc xuất khẩu xe điện. Hiện việc xuất khẩu xe điện sang châu Âu tạm thời chậm lại trong tháng 8 nhưng dự kiến sẽ sớm phục hồi. Tuy nhiên, xe ôtô do Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu có thể phải đối mặt với những thách thức tiềm ẩn phía trước. Ủy ban châu Âu (EC) gần đây đã tiết lộ kế hoạch điều tra chống trợ cấp đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ áp dụng một số biện pháp hạn chế, gây khó cho ôtô Trung Quốc xuất khẩu sang thị trường này. Đã có ý kiến lo ngại rằng các biện pháp này sẽ làm suy giảm sức sáng tạo và cạnh tranh của các công ty châu Âu. Sản lượng xuất khẩu ôtô của Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2023. Có hai lý do chính giúp Trung Quốc “thống trị” thị trường này, đó là do các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây đối với Nga khiến xuất khẩu ôtô của Trung Quốc sang Nga tăng vọt. Thứ hai là nhu cầu toàn cầu về xe điện đang tăng lên và Trung Quốc hiện đang là nhà sản xuất pin điện và xe điện rất lớn mạnh. Video: Các nhà xuất khẩu ôtô Trung Quốc nỗ lực cạnh tranh với phương Tây.