Triumph Speed 400 và Scrambler 400 cao nhất 189 triệu tại Việt Nam?

Sau khi được ra mắt thị trường thế giới vào đầu hè, mẫu môtô dáng roadster hoài cổ Triumph Speed 400 cùng người anh em cùng nền tảng Triumph Scrambler 400 hoàn toàn mới đã nhanh chóng được nhà phân phối Al Naboodah công bố ra mắt và bán tại Việt Nam. Hiện các tư vấn viên bán hàng của Triumph Việt Nam đã đã mời chào khách hàng đặt mua 2 mẫu xe này. Mức giá xe Triumph Speed 400 và Scrambler 400 tương ứng cho từng phiên bản là 169,9 và 189,9 triệu đồng. So với các đối thủ đồng hạng với trang bị tương đương như KTM Duke 390 hay Husqvarna Vitpilen/Svartpilen 400 cũng tới từ cùng nhà phân phối, cặp đôi Triumph 400 có giá rẻ hơn. Tuy nhiên nếu xét tới phần còn lại của phân khúc môtô phân khối lớn dành dưới 500cc, rõ ràng chúng vẫn ở mức cao cấp nên dự đoán sẽ khó cạnh tranh. Về trang bị, Triunph Speed và Scrambler 400 2023 mới vẫn vượt trội hơn ngay cả khi so với những "đàn anh" ở phân khúc 900cc cao cấp hơn - điển hình như đèn pha LED, phanh trước Bybre 4 piston đối xứng hay phuộc trước Showa BFP đường kính ti trong lên tới 43mm. Triumph đã tận dụng nhiều chi tiết từ các dòng xe khác hiện tại như đèn pha của Scrambler 1200, xi-nhan LED, cùm công tắc,... Các trang bị khác của cặp đôi Triunph Speed và Scrambler 400 cũng thuộc hàng "top" phân khúc như ga điện, điều khiển lực kéo, khoá từ chống trộm, dây dầu phanh bố thép. Động cơ xi-lanh đơn DOHC làm mát bằng chất lỏng của Speed và Scrambler 400 có dung tích thực lên tới 398,15cc thay vì chỉ ở khoảng 300cc. Nhờ khối động cơ đó chiếc xe đạt hiệu năng lớn nhất trong số các mẫu xe 1 xi-lanh ở phân khúc hoài cổ dưới 500cc của mình: 40PS/37,5Nm. Máy cũng có hộp số 6 cấp với nồi chống khoá bánh khi dồn số gấp. Sự khác biệt giữa Speed và Scrambler 400 chỉ nằm ở việc chiếc xe sau có nhiều chi tiết được điều chỉnh để có dáng scrambler. Chúng bao gồm ghi-đông cao có giằng ngang lót đệm ống, yên tách rời kiểu đàn anh Scrambler 900, đèn pha có lưới bảo vệ và tay nắm cũng có các tấm chắn nhựa. Để vượt được địa hình dễ dàng hơn, Scrambler 400 X được trang bị cặp mâm đường kính trước/sau 19/17 inch với bản vành hẹp hơn 0,5 inch so với Speed 400 ở cả 2 đầu, lần lượt 2,5 và 3,5 inch và được bọc trong lốp gai mãng cầu Metzeler Karoo Street. Với bánh trước lớn hơn, đường kính đĩa phanh trước cũng tăng thêm 20mm. Trong khi đó, hành trình phuộc trước dù chỉ tăng thêm 10mm nhưng phía sau đã tăng tới 20mm. Những sự thay đổi với "dàn chân" và ghi-đông đã khiến các kích thước, trọng lượng và tính công thái của Scrambler 400 có một chút thay đổi nhẹ so với Speed 400. Nhờ tay lái cao hơn, chiếc xe mang tới tư thế ngồi thẳng lưng hơn Speed 400 nhưng lại khó chống chân hơn, với chiều cao yên lên tới 835 thay vì 795mm. Cuối cùng, góc cổ phốt của xe cũng được giảm từ 24,6° xuống còn 23,2°. Video: Ra mắt Triumph Speed 400 và Scrambler 400 mới.

