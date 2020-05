Ra mắt Triumph Scrambler 1200 Bond Edition từ 432 triệu đồng

Nằm trong sự kiện quảng bá cho phần phim mới của loạt phim Điệp viên 007, Thương hiệu xe Triumph đã kết hợp cùng đội ngũ sản xuất phim James Bond nhằm tạo ra phiên bản đặc biệt Triumph Scrambler 1200 Bond Edition mới với số lượng giới hạn chỉ 250 xe trên toàn thế giới. Lấy cảm hứng từ phần phim "No Time to Die" trong loạt phim James Bond, mẫu xe Triumph Scrambler 1200 Bond Edition được phát triển lên từ phiên bản Scrambler 1200 xe, khoác trên mình bộ cánh màu Đen Sapphire, điểm nhấn trên đó là các chi tiết màu vàng kim. Là phiên bản giới hạn nên mẫu xe môtô Triumph Scrambler 1200 Bond Edition cũng có một số trang bị đặc biệt như gù nâng tay lái bằng nhôm, bình xăng có logo Triumph kích thước lớn và ốp kê đầu gối trên bình xăng. Bên cạnh đó, chiếc Scrambler 1200 Bond Edition còn được trang bị hệ thống ống xả và ốp thân xe được đóng dấu 007, yên xe bọc da với đường chỉ thêu tạo nên logo 007 và bảng đồng hồ TFT-LCD có màn hình chào đi kèm logo Bond. Không chỉ có bộ vỏ màu Đen, chiếc Triumph Scrambler 1200 Bond Edition có có các chi tiết cùng tông màu đen khác như càng xe, cặp phuộc trước, chắn bùn trước, ốp chụp đầu ống xả, bình dầu của phanh trước và lưới ốp đèn pha. Theo đại diện hãng xe môtô Triumph cho biết mỗi chiếc Scrambler 1200 Bond Edition đều đi kèm chữ ký của Nick Bloor, CEO của Triumph. Ngoài các điểm đặc biệt nói trên, Triumph Scrambler 1200 Bond Edition vẫn tiếp tục sử dụng động cơ xylanh đôi, dung tích 1.200 cc, sản sinh công suất 89 mã lực tại tua máy 7.400 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 110 Nm tại tua máy 3.950 vòng/phút.Giá xe Triumph Scrambler 1200 Bond Edition 2020 bán ra thị trường từ 18.500 USD (tương đương 432 triệu đồng). Mức giá này cao hơn 3.100 USD (72,3 triệu đồng) so với mẫu Scrambler 1200 XE. Video: Giới thiệu Triumph Scrambler 1200 Bond Edition 2020.

Nằm trong sự kiện quảng bá cho phần phim mới của loạt phim Điệp viên 007, Thương hiệu xe Triumph đã kết hợp cùng đội ngũ sản xuất phim James Bond nhằm tạo ra phiên bản đặc biệt Triumph Scrambler 1200 Bond Edition mới với số lượng giới hạn chỉ 250 xe trên toàn thế giới. Lấy cảm hứng từ phần phim "No Time to Die" trong loạt phim James Bond, mẫu xe Triumph Scrambler 1200 Bond Edition được phát triển lên từ phiên bản Scrambler 1200 xe, khoác trên mình bộ cánh màu Đen Sapphire, điểm nhấn trên đó là các chi tiết màu vàng kim. Là phiên bản giới hạn nên mẫu xe môtô Triumph Scrambler 1200 Bond Edition cũng có một số trang bị đặc biệt như gù nâng tay lái bằng nhôm, bình xăng có logo Triumph kích thước lớn và ốp kê đầu gối trên bình xăng. Bên cạnh đó, chiếc Scrambler 1200 Bond Edition còn được trang bị hệ thống ống xả và ốp thân xe được đóng dấu 007, yên xe bọc da với đường chỉ thêu tạo nên logo 007 và bảng đồng hồ TFT-LCD có màn hình chào đi kèm logo Bond. Không chỉ có bộ vỏ màu Đen, chiếc Triumph Scrambler 1200 Bond Edition có có các chi tiết cùng tông màu đen khác như càng xe, cặp phuộc trước, chắn bùn trước, ốp chụp đầu ống xả, bình dầu của phanh trước và lưới ốp đèn pha. Theo đại diện hãng xe môtô Triumph cho biết mỗi chiếc Scrambler 1200 Bond Edition đều đi kèm chữ ký của Nick Bloor, CEO của Triumph. Ngoài các điểm đặc biệt nói trên, Triumph Scrambler 1200 Bond Edition vẫn tiếp tục sử dụng động cơ xylanh đôi, dung tích 1.200 cc, sản sinh công suất 89 mã lực tại tua máy 7.400 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 110 Nm tại tua máy 3.950 vòng/phút. Giá xe Triumph Scrambler 1200 Bond Edition 2020 bán ra thị trường từ 18.500 USD (tương đương 432 triệu đồng). Mức giá này cao hơn 3.100 USD (72,3 triệu đồng) so với mẫu Scrambler 1200 XE. Video: Giới thiệu Triumph Scrambler 1200 Bond Edition 2020.