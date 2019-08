Triumph Rocket III 2019 ra mắt hai phiên bản R và GT

Kế thừa di sản của mẫu Rocket III ra mắt lần đầu vào năm 2004, thế hệ mới của mẫu Cruiser thể thao trang bị động cơ khủng này vừa được Triumph chính thức ra mắt với nhiều cải tiến. Theo đó, mẫu xe môtô Triumph Rocket III 2019 đã chính thức có mặt trên thị trường với hai phiên bản Rocket III R và Rocket III GT. So với thế hệ cũ, công suất của mẫu xe Triumph Rocket III 2019 mới đã được tăng thêm 11%, trọng lượng xe giảm khoảng 40kg. Trong đó, mẫu Rocket III R nặng 291 kg và Rocket III GT nặng 294 kg. Điểm khác biệt giữa hai bản Rocket III R và Rocket III GT chính là ở phần tay lái, mang lại tư thế lái khác nhau, nhưng nhìn lướt qua rất khó nhận ra. Trong đó, mẫu xe Triumph Rocket III R có dáng ngồi thể thao, Rocket III GT có dáng ngồi kiểu touring thoải mái hơn. Chiều cao yên bản R cao hơn đôi chút so với bản GT, tương ứng với 773 mm và 750 mm. Trang bị khối động cơ lớn hơn, chinh vì vậy nên Triumph Rocket III 2019 cần có bình xăng dung tích 18 lít để đủ cung cấp và đảm bảo xe di chuyển được một quãng đường dài trước khi phải đổ xăng. Các hệ thống điện tử hỗ trợ đáng chú ý trên xe bao gồm đồng hồ với màn hình TFT, hệ thống kiểm soát lực kéo, ga điện tử với 4 chế độ vận hành, hệ thống chiếu sáng LED, hệ thống hỗ trợ dừng đỗ ngang dốc, kiểm soát hành trình và khóa thông minh không cần chìa vật lý. Hệ thống treo của xe bao gồm cặp phuộc trước hành trình ngược kích thước 47 mm và giảm xóc lò xo trụ đơn phía sau, cả hai đều mang thương hiệu Showa. Đi kèm là hệ thống phanh Brembo cao cấp với đĩa phanh 320 mm, tích hợp phanh an toàn ABS theo góc nghiêng. Triumph Rocket III 2019 hiện được mệnh danh là xe môtô thương mại trang bị động cơ có dung tích xylanh lớn nhất, ở mức 2.500cc. Nhờ có động cơ 3 xylanh này mà xe sở hữu công suất 165 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 221 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Đi kèm là hệ thống phun xăng điện tử, hộp số 6 côn tay 6 cấp cùng côn dầu và truyền động trục cardan. Theo hãng xe môtô Triumph, mẫu Rocket III R sẽ có màu Đỏ và Đen trong khi mẫu Rocket III GT sẽ có ba tùy chọn màu là Bạc, Xám và Đen. Mức giá xe Triumph Rocket III 2019 hiện vẫn chưa được công bố. Video: Triumph Rocket III 2019 ra mắt hai phiên bản R và GT.

